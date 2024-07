TEST Toyota Corolla Touring Sports 1.8 HEV: Když základ úplně stačí

A za co si Toyota zaslouží extra pochvalu – Corolla Touring Sports má automaticky, bez příplatku a v každé výbavě rezervní dojezdové kolo. To už se dnes jen tak nevidí. Obecně a jako celek je vnitřek skvěle použitelný, snadno se obsluhuje a až na drobné výtky ohledně odkládacích prostorů vpředu nebo absence USBček vzadu vlastně není důvod si stěžovat.

Téměř šestisetlitrový kufr nadchne všechny rodiny i cestovatele. Nabídne dno pravidelných tvarů, do než nezasahují podběhy, praktické prohlubně po stranách na povinnou výbavu či drobnosti, a rovnou plochu po sklopení opěradel, dělených v poměru 40:60. Nakládací hrana je navíc v rovině s podlahou, což činí nakládání a vykládání společně s dostatečnou podchozí výškou otevřených pátých dveří ještě příjemnějším.

Sedadla jsou v oblasti sedáku příjemně široká, nastavit se dají v širokém rozsahu a cestování v nich posádku neunaví ani na delších přesunech. Vzadu pak pasažéři najdou dostatek místa pro kolena i nad hlavou, sedáky jsou v dostatečné výšce nad podlahou bez nutnosti používat trik se „záklonem“ celé druhé řady. Potěší zde kapsy na zadních stranách opěradel předních sedadel i výdechy ventilace na konci středového tunelu, hodily by se ale samostatné USB konektory pro druhou řadu, aby si posádka nemusela tahat kabel z loketní opěrky. Co se ale hodí – v každé výbavě máte loketní opěrku s držáky nápojů.

Na uspořádání vnitřku se jinak nic výrazněji nezměnilo – stále zde máme poměrně úzký středový tunel s držáky nápojů a pákou voliče převodovky typu CVT, odkládací poličku na telefon s indukčním nabíjením (od druhé výbavy ze čtyř dostupných), a stále tu chybí nějaký pořádný odkládací prostor. Své věci si tedy musíte uložit do poměrně malé schránky pod loketní opěrkou nebo kapes ve dveřích.

To samé se dá říci o novém digitálním přístrojovém štítu. Působí moderně a na rozdíl od dřívějších řešení s velkými polo-budíky po stranách nesoustředí všechny informace doprostřed. Grafiku si můžete nastavit v několika formátech, včetně klasických kruhových ukazatelů – pracuje se s tím příjemně, až na nastavení asistenčních systémů v poměrně dlouhém seznamu pod sebou, kde se také vypíná nyní povinná buzerace ohledně rychlostních limitů.

V její minimalistické grafice se zorientujete snadno, po levé straně obrazovky najdete dostatečně velké ikony pro základní funkce typu navigace, audia, nastavení a tak dále. Co by si ale zasloužilo větší péči – rozlišení parkovací kamery i její vlastnosti za zhoršených světelných podmínek. Když se vám na displeji s jemným rozlišením objeví pixelovaný obraz, nepůsobí to úplně hezky. Informace vám ale palubní systém podává srozumitelným a přehledným způsobem bez zbytečně okázalých prvků, čitelně a přehledně.

Předfacelift uměl mít na tuto funkci kolečka, ale lepší alespoň čudlíky, než klování do displeje. Ten je nyní u Corolly v každé výbavě od nejnižší Comfort až po špičkové GR Sport a Executive s úhlopříčkou 10,5 palce, automaticky má cloudovou navigaci s předplatným na čtyři roky a bezdrátové připojení Android Auto a Apple CarPlay.

I po usednutí za volant se ale musíte chvilku rozkoukávat, abyste poznali, co je zde nového. CO je jednoznačně pozitivní – Toyota stále odolává trendům ovládání všeho přes dotykové plošky nebo displeje, takže důležité funkce najdete po hmatu a třeba můžete obsluhovat i v rukavicích. Klimatizace disponuje otočnými voliči a také řadou tlačítek pro plnohodnotnou kontrolu nad úplně všemi funkcemi, hlasitost pak nastavujete tlačítky.

Jízda: Rozvážně a hlavně levně

Z hlediska pohonu si Corolla Touring Sports ponechala možnost výběru z čtyřválců 1.8 a 2.0, kombinovaných s elektromotorem. Výkon spalovacích jednotek zůstal v rámci faceliftu stejný – osmnáctistovka má nadále 72 kW a dvoulitr 112 kW, ke zlepšení ale došlo u elektromotorů a tím pádem i z hlediska systémových parametrů.

U 1.8 nyní elektřina dává 70 kW místo původních 53 kW a 185 Nm místo 163 Nm. U dvoulitru je pak nárůst skromnější, z 80 kW na 83 kW a z 202 na 206 Nm. Celkem tedy osmnáctistovka dává 103 kW místo dřívějších 90 kW a dvoulitr 144 kW oproti 135 kW dříve. K dalším změnám v rámci faceliftu patří menší, lehčí a zároveň lepší baterie hybridního systému, společně s poladěným systémem řízení pohonu.

Když se kouknete do tabulky technických parametrů, typický kupec jistě automaticky sáhne po dvoulitru – jeho 144 kW zní lákavěji než 103 kW, to dá rozum. Ale je to skutečně zapotřebí? V reálných podmínkách a pokud nejezdíte úplně každý den naloženi až po střechu v pěti lidech – není, ani trochu. Tabulkové zrychlení na 100 km/h za 9,2 sekundy (o 1,7 s lepší, než dříve) sice u osmnáctistovky nezní úplně atraktivně, ale na silnici a v provozu je dynamika zcela dostatečná pro bezpečné předjíždění, připojování na dálnici a rozjezdy bez zdržování ostatních. I před vylepšením patřil hybridní systém Toyoty k tomu nejlepšímu na trhu, při premiéře aktuální generace Corolly před dlouhými šesti lety šokoval svou kultivovaností a spotřebou o něco více, než nyní v roce 2024, kdy konkurence mocně dotahuje.

Ale i dnes je znát převaha japonské značky v tomto typu techniky – pracuje plynule, elektrický pohon i spalovací motor se připojují bez náznaku cukání, a nevyžadují od řidiče žádnou extra péči. Tabulkově má hybrid jezdit za 4,5 až 4,7 litru, ale v reálu se s ním dá jezdit okolo čtyř litrů na sto, což je skutečně velká paráda i vzhledem k 43litrové nádrži. K extrémně příznivé spotřebě přispívá i fakt, že pohon a ladění celého auta nebudí žádnou chuť jezdit svižněji nebo akčněji.

V zatáčkách si kombíková Corolla vede zdatně, nikam moc neujíždí, přehnaně se nenaklání, ale Supra nebo GR Yaris to pochopitelně není. Jízdní komfort je naopak velmi v pořádku. Jediné, co vás může za jízdy štvát – odhlučnění odspodu, šum na palubě je v dálničních rychlostech jasně slyšitelný. A možná monotónní zvuk motoru v kombinaci s CVT, ale to už bychom od hybridního kombi chtěli vážně moc.