TEST Toyota Camry 2.5 Hybrid (160 kW) Executive: Neviditelná elegance s luxusní výbavou

Radosti Snadné ovládání interiéru Komfort odpružení Prostor na palubě Starosti Grafika přístrojů už zestárla Hlučnost na dálnici Mělký kufr 8 /10

„Hele, ty pořád jezdíš těmi auty, viď? Který by sis teda koupil?“ Tento dotaz slýchávám často. Možná častěji, než by mi bylo milé. Odpověď se navíc různí, vždy záleží na tom, jaký by byl rozpočet a k čemu bych to auto vlastně využíval. Strašně bych si třeba přál být člověkem, který si dokáže obhájit nákup RAMu 1500. Kdyby to ale měl být nový sedan na každý den s cenovkou okolo milionu korun, je má odpověď od roku 2019 stejná.

Asi už jste pochopili, že by to byla Toyota Camry. V nejvyšší výbavě stojí 1.205.000 Kč, takže milion sice přesahuje a firemní/rodinný rozpočet už by tak asi zdvihal obočí i varovný ukazováček, ale ta výbava je prostě fantastická. Pokud si teď ale myslíte, že budu auto velebit tak, že mi Toyota po přečtení zaparkuje jednu „executivku“ zadarmo před barák, tak nebojte. Na tom autě mě toho stejně štve docela dost.

Neviditelná

Camry jezdí v Americe Nascar. Tedy ona je to spíš karoserie vzdáleně připomínající tohle auto. Existuje i sportovní verze TRD, ale o tom si na evropském trhu můžete nechat zdát. Camry tu nemá dokonce ani výbavu GR Sport. Je jen jedna verze a ve všech výbavách vypadá skoro stejně. Na jednu stranu je to auto, které když si prohlédnete zblízka, odhalíte mnoho zajímavých křivek a japonský cit pro design, který tamní designéři vkládají domácím luxusním limuzínám. Na druhou si ji ale v provozu ani nevšimnete.

Schopnost vozu splynout s okolím je až neuvěřitelná. Něco podobného umí třeba šestkový VW Passat. Tvary jsou z dálky nudné a nevýrazné a když k tomu přidáte jeden z nevýrazných laků karoserie, jste na silnicích naprosto inkognito. U Camry je ale ten rozdíl, že z blízka v ní ten design vidím a rozhodně nepůsobí tak stroze jako třeba Toyota Avensis, což byl typický „chladničkový“ design - prostě krabice, která má jen jeden účel a nikoho ani trochu nenapadlo vložit do designu trochu citu.

Toyota Camry je od aktuální generace globálním modelem. S trochou fantazie s ní tak můžete objet svět a když se něco po cestě pokazí, i když je to velmi nepravděpodobné, je velká šance, že seženete originální náhradní díl celkem rychle. Mezi konkurenty Camry na našem trhu pak můžeme řadit třeba Škodu Superb nebo Peugeot 508. Bylo toho mnohem víc, nicméně Ford Mondeo, Volkswagen Passat sedan, Opel Insignia nebo Citroën C5 už nejsou mezi námi.

Camry je tedy pouze sedan, což jí na našem trhu nehraje moc do karet a i mezi vozy ve flotile Toyoty hraje druhé housle. Taková Ravka nebo Corolla mají prodeje za rok 2022 přes tisíc kusů, zatímco Camry se dle statistik SDA prodalo pouze 138. Není to tedy žádný tahoun, přesto ale nabízí takový mix vlastností, že by byla škoda ji jako zajímavý sedan střední třídy ignorovat.

Ve standardu vás Toyota Camry vyjde na 1.050.000 Kč a výbava zahrnuje sedmnáctky, dvouzónovou automatickou klimatizaci, adaptivní tempomat, přední i zadní parkovací senzory se zadní kamerou nebo čalounění sedadel textilem. Kůží získáte až od druhé výbavy Prestige za 1.110.000 Kč, a to společně třeba s větším infotainmentem, osmnáctkami a hliníkovými prahovými lištami.

My máme nejvyšší výbavu Executive za 1.205.000 Kč, kam patří třeba Bi-LED světlomety, monitorování slepých úhlů, vyhřívaný volant, bezdrátová nabíječka mobilních telefonů, čalounění syntetickou kůží nebo elektrické nastavení volantu. S paketem VIP pak výbavu rozšíříte o head-up displej, reproduktory JBL, třízónovou klimatizaci, průvlak na lyže, vyhřívání zadních sedadel, roletu zadního a zadních bočních oken nebo ventilování předních sedadel. Tohle všechno je za příplatek 145.000 Kč a Camry to posune do sféry spíš luxusněji orientovaných aut.

S tímto paketem jste na částce 1.350.000 Kč. Škodu Superb s motorem 2.0 TSI o výkonu 140 kW a automatem máte za 1,2 milionu i s nějakou výbavou navíc. Může se také pochlubit možností masážních sedadel vpředu, což Camry nemá. Cenou se vám tedy Camry podbízet nebude. S cenou lehce nad milion korun se pak v Česku nabízí i designově dravý Peugeot 508.

Život na palubě Camry je lehce staromódní. Ostatně již při uvedení nebyl interiér tak úplně aktuální. Modernizace přinesla vozu novou větší obrazovku s rychlejší odezvou. Její pozice je nyní vyšší než dříve, ale stále nepřekáží zornému poli. Reakce jsou skutečně rychlé, nicméně rozlišení obrazovky je už na dnešní poměry průměrné a zpětná kamera vypadá jako z čočky mobilního fotoaparátu před deseti lety. Nicméně na to trpí i třeba Corolla.

Menší zastaralost ale dnes nemusí být tak úplně na škodu. Stěžování si na přemíru dotykového ovládání slýcháme ze všech stran, takže interiér, který je posetý tlačítky, může být pro mnohé vysvobozením. Camry se dokonce podařilo dostat do interiéru desítky tlačítek, ale ovládání je stále přehledné. Jakmile si zvyknete na vyhřívání sedadel na středovém tunelu nebo vyhřívání volantu vlevo od něj, budete uvnitř jako doma.

Pokud jde o prostor, tak by bylo fajn sednout si ještě o trochu níže, nicméně pozice za volantem je i tak velmi dobrá. S elektrickým ovládáním sedadla a sloupku volantu je nastavení ideální řidičské pozice otázkou pár okamžiků. Přední sedadla nemají výrazné boční vedení, jsou dělané spíše na co největší komfort. Prostou na obou řadách sedadel je skvělý, vzadu je hodně místa na kolena a dost na hlavu. V loketní opěrce můžete mít ovládání klimatizace a audia. Kufr je mělký, ale hodně hluboký s objemem 524 litrů.