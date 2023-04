TEST Toyota GR Supra 3.0 s manuální převodovkou: Jedna z nejlepších věcí na výlety!

Radosti Manuální převodovka! Skvělý motor Vynikající jízdní vlastnosti Starosti Stísněný interiér Dva kvalty na dálnici chybí Chybí přepážka kufru 8 /10

Manuální převodovka je tou věcí, která se oplakává v internetových diskuzích a často to vypadá, že nám je ty zlé automobilky prostě berou a nutí nás jezdit s automaty. Ale když pak sedíme na tiskových prezentacích, kde se mluví o nějakém konkrétním modelu, který má v nabídce manuální i automatickou převodovku, automat vede a je vidět, že po manuálu sáhne skutečně jen hrstka nadšenců. Pokud bych měl z těchto statistik vycházet, prodá se u nás teď snad víc elektromobilů než aut s manuálem.

Samozřejmě je to dáno i tím, že manuálů na trhu ubývá, ale je to pouze důsledek toho, že lidé začali jezdit s automaty, které se navíc dobře kombinují se všemi druhy hybridů, zatímco manuál je na trhu spárovaný maximálně s mild-hybridem. A ve sportovních autech? Manuál zůstává pouze v některých, pro ten pocit, ale zařaďte s ním za 0,1 sekundy, jako to umí třeba převodovka PDK od Porsche, to prostě nejde. Okruháři tak kupují automaty a požitkáři zase manuály, nicméně jsou v menšině.

Ale nelze se divit, však BMW M4 Coupe existuje ve čtyřech specifikacích, ale manuál má jen jedna, a to ještě výhradně s pohonem zadních kol a bez verze Competition. Ale proč to tady všechno píšu? No, je třeba opět smeknout před Toyotou, především divizí Gazoo Racing, kde nás nepřestávají překvapovat. Postavit Toyotu Supra společně s BMW byl dobrý nápad. Prostě byl. Ale poslechnout přání zákazníků a pustit se do vývoje manuální převodovky? To už je skutečně fanouškovský servis. A když píšu vývoj, tak skutečně myslím vývoj.

Éterem totiž proběhlo, že vlastně Toyotu není za co velebit, protože jen vzala manuální převodovku BMW a dala ji do svého auta. Práce na půl dne, že jo… Není to pravda, stejně tak jako není pravda, že změnou je pouze manuální převodovka. Toyota Supra je nyní lepším, více řidičským a odměňujícím autem. Vaše řidičské schopnosti teď v tomto voze můžete využít ještě lépe, bude vás nesmírně bavit a když překousnete stísněný interiér, bude to i skvělá kára na každý den. Jdeme na to.

Manuální převodovkou vpřed!

Toyota má nyní čtyři čistě sportovní modely, z toho tři jsou v Evropě a všechny mají tři pedály. Jak to bylo u Supry? Začala s osmistupňovým automatem ZF, vynikajícím mimochodem. Většina dílů je skutečně z regálu dílů BMW, ale nejde to jen tak poskládat dohromady a dát do auta. Toyota si hrála s uložením převodovky, novou spojkou i vyvážením hlavice řadicí páky (200 g závaží) pro co nejlepší pocit při řazení. Finální převodový poměr se u manuálu změnil z 3.15 na 3.46.

Manuální převodovka přinesla do supry ale víc než jen tři pedály. Samotná skříň si vyžádala tužší uložení a stejně tak tomu bylo i u stabilizátorů obou náprav. Sahalo se i na tlumiče a mechanické komponenty v řízení. Pokud nemáte dobře natrénované meziplyny, umí je auto dávat samo přes systém iMT, nicméně ve sportovním režimu to jde vypnout, abyste mohli mít auto plně pod svou kontrolou.

Aby toho nebylo málo, má Supra funkce Hairpin+ pro lépe kontrolované protočení zadních kol na zakroucených evropských okreskách s přilnavým asfaltem, ale také systém ARP proti náhlému přetočení. Jde o to, že za jistých okolností samotná kontrola trakce nestačí a ARP tak pomáhá v prvotním náznaku přetáčivosti auto stabilizovat, aby byla jízda co nejbezpečnější. Supru tak může řídit skutečně každý a stejně jako u GR86 se v ní můžete vlastně i učit.