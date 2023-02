TEST Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid e-CVT AWD: Skoro nic jí nechybí, cenou není pro troškaře

Zavazadlový prostor má dle oficiálních tabulek Toyoty u čtyřkolky údajně jen 390 litrů, tedy o chlup více než třeba čtyřková Škoda Fabia. Což ze zvláštní, rozhodně tak nepůsobí, ale 521 litrů jako u o něco kratšího Karoqu to rozhodně není. Dá se dobře využít, ale je fakt, že by mu prospěla větší hloubka – pod podlahou najdete plastový pořadač s velkým množstvím menších přihrádek a polystyrenovou výplň. Dvoulitrová předokolka by měla disponovat 425 litry a verze s motorem 1.8 až 473 litry. Sada na opravu pneumatik je standardem, dojezdové kolo je k dostání pouze u nejnižší výbavy Comfort v rámci paketu Business.

Palubní deska vyznává maximální přehlednost a uživatelskou vstřícnost bez nějakých přetechnizovaných výstřelků. To, že snadno po paměti nahmátnete nejdůležitější prvky, by mělo být samozřejmostí – zde tomu tak je, mnoho nových aut vyžaduje při nastavení banalit větší soustředění. Kolečka pro regulaci teploty jsou hezky velká, pod nimi nechybí řada tlačítek pro podrobnější nastavení klimatizace (vždy automatické a dvouzónové) a topení. Štědře dimenzované je i ovládání výhřevu sedaček a volantu velkými kolébkovými přepínači a tlačítkem – vše může zůstat v poloze zapnuto, i když auto zhasnete a zamknete. Volant a sedadla tak hřejí ihned po startu.

A plast najdeme vlastně i po celém spodním obvodu vozu. Dojem robustnosti budí i hodně velká přední světla, nemalý je i přední převis nárazníku, vytaženého svou „bradou“ hodně nízko – na moc velké terénní řádění to nebude. Tvary blatníků jsou lehce vytažené směrem k předním i zadním dveřím, opět s jemnými oblinami. Celé to působí moderně a nevtíravě.

Tuto techniku balí Corolla Cross do líbivého (ale ne laciného) hávu. Už nějakou dobu neplatí, že jsou auta japonského výrobce generická, zaměnitelná, unylá a design u nich hrál až poslední roli – na tento kousek se můžete dívat se zalíbením. Nejde o zmenšeninu RAV4, má oblejší kapotáž, ale stejně jako ona nebo Yaris Cross se hlásí k dobrodružnějšímu plemenu Toyot oplastovanými lemy blatníků, stylizovaných do lichoběžníku.

Kupředu svižně a úsporně

Toyota si s hybridním pohonem díky náskoku z dob prvního Priusu dobře rozumí a nejinak je tomu u Corolly Cross. Dvoulitrový čtyřválec disponuje 112 kW (152 k), k nimž se přidává 83 kW (111 k) předního synchronního elektromotoru. Čtyřkolka je řešena skrze druhý asynchronní elektromotor vzadu s dalšími 30 kW (40 k). Systémově je k dispozici solidních 146 kW (197 k). S nimi kompaktní SUV umí celkem svižně zrychlovat z místa i na dálnici, když předjíždíte. Pro jízdu s posádkou a nákladem má pak dostatečnou rezervu síly.

Bezestupňový automat e-CVT odvádí svou práci dobře, nepouští se zbytečně do vyšších otáček a nenechá si mluvit do práce. Pod volantem nejsou pádla a na voliči ikony plus a minus pro iluzi řazení po přednastavených poměrech. Pro účinnější rekuperaci energie můžete páku přesunout do polohy B.

Auto umí s kombinacemi různých typů pohonu žonglovat velmi zdatně. Dostatek zátahu máte vždy pod palcem a zároveň samo ve vhodných chvílích plachtí bez spalovací jednotky nebo popojíždí na elektřinu. Zadní elektromotor přichází ke slovu jen v omezeném množství situací, na sněhu a ledu se pak připojuje s naprostou plynulostí, aniž by vám cuknul zadními koly.

Z hlediska spotřeby Corolle Cross nejvíce svědčí město a okreska, na nichž se umí v běžném tempu pohybovat za pět až šest a půl litru na sto v závislosti na profilu trasy. Na dálnici můžete počítat s necelými sedmi litry, což je také slušná hodnota. Hodila by se ale větší nádrž – tu má každá motorizace s kapacitou 43 litrů. Velmi spokojeni budete s jízdními vlastnostmi a komfortem.

Toyota v poslední době umí naladit odpružení svých aut (zde máme vpředu zavěšení McPherson a vzadu dvojité lichoběžníky) velmi delikátně pro maximální bezpečnost v normálních podmínkách a s velkou rezervou předvídatelnosti a přilnavosti, když to trochu přepísknete. Toyota Corolla Cross se hezky drží stopy, obloukem vás provede s ukázkovou neutralitou s jemným náznakem bezpečné nedotáčivosti ve vyšším tempu. Jízdní komfort je parádní, ale ne na úkor stability. Kola neposkakují ani neodskakují, hezky kopírují vozovku i hrbolatou polní cestu, aniž by auto výrazněji třáslo s posádkou.

Spokojeni budete i se štědrou dávkou podpůrných a bezpečnostních asistentů v rámci souboru T-Mate, z nichž u dvou nižších výbav Comfort a Style chybí jen sledování slepého úhlu a lepší verze parkovacích senzorů – Premiere Edition je má všechny. Na adaptivní tempomat s vedením v jízdních pruzích je spoleh, nenechá se jen tak vyvést z míry. Možná by ale neškodilo o chlup kratší nastavení minimálního odstupu od vozidla před vámi, auto se i v nejbližší nastavitelné vzdáleností drží celkem daleko od vpředu jedoucího vozidla, což může lehce vadit v hustém provozu. Velmi příjemné jsou 360stupňové parkovací kamery s dobrým obrazem, které dopočítávají terén pod vozem – při popojíždění tak v podstatě vidíte i pod sebe.