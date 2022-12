TEST Toyota GR Yaris (192 kW): Shibari v kurzu pletení aneb Jak tříválec všem vyprášil kožich

Tohle je spíše taková osobní zpověď, protože už jsme toho s tímto autem prožili opravdu hodně. Zároveň jsem se snažil posbírat radosti a strasti, které jsou s tímto vozem spojené.

Radosti V podstatě nemá konkurenci Síla motoru Vynikající brzdy Starosti Horší výhled vpřed Hodilo by se lepší řízení Nevýrazný zvuk 10 /10 Když se pozorně zadíváte na fotografie, uvidíte, že to pořád dokola není jen jedno a to samé auto. S Toyotou GR Yaris jsme už totiž něco zažili, a to hned několikrát. Proč ten mišmaš? Podle mě si neuškodí takhle před koncem roku zavzpomínat na auto, které otřáslo celým světem, je u nás velmi populární a po prvním svezení už jsem byl skoro jednou nohou v bance (ale opravdu jen skoro!). Bude to tedy také o tom, proč jsem to neudělal, a jak se přihodilo, že GR Toyotám pomáhám již druhým rokem uspořádat sraz. Ve zkratce, Toyota GR Yaris je homologační rallye speciál. Označení ostrý hatchback mu možná padne, ale není zcela přesné. Je to auto podobné koncepce jako třeba Audi S1 quattro, ale jinak v dnešním světě nemá jediného přímého konkurenta. Plaketa s tvrzením, že jde o homologační speciál, se nachází hned za ruční brzdou. Bude na ni pyšně poklepávat prstem asi každý řidič GR Yarisu, ke kterému se posadíte. S rozjasněnou tváří vám pak řekne, že to má sice tříválec, ale o výkonu 261 koní. Dále pak pohon všech kol, samosvorné diferenciály Torsen na přední i zadní nápravě (za příplatek v paketu Sport, společně s lepšími tlumiči), širokou karoserii, velmi účinné brzdy a šestistupňovou manuální převodovku. Ale to už jste četli kolikrát - desetkrát, stokrát? Taky už určitě víte, že se v tomto autě sedí vysoko. Lidé vysokých postav to buď přetrpí, nebo Jardu upraví či rovnou prodají. Něco zamrzí Je tu pár věcí, které mě na tomto autě mrzí. Nejprve ale - vysoký posaz není za mě až tak velký problém, mám 183 centimetrů a dokážu se s autem docela dobře sžít a jsem schopný vnímat jeho pohyby, i když obrazně řečeno nedrhnu zadkem o zem. Nemám ale srovnání s tuningovými kusy, kde je tohle zpravidla jeden z prvních zásahů - mění se často celá sedadla i kolejnice. Problém mám až s vnitřním zpětným zrcátkem. Jde o to, že čnící displej infotainmentu a velké vnitřní zpětné zrcátko vám dost omezují výhled do pravých zatáček. Řeší se to sklopením zrcátka, mezikusem nebo výměnou. Dále mě mrzí zvuk. Se standardními výfuky zní auto nudně a to jemné přikrmování z reproduktorů to celé vlastně jen zhoršuje. Ano, na druhou stranu můžete dělat brikule na sněhu za domem vašich sousedů a oni o tom ani nebudou muset vědět, zatímco na uprskaného myšáka Evo zavolají po dvou průjezdech městskou policii, ale stejně bych si od Yarisu představoval něco trochu říznějšího, především když jde o auto, které je postavené tak, jak je. Je to škoda. Vše, co jsem popsal výše, jsou ale vlastně prkotiny, které jdou velmi snadno odstranit. Velmi rychle po uvedení auta, a také po nárůstu jeho popularity, se objevily tuningové shopy, které pro výše uvedené výhrady nabídly řešení. Skoro nic není problém a auto si za pár desítek tisíc korun vlastně „doděláte". Občas jsem se v souvislosti s tímto autem slyšel, že by mohlo mít lepší multimédia. Taky mu bylo vyčítáno málo místa na zadních sedadlech nebo to, že má tvrdé plasty v interiéru, podobně jako rumunská Dacia. Jestliže vám tohle na autě tohoto typu vadí, nejste jeho cílová skupina. Já bych teď spíše rád zašel do trochu podrobnějších chyb/vlastností, které jsou dané buď samotnou stavbou auta, a tudíž je kritika nerozbitná, případně do postřehů mých nebo lidí z mého okolí, kteří auto reálně vlastní. A věřte, že jich je více jak deset.

Pod povrchem Tak zaprvé ta stavba auta. Myslíte si, že auto s koly nacpanými v rozích karoserie a krátkým rozvorem bude ve smyku čitelné jako auto s dlouhým rozvorem? To určitě ne. A ty převisy - GR Yaris pomyslně nic netahá ze zatáčky a zezadu ho do té zatáčky ani nic netlačí. Je to pevná krabice, která je odkázána hlavně na naladění svého podvozku, který je tady hodně neutrální. Yaris je tedy obecně hodně o gripu. Trakce předních kol je vynikající a pokud chcete jezdit bokem, půjde to nejsnáze přes ruční brzdu, na vytočenou jedničku nebo při petelici na dvojku. Nemluvím teď o jízdě na sněhu, kde je situace zase trochu jiná. Zde se hodí vložit malé technické okénko. Toyota GR Yaris s paketem Sport, u kterého visí ceníková cena 100.000 Kč, má na přední i zadní nápravě samosvorné diferenciály Torsen a mezi nimi mezinápravovou spojku. Logika pohonu všech kol závisí na zvoleném jízdním režimu. Normal znamená 60:40, Sport 30:70 a Track 50:50. Vysvětlením, proč tento pohon všech kol umožňuje poslat více výkonu na zadní kola, jsou rozdílné převodové poměry. Přední náprava má 2.294:1 a zadní 2.277:1. Mezinápravová spojka je řízena podle dat ze snímačů rychlosti kol, senzoru přetížení a především snímače teploty spojky. A tady je to zajímavé. Zaprvé, mezinápravová spojka může mít menší prodlevu, pocítíte ji však spíše na hodně kluzkém povrchu. Další, a mnohem důležitější poznámkou, je možné přehřívání spojky způsobené častým prokluzováním. Dojít k tomu může při týrání auta na okruhu, ale i při dlouhodobém dovádění na sněhu, kdy má pohon všech kol zpravidla nejtěžší šichtu. Na okresních silnicích by k tomu docházet nemělo. Jedním z míst, kde k přehřátí může dojít, je třeba také Nordschleife. V mezní situaci, kdy může dojít k poškození vozu, se vám z auta stane předokolka. Uvidíte předtím na přístrojích hlášku, že máte přehřátý pohon všech kol. Přehřívání je ale obecně problémem sportovních aut, stejně tak se vám může přehřát zadní diferenciál nebo převodovka. V takovýchto případech je možné doporučit další tuning, například řídicí jednotku pohonu všech kol Syvecs, kde je dokonce možné eliminovat odpojení zadní nápravy v případě přehřátí. Další nepříjemnost spojená s tímto vozem je ruční brzda. Ne, její funkci nehodlám hanit, je skvělá, nicméně vás mohou časem pozlobit vytahaná lanka. Lepší by pak mohly být i synchrony na převodovce, i když samotné kulise řazení nemám moc vytknout. Stinných stránek vozu by se dalo najít ještě víc, osobně bych uvítal třeba ještě rychlejší převod řízení, nicméně tady bych to asi zakončil. Pozitiva totiž stále převládají a není jich málo. Zrovna u tohoto vozu si ale musíte zodpovědět ještě jednu důležitou otázku: Co od něho vlastně chcete? Realita je taková Obecně se dá tvrdit, že Toyota GR Yaris vám dá své nejlepší vlastnosti až když ji ždímáte jako antistresový míček před důležitou zkouškou. Je tak postavená - hodně tuhá a se skvělým gripem předních kol. Pokud se tedy chcete bavit v nízkých rychlostech, jen tak si auto pinkat ze strany na stranu na vytočenou dvojku, tohle pro to nebude to nejideálnější nářadí. GR Yaris je dravec a vyžaduje, abyste se plně soustředili a dělali věci pořádně. Jeho schopnosti na okresních silnicích jsou skutečně impozantní. V žádném případě nečekejte, že se i ve sportovním režimu (připomínám, že 30:70) budete klouzat s odsazeným zadkem pouze přidáním plynu. Yaris je efektivní, skoro až závodní. Paradoxně ale zastávám názor, že na okruh moc nepatří, respektive ne na každý. Třeba Autodrom Most mě se sériovým vozem vlastně ani moc nebaví. Vždy jen žasnu nad tím, jak skvěle ten tříválec tahá a jak neúnavné jsou brzdy. Mnohem více mu sedí Bělá pod Bezdězem, Sosnová nebo Vysoké Mýto. Obecně tedy techničtější okruhy. Největší žrádlo jsou ale pořád okresky. Yaris se vyloženě rochní na podzimních silnicích se spadaným listím i na sněhu. Díky tuhosti a odhodlání držet se zuby nehty silnice v něm najdete důvěrného společníka a budete tak společně zrychlovat. Auto pak dokáže zvládat takové rychlosti a nechá si toho tolik líbit, že uspokojí i ty nejnáročnější řidiče.