TEST Toyota Corolla 2.0 TS GR Sport: Plná palba, ale teď už za plnou cenu

Radosti Velmi úsporný a kultivovaný pohon Prostorný vnitřek a velký kufr Konečně moderní infotainment Starosti Vzadu chybí USB Na 18" kolech horší jízdní komfort 9 /10

Když nám Toyota začátkem roku 2019 poprvé půjčila svou novou Corollu na první svezení na Mallorce, bylo již po pár desítkách kilometrů zjevné, že se definitivně odstřihla od éry účelných a úsporných, ale zároveň také trochu lacině působících a především k uzoufání nudných aut.

Jak s hybridní osmnáctistovkou, tak i silnějším dvoulitrem bylo pěkné svezení, vnitřek konečně působil hodnotně a díky možnosti výběru mezi hatchbackem, sedanem a kombi měl evropský zákazník konečně na výběr, ať už hledal auto pro pár, služebák do firmy nebo rodinný dopravník. Kritika samozřejmě byla, motory sice měly rozumný elán, ale pár procent síly navíc by jim bývalo prospělo, ale vzhledem k zaměření vozů se to dalo skousnout.

To se ale nedalo říci o chaoticky a zastarale působícím infotainmentu s hroznou grafikou a nízkým rozlišením, který doplňovalo poněkud chaotické pojetí přístrojových štítů v kombinacích s obrazovkami, klasickými budíky a sem tam kvazi holografickými prvky. Jeho ovládání bylo mimochodem také trochu za trest.

Zdá se, že lidé od Toyoty výhradám naslouchali a dělali si poznámky, protože přesně těmto oblastem se věnovali v rámci faceliftu. K němu patří povinné učesání vnějšku, které se v tomto případě omezilo na novou přední mřížku, rámečky mlhovek, nová kola a pro každou karosářskou variantu po jednom novém odstínu laku. I původní verze současné generace Corolly vypadá stále k světu, proto nebylo zapotřebí dělat v tomto ohledu revoluci.

Prostor a přehlednost, nyní s moderními displeji

A to platí do značné míry i uvnitř. Prakticky vše najdete tam kde „minule“ a nijak se nemění ani tvary palubní desky, pozice švů, design výdechů ventilace či uspořádání tlačítek na volantu. Stále tu máme nadčasové ovládání klimatizace otočnými voliči a lištou s tlačítky pro detailnější nastavení, vlevo pod volantem nechybí sada čudlíků pro aktivaci výhřevu volantu nebo stěračů či spuštění automatických dálkových světel. Výraznou a vítanou změnou je nový infotainment s úhlopříčkou 10,5 palce, který mají všechny výbavy (Comfort, Style, tato GR Sport, Executive) vyjma základní Active, která se musí spokojit s 8“ obrazovkou. Té ale nechybí navigace.

Nový systém nabídne výrazně vyšší rozlišení než předchozí řešení, na dotyk reaguje bez problémů a ani starty nejsou pomalé. Oproti předchozímu provedení přišel o sadu klasických tlačítek pro jednotlivé funkce, rozesetých okolo, ale to vzhledem k přehlednému rozhraní až tolik nevadí. Zmizel odsud otočný ovladač hlasitosti, místo něj zde máme alespoň tlačítka. Systém samozřejmě v duchu doby umí bezdrátové Android Auto i Apple CarPlay, úplně všechny aktualizované Corolly pak můžete na dálku přes aplikaci MyT po dobu čtyř let odemykat, rozblikat, vytopit i vychladit.

Digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 12,3 palce mají také všechny výbavy kromě základní Active, stejně jako hlavní obrazovka má jemné rozlišení, dobře se čte i na slunci a můžete si u něj nastavit několik typů grafiky. Zobrazení se obejde bez nějakých designových výstředností, informace podává srozumitelně, akorát zde tedy najdete i ovládání vybraných asistenčních a bezpečnostních funkcí, jimž by slušela samostatná klasická tlačítka – hrabat se v nabídce za jízdy a v provozu je zbytečné rozptylování. Alespoň že vedení v jízdních pruzích najdete na normálním čudlíku na volantu, jehož pravé rameno slouží také ke komandování tempomatu. Pod levým palcem pak máte ovládání multimédií.

Výbava GR Sport má uvnitř některá akčně působící specifika – například přední sedadla se sportovním designem v kombinaci látka/kůže a s výraznými bočnicemi v oblasti stehen a trupu. Ta jsou pohodlná i na delších cestách a také dostatečně dimenzovaná pro různé typy postav. Je zde také volant s perforovanými bočními segmenty a červeným prošíváním nebo lákavě působící startovací tlačítko s nápisem GR Sport. Po jehož stisknutí se ale u hybridního pohonu ozve jen pípnutí a bzučení. Rudé prošívání máme i na voliči automatu, který ční z celkem úzkého středového tunelu. Na něm najdete v přední části indukční nabíječku telefonu (bez příplatku od výbavy Style výše, u Comfortu v paketu Tech), hodila by se tu nějaká normální odkládací polička, abyste si nemuseli dávat peněženku do dveří nebo pod loketní opěrku. V té najdeme USB-C konektor, vpředu máme ještě jeden, zatímco na zadní sedadla se nedostalo.

V druhé řadě přitom najdete spoustu místa pro kolena, hlavy i ramena – cestovat zde mohou plnohodnotní dospělí v naprostém pohodlí. A špatně na tom není ani kufr, který u Corolly TS s dvoulitrovým motorem nabídne solidních 581 litrů, a pokud se spokojíte s osmnáctistovkou, tak až 596 litrů. Na koncernové konkurenty typu Škody Octavia (640 l), Seatu Leon ST (620 litrů) nebo Golfu Variant (611 litrů) lehce ztrácí, stejně tak se o chlup více vejde do Focusu (608 l), i30 (602), Ceedu SW (625 l) nebo Peugeotu 308 SW (608 l), ale na hybrid to není vůbec špatná hodnota.

Zavazadelník má pravidelné tvary bez výstupků podběhů, zadní opěradla se dají sklopit do roviny s jeho podlahou, pokud ta je ve vyšší ze svých dvou poloh, kdy také navazuje na nakládací hranu. Pod dnem kufru najdeme věc dnes málo vídanou – dojezdové rezervní kolo v základní výbavě!