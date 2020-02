TEST Toyota GR Supra: Nekonečné čekaní se vyplatilo. Tohle je extraliga!

„Věděli jsme, že chceme co nejmenší poměr mezi rozvorem a rozchodem kol. První prototyp jsme postavili na zkrácené platformě tehdejšího BMW 2. Vedení bylo koncepcí nadšené, ale my jsme věděli, že potřebujeme něco víc. A tak jsme se společně s mnichovskými kolegy vrhli na vývoj nové platformy,“ vzpomínal na prezentaci nové Supry podvozkový kouzelník Tetsuja Tada, kterého tehdy vyzpovídal kolega Jirka Baborský ze Světa motorů.

Není ale pravda, že by nová Supra byla díky těmto věcem úplně a zcela předmětem nenávisti. Respektive aktuální verze vozu sice dostává sodu, ale jen na internetu. Od takzvaných keyboard heroes. Tam venku, ve skutečném světě, je situace docela jiná a i přes mnoho podobností má spousty příznivců a úplně každý se za ní otočí. Abych to tedy ještě k něčemu přirovnal: Nová Toyota Supra je jako nová trilogie Hvězdných válek. Lidé ji buď milují, nebo nenávidí, ale do kina jdou stejně všichni.

Nová Supra má motor, převodovku, podvozek a části interiéru německého původu. Svou originalitu ztratila. Stejně tak ztratila i krok s tehdejšími konkurenty a v nejnadupanější verzí pumpuje jen lehce nad tři sta koní. I přes to všechno se ale snaží vybojovat si své místo na slunci. Jak se to povedlo, vám teď vysvětlím na následujících řádcích.

Do tanku v tank

Nebojím se říct, že nová Toyota GR Supra je vedle Lexusu LC to nejhezčí japonské auto. Na mě ale toto rozhodnutí samozřejmě nestojí a názor si udělejte sami. Vytkl bych jí snad jen falešné nasávací otvory, nicméně je tu místo pro dodatečné úpravy a také otevřené dveře pro ostřejší verzi. Musím se přiznat, že jak jsem ji obcházel ze všech možných úhlů, líbila se mi čím dál víc.

Do Supry se leze jako do každého jiného auta s výškou lehce přes metr. Chce to se skrčit, vytočit bok a zaplout do sedadla. Pak už se ocitnete v plně vybaveném autě. Jinak totiž Supru ani nekoupíte. Cena je jen jedna a zahrnuje digitální přístrojový štít, klimatizaci, head-up displej, elektricky nastavitelná sedadla, 8“ infotainment či repráky JBL.

Interiér je slabším místem auta. Materiály jsou z větší části tvrdé, volant nevypadá moc hezky a otočný ovladač ze starého modelu BMW Z4 vyloženě křičí o výměnu. S výhledem to také není nic moc. Čelní sklo je nízké a infotainment čnící do prostoru překáží ve výhledu. Po sklopení sluneční clony u řidiče pak máte nad volantem jen zhruba 15 centimetrů velký průzor. Výhled vzad také není žádná sláva.

Reproduktory JBL hrají podprůměrně a vzadu zbytečně zabírají místo, kde by jinak mohl být užitečný úložný prostor. Za to s pozicí za volantem je to super. Sloupek řízení je nastavitelný výškově i podélně a najít ideální pozici k řízení je hračka. Sedadla tělo pevně obepínají a klidně bych v nich seděl při cestě napříč kontinentem.

Přesto děkuji a klaním se tomu, kdo do interiéru implementoval ovládací prvky BMW. Celý týden jsem si liboval v tom, jak je všechno přehledné a na dosah ruky. I ten infotainment, co tak nesnesitelně trčí do prostoru, má německé a graficky přehledné rozhraní. Já vím, že je to tím, že do německých drátů je blbost zapojovat japonské věci, ale stejně za to děkuji. A třešnička na dortu: Zavazadlový prostor je s 290 litry pravidelnější a využitelnější než u BMW Z4.

Supra na pohodu...

Ale dost už, přišel čas nastartovat. Pod kapotou je motor z mnichovského rodu B58, který se objevil například v BMW X5. Při 5000 až 6500 otáčkách za minutu produkuje výkon 250 kW (340 koní) a točivý moment 500 N.m je dostupný již od 1600 otáček. Jednotka s označením bombardéru je nástupcem legendárního motoru N55, který si fanoušci německých vozů nemohou vynachválit. B58 si bere z předchůdce to nejlepší a dle některých jej dokonce překonává.

Tento motor je jednoduše klenot a jeho umístění v Toyotě je logické. Navíc, kdyby si Japonci chtěli postavit takový motor sami, stálo by je to hromadu peněz a využití pro něj by nebylo tak velké, aby se stavba vyplatila. Velké rozmařilosti a snění už postavily Lexus LFA, což je jednohubka pro fajnšmekry, takže pro Supru se konstruktéři přiklonili k této rozumnější volbě. A věřte mi, že lépe udělat nemohli.

Po stisknutí tlačítka pro nastartování motor vyštěkne a po chvíli se uklidní na poněkud tichém volnoběhu. Šestiválec ze sebe vydává to nejlepší už od dvou a půl tisíce otáček, kdy zcela pohotově a za kovového drsného zvuku sprintuje až k omezovači. O tom teď ale mluvit nechci. Celý metalický orchestr ovládáte přesným a citlivým plynovým pedálem. Neplaší, ani nemáte pocit, že se vám noha boří do másla. Jednoduše řečeno máte neustále kontrolu.

Situace je podobná i s volantem. Okolo středové polohy není výrazně zbrklý a dává vám slušný prostor se do zatáčky přesně poskládat. Kormidlo je potažené kůží, dobře se drží v polože tři čtvrtě na tři, pádla pro řazení jsou tak akorát na dosah a multifunkční tlačítka nepřekážejí. Ani brzdy nejsou jedovaté a řidič má svobodu v dávkování brzdného účinku.

Když jedete v klidu a využíváte zhruba čtvrtinu potenciálu, je Supra měkká a poddajná. Brzdy nekoušou, volant jde zlehka, plyn se dávkuje jako v běžném osobním autě. Není napjatá ani nervózní. Ve městě se chová přirozeně a na dálnici suverénně. Supra ani není tak tvrdá, jak by někteří očekávali. Při běžné jízdě je kultivovaná, bez přehnaných úderů od podvozku na nerovnostech, a to i na českých silnicích. Spotřebu si navíc úplně v pohodě uhlídáte na devíti litrech.

Vypusťte psy!

Stisknutím tlačítka sportovního režimu otevřete výfukové klapky a vytí šestiválce začne více pronikat do kabiny. Převodovka ZF, kterou si Toyota ladila sama, začne být hbitější, ostřejší a pohotovější. S ráznějším řazením krásně koresponduje sametovost, s jakou se šestiválec vytáčí do červeného pole otáčkoměru. Když v dobrém rozmaru prošlápnete pedál plynu až do asfaltu, převodovka podřadí, výfuk vyprskne a s husí kůží až na zádech vyletíte dopředu, je na světě krásně.

Při rychlém výjezdu ze zatáčky pak budete moc rádi za kontrolu trakce, která svou práci odvádí opravdu na jedničku. Pokud chcete být v nové Supře opravdu rychlí a úplně si nevěříte, je určitě fajn ji nechat zapnutou. I na rovince, především pokud je povrch silnice posmrkaný, je nával točivého momentu tak silný, že vám udělá ze zadních části vozu metronom.

Na druhou stranu pokud chcete vyjet ze zatáčky s volantem natočeným proti směru jízdy a nechat pištět pneumatiky i spolujezdce, je to až neuvěřitelně snadné. Takovou jistotu a kontrolu nad situací německý sourozenec tolik nemá. Z4 působí oproti Supře jako boty s rozvázanými tkaničkami. Supra je tuhá a stabilní za každé situace. Spojení krátké (Supra je kratší než GT86) a přitom široké karoserie v kombinaci s neuvěřitelně promyšleným podvozkem dělá opravdu divy.

Onen podvozek řeší nerovnosti takovým způsobem, že je sice cítíte, ale kola vám nebuší do zad. Přesně víte, kde přední i zadní kola jsou a co zrovna dělají. Diferenciálu je zase jedno, jak odvážnou křivku volantem nakreslíte a pevně rozděluje práci kol i v opravdu vysokých rychlostech. Tyto komponenty jsou jednoduše dotažené do posledního detailu.

Brzy ale narazíte na fakt, že Supra nebyla postavená od začátku jako tvrdé sportovní auto, ale jako „derivát“, i když dotažený na samou hranici možností podvozkové platformy. Místy totiž narazíte na momenty, kdy byste chtěli být víc součástí děje. Řízení by mohlo být ostřejší a brzdy zase účinnější. Uložení karoserie je pak měkčí, takže kola jsou na místě ještě před karoserií. Je to až takový problém? Neřekl bych.

Osobně to beru jako daň za stoprocentní využitelnost vždy a všude. Každou další úpravu bych považoval za krok zpět, nebo vybočení směrem ke sportovnosti či komfortu. Toyota od začátku přiznává, že Supru postavila jako polotovar pro tunery, kteří si ji mohou doladit k obrazu svému. Já bych na ní po jízdní stránce nic neměnil, rád jezdím rychle i komfortně, takže mi až ďábelsky sedla.