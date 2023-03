TEST Toyota Hilux GR Sport (150 kW): Že to nedává smysl? Naopak, pohodlnější asi nenajdete

Radosti Skvělé jízdní vlastnosti Možnost táhnout 3,5 tuny Výjimečný vzhled Starosti Manuální zamykání víka korby Občas zmatkující převodovka Konkurence už trochu utekla 8 /10

Toyota Hilux je skutečnou užitkovou ikonou. Vyrábí se od roku 1968 a postupně si získala jméno takřka po celém světě. Zákazníci si zamilovali houževnatost a celkovou odolnost modelu. A jak se tak vyráběl několik desetiletí, prošel si mnoha generacemi, objevoval se v různých filmech a seriálech a osvědčil se při práci v náročných podmínkách i ve funkci rodinného auta, získal právem status ikonického vozu. Teď už je tu osmá generace, která se vyrábí od roku 2015 a prošla si dvěma modernizacemi.

Sporťák?

Ale že by takové auto mělo mít sportovní verzi? Na první dobrou se může zdát, že to někdo v Japonsku přehnal se saké, ale Hilux se vyrábí na sedmi místech na světě a první verze GR Sport se objevila v Brazílii, takže to spíše přehnali s Cachaçou. Takže se v roce 2018 představila sportovní varianta GR Sport. V roce 2021 byl představený modernizovaný model, v roce 2022 byl oznámen pro Evropu a v roce 2023… to asi v české Toyotě přehnali se slivovicí, protože u nás začali tento vůz prodávat. Nebo to zdání opravdu jen klame?

Dobře, takže co je jinak. Toyota Hilux GR Sport mění pár věcí na podvozku. Základ je nicméně stejný, pořád jde o karoserii posazenou na žebřinovém rámu s nezávislým zavěšením kol vpředu a listovými pružinami vzadu. Primárně se pohání zadní kola, nicméně je možné napevno připojit i pohon předních kol, případně se zařazeným neutrálem (u manuálu s vyšlápnutou spojkou) lze zvolit i 4L.

Hlavním rozdílem v podvozku jsou tužší přední pružiny a nové jednoplášťové tlumiče. Abyste měli tyto změny neustále na očích, jsou lakované červenou barvou, stejně jako kryty podvozku vpředu a vzadu a pár lišt venku i vně vozu. A tohle jsou ty hlavní změny, o které nám u tohoto vozu jde, protože se značně změnilo jeho chování na silnici. Vlastně stačilo málo a Hilux má mnohem blíže osobnímu vozu než ke klasickému pracovnímu pick-upu.

Předně, ta malá 17palcová kola s obutím Continental WinterContact 285/85 R17 vypadají na tak velkém autě trochu nepatřičně, já vím, ale kopat do nich nebudeme, a to hlavně proto, že ony nekopou do vás. Abych tady jen neplácal do vody, svezl jsem se během testovacího týdne s půl roku starým Hiluxem ve výbavě Invincible a ten rozdíl při přesednutí z auta do auta je skutečně obrovský. Hilux GR Sport hraje i přes pár změn jinou ligu.

Změny jsou poznat už od prvních ujetých metrů. Řízení je lehčí a podvozek o poznání komfortnější. Tam, kde se klasický Hilux při běžné cestovní rychlosti a strupaté silnici lehce třese, tam GR Sport nerovnosti mnohem lépe filtruje a necítíte v něm tolik pohyby na rámu. Přirozeně vám to tak dodá sebevědomí za volantem a můžete s větší jistotou jet rychleji. A to je vlastně ten jediný „sport“, který vám tato výbava přinese.

Převod řízení je stále velmi dlouhý, manévrovatelnost se nezlepšila a na zatočených okreskách máte auta pořád plné ruce práce, ale teď se mnohem lépe zakusujete předním kolem do zatáčky a pneumatiky vykazují až nečekanou porci trakce i na mokrém povrchu. Nicméně ani tento Hilux není moc čitelný, to když jste agresivní na plyn při výjezdu ze zatáčky a o ztrátě přilnavosti zadních pneumatik se dozvíte spíše až akusticky. Změny na zadní nápravy najdete také, je tu tužší uložení.

Vyčítat ale auto této koncepce, že není žiletkově přesné, by bylo zcestné. Pořád je to Hilux, který musí fungovat i jako pracovní auto. A když už jsme u toho, tak GR Sport to samozřejmě zvládne, stále utáhne brzděný přívěs o hmotnosti 3,5 tuny a na korbu mu můžete jednu tunu naložit. Přidaná hodnota je tady hlavně v tom, že má GR Sport lepší řízení a je pohodlnější. Oproti běžným verzím je to opravdu znatelný rozdíl.