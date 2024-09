TEST Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid e-CVT: Náhrada za diesel? To se na to podíváme

Část 1 / 3



Toyota Corolla prošla faceliftem již v roce 2022. V březnu minulého roku už jsme se s ní poprvé svezli a v říjnu loňského roku přišla další menší aktualizace. Hlavními hvězdami jsou motorizace, kdy jedna-osmička má nyní kombinovaný výkon 140 koní a dvoulitr 196 koní. Nám se do redakce opět dostal kombík Touring Sports s dvoulitrem a rozhodli jsme se, že s ním vyrazíme na klasickou letní cestu - z Česka k moři, konkrétně do Itálie. Toyota Corolla se v Česku nabízí ve třech karosářských variantách - hatchback, sedan a kombi Touring Sports. Kombík nabídne zavazadelník o objemu 581 litrů (osmnáctistovka má 596 litrů) a po sklopení druhé řady sedadel nabídne náš dvoulitr 1591 litrů. Pokud si to srovnáme třeba s Volkswagenem Golf (všechno nejlepší k narozeninám, mimochodem), tak ten má jako kombi Variant zavazadelník 611 litrů. TEST Toyota Corolla Touring Sports 1.8 HEV: Když základ úplně stačí Co nabídla loňská aktualizace? Tak třeba digitální klíč funkční přes mobilní telefon, zlepšení kvality vzduchu v interiéru díky nanoe-X nebo nové odstíny laku karoserie. My jsme měli smaragdový lak karoserie s černou střechou, který je dostupný výhradně pro výbavu GR Sport. Ta není zajímavá pouze jinými nárazníky nebo sportovními detaily, ale také specificky naladěným podvozkem. Standardem pro výbavu GR Sport jsou položky jako 2zónovou automatickou klimatizaci, Bi-LED přední světlomety, parkovací senzory vpředu i vzadu, vyhřívání čelního okna, bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, bezklíčové startování i odemykání, vyhřívaný volant, parkovací kamera, 10,25palcový infotainment, čalounění sedadel umělou kůží nebo cloudová navigace s předplacenými daty na čtyři roky. Nová Toyota GR Yaris přijela do Česka. Je s automatem i manuálem, ceny naplnily očekávání Tolik k základní cenovce 921.900 Kč, případně 996.900 Kč s dvoulitrem. Aby to nebylo tak finančně náročné, má Toyota aktuálně akční ceník, kde máte zvýhodnění 105.000 Kč plus dostanete další bonus při výkupu vašeho vozu. Převodovka je na výběr jen jedna, a to e-CVT, která na řidiče působí jako variátor, ale je to převodovka uzpůsobená hybridům a nejde tedy o klasický variátor s dvěma řemenicemi s proměnným odvodem, tedy CVT. Dvoulitr, který se k výbavě GR Sport náramně hodí, pracuje v Atkinsonově cyklu, má vícebodové nepřímé vstřikování a k ruce mu je synchronní elektromotor s permanentními magnety. Ačkoliv je motor prakticky stejný jako před faceliftem, tak se díky silnějšímu elektromotoru podařilo zvýšit výkon na velmi sympatických 196 koní. Dynamika se v řeči čísel zlepšila, na stovku zrychlí náš vůz za 7,7 sekundy, zatímco dříve to bylo 8,1 sekundy. Maximální rychlost je stále 180 km/h. Toyota nabízí Yaris a Corollu s velkými slevami. Můžete ušetřit téměř 190 tisíc korun Corolla stojí na platformě TNGA, má nezávislé zavěšení všech kol, pérování vinutými pružinami s adaptivními tlumiči, kotoučové brzdy na obou nápravách s rekuperací elektrické energie a vpředu s vnitřním chlazením, a náš konkrétní kousek obouval pneumatiky Falken Ziex ZE914B o rozměrech 225/40 R18.

Pokračování 2 / 3 Hurá pryč Corollu obecně už jsme tu ale několikrát měli, takže popisování života na palubě můžeme přenechat našim dřívějším testům. Nyní jedeme na výlet. Středoevropané rádi utíkají před horkem za ještě větším horkem a koupaliště rádi mění za slané moře. Na cesty od nás k moři jsou stále nejlepší naftové motory, ale jak si s takovou cestou poradí dvoulitrový hybrid? Spotřeba v příměstském provozu se pohybuje i do 4 l/100 km v případě, že to nikam neženete. I dvoulitr je tedy schopný nádrž na 43 litrů skutečně jen ocucávat a vydrží mu na dlouho. To se ale mění v případě, kdy vyrazíte na dálnici. Corolla 2.0 TS se díky elektromotoru krásně sbírá z křižovatek a poté předá práci ve větší části spalovacímu motoru, který vás dovede na dálniční rychlosti. Převodovka e-CVT je v jakémkoliv případě nerušivá co se týče cukání nebo vibrací, ale při potřebě výkonu vyžene výkon do otáček, což se rovná zvýšenému hluku, který navíc může být monotónní v případě dlouhého stoupání nebo při nabírání rychlosti z nájezdu na dálnici. Takto vypadá Volkswagen Golf za 1,7 milionu. Má 333 koní, vyhřívaná zadní sedadla a hlasité výfuky Roste tím i spotřeba, pokud se rozhodnete držet dálniční průměr 130 km/h a na německé dálnici si občas dáte i stošedesátku. My jsme vyrazili ze Středních Čech do Trevisa, což je necelých osm set kilometrů. Corolla není schopná tohle na jednu nádrž zvládnout, její objem 43 litrů je při dálničním tempu na takových cestách nedostatečný, ačkoliv byla spotřeba stále krásných 6,0 l/100 km. Během cestování po Itálii, kdy jsme dálnici navštívili jen výjimečně, byla spotřeba 4,7 l/100 km. V porovnání s dieselem je spotřeba vlastně naopak, vzpomínám na předchozí Škodu Superb 2.0 TDI o výkonu 110 kW a převodovkou DSG, která jezdila po dálnici obdobným tempem za 5,1 l/100 km a ve městě se spotřeba šplhala na 6 l/100 km. Škoda Octavia, konkurent Corolly, má nádrž na 45 litrů paliva a na jedno tankování dá lehce pod tisíc kilometrů. Jízdní dosah Corolly je dálničním tempem 600 až 700 kilometrů. V Česku jsou prodejním trhákem, přesto Toyota GR86 a Subaru BRZ letos končí. Zde jsou důvody Stran dojezdu a spotřeby je ale potřeba smeknout před podvozkem zejména varianty GR Sport. Už jsme jej tu honorovali několikrát a nyní se na tom pochopitelně nic nemění. Vůz je mimořádně komfortní a klidně by si zasloužil znak Lexusu. Změny směru zvládá skvěle a příliš se nenaklání, limit přilnavosti je však velmi daleko, takže dostat corollu do úzkých bude vyžadovat tempo, které na rodinné dovolené asi nikdy nenasadíte. Dynamika a pružnost dvoulitru jsou taktéž silnou stránkou a krásně souzní s dobrým podvozkem. Auto na vás působí vyváženým a celistvým dojmem, skoro jako prémiovka. Více tak ale vyniknou některé slabé stránky, jako jsou některé levně působící plasty v interiéru, couvací kamera s rozlišením jako na patnáct let starém telefonu a potom také ten hluk od motoru při delším stoupání.

Pokračování 3 / 3 Závěr Corolla je dobré auto a naše cesta do Itálie jejímu obrazu nijak neuškodila. Je pravda, že na plnou nádrž neujede tolik co diesel, ale je za stejnou cenu máte komfortnější a mnohdy i řidičsky uspokojivější auto než nabídnou třeba koncernové alternativy. Pokud jde o tu cenu, tak ceníkovka je se vší příplatkovou výbavou už celkem vysokých 1.069.400 Kč. Nicméně aktuálně jsou akce a testovací auto by vyšlo lehce nad 900 tisíc. TEST Toyota Mirai FCEV Executive (133 kW): Když do budoucnosti, tak elegantně! Interiér aktuální generace sice už stihl dost zestárnout a kvalita některých materiálů nepůsobí tak dobře, jako na některých evropských autech představených v uplynulých třech letech, nicméně stále si ceníme ovládání většiny funkcí pomocí jasně viditelných fyzických tlačítek, což se dnes prostě cení. Toyota Corolla Touring Sports (ceníková, bez zvýhodnění): Souhrn cen Základní cena vozidla 777.900 Kč (1.8 Hybrid/ 103 kW Comfort) Cena s testovaným motorem a výbavou 996.900 Kč (2.0 Hybrid/ 144 kW GR Sport) Cena testovaného vozu 1.069.400 Kč (2.0 Hybrid/ 144 kW GR Sport) Sériová výbava: 17palcová kola, textilní čalounění v kombinaci se syntetickou kůží, volant v designu GR Sport, vyhřívané stěrače předního okna, dvoubarevné lakování karoserie, ostřikovače světlometů, automatická dvouzónová klimatizace, smart digitální klíč, vyhřívaný volant, bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, parkovací senzory vpředu i vzadu, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, zadní parkovací kamera, Bi-LED přední světlomety, dotykový multimediální systém Toyota Smart Connect (10,5" displej v HD rozlišení, USB-C, cloudová navigace s předplacenými daty na 4 roky) Volitelná výbava: paket Dynamic - 18palcová kola s pneumatikami 225/40 R18, asistent bezpečného vystupování, upozornění na dopravu za vozem s brzdnou funkcí (+21.000 Kč), paket JBL - prémiový audiosystém JBL s 8 reproduktory, head-up displej (+29.000 Kč), lakování karoserie smaragdová zelená s černou střechou (+22.500 Kč)