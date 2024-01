TEST Toyota bZ4X 150 kW: Poprvé bez benzinu, s dotacemi dokonce výhodně

Radosti Komfortní odpružení Snadná obsluha Rozumná spotřeba Pružný pohon Starosti Lacině působící prvky uvnitř Vyšší cena 8 /10

Na to, že Toyota elektrifikuje svá auta už od dob prvního Priusu z roku 1997, se k plné elektromobilitě zatím stavěla zdrženlivě. Nyní ale potřebuje šlápnout na plyn – kvůli autům na baterie také předal Akio Toyoda „žezlo“ v podobě pozice výkonného ředitele Kojimu Satovi. Dle jeho plánu mají elektromobily nové generace přijít na trh v roce 2026, ujet osm set kilometrů a údajně stát až o 40 % méně, než bZ4X, vůbec první ryzí elektrovůz Toyota. To ale vůbec nemusí znamenat, že jde o špatné vozidlo, i když své mouchy má.

I když je design čistě subjektivní věc a my tu rozhodně nejsme od toho, abychom říkali, co se vám má nebo nemá líbit, bZ4X je v nabídce Toyoty exot. Dle reakcí kolemjdoucích a kolemjedoucích opravdu umí zaujmout i v této konzervativní šedivé barvě. Mohutné plastové prvky okolo blatníků nelze přehlédnout, stejně jak pseudo-mračítka nad předními světlomety. Další rozměrný plastový díl se nachází před čelním sklem.

V galerii si dobře prohlédněte zadní partie, světla se táhnou z jednoho blatníku na druhý přes páté dveře a rovněž dostala plastové doplňky. Asi nejzajímavějším prvkem je „kšilt“ nad zadním oknem s dvěma výběžky po stranách, něco takového se na silnicích jen tak nevidí. Ale zatímco zvenčí vypadá jako ufo, uvnitř jsou podmínky konzervativnější – v tom dobrém slova smyslu.

Zvenčí exotika, uvnitř klasika

Nastupování na pěkně široká sedadla je díky jejich výšce velmi snadné, i pokud se hůře hýbete. Navíc si při tom nezašpiníte nohavice díky dveřím, které kryjí prahy. Na první pohled může palubní deska působit exoticky, ale když ji začnete používat, její obsluha a rozvržení rychle přejde do krve.

Jako první vás zřejmě trkne do očí poměrně široký a dvoupatrový středový tunel. V jeho horní části se nachází otočný volič jízdních režimů společně s tlačítky funkcí pro doplňkové nastavení za jízdy – eko režim, sněžný režim, hold, parkovací brzda plus pár dalších drobností. Za tímto panelem směrem dozadu najdete uzavíratelnou schránku s indukční nabíječkou a dále vzad pak držáky nápojů plus s podloketní schránku. Ve spodním patře je pak polička s dvěma USB-C porty a 12V zásuvkou.

Ve střední části palubní desky najdete ovládání klimatizace s kolébkovými čudlíky pro nastavení teploty, intenzity a směru ventilace, doplněné dotykovými ploškami pro méně důležité prvky typu výhřevu skel, sedadel, volantu. Nad panelem klimatizace a pod obrazovkou infotainmentu leží tlačítka pro ovládání hlasitosti – bohužel dost titěrná a po paměti je za jízdy nahmatáte jen stěží, alespoň že jsou skutečná a ne dotyková.

Infozábavní systém nabíhá po spuštění auta celkem svižně a má přehledné rozhraní. Jednotlivé funkce a sekce vybíráte skrze ikony na levé straně displeje blíže k řidiči, ale jsou docela malé a za jízdy jejich stisknutí musíte věnovat o trochu více pozornosti, než by bylo zdrávo. Grafika map navigačního systému je jednoduchá a přímočará, což určitě není nic zlého.

S ohledem na životnost baterie si můžete nastavit maximální hodnotu při nabíjení, dokonce i kilowattový limit nabíjení stejnosměrným proudem – což při testu v zimních podmínkách nebylo úplně zapotřebí. Pro pořádek připomínáme, že v této prostřední výbavě Prestige ze tří dostupných šlo o 12,3palcové řešení Toyota Smart Connect+ s bezdrátovým Apple CarPlay, k Android Auto potřebujete kabel. Základní stupeň Comfort má 8palcový displej a jednodušší Toyota Smart Connect bez „pluska.“

Přístrojový štít je řešen obrazovkou o úhlopříčce sedmi palců s celkem průměrným rozlišením, ale vzhledem k jeho jednoduché grafice to úplně nevadí. Na fotkách si jistě všimnete docela zajímavého „límce“ nad volantem směrem k obrazovce. Samotné kormidlo je robustní díky tučné středové části a širokým ramenům. Vlevo ovládáte audiofunkce a telefon, hlasitost je pod osou středu volantu a musíte kvůli ní sjet rukou níže, vpravo pak máme tempomat.

S odkládacími prostory je to díky dvoupatrovému uspořádání tunelu docela v pořádku, akorát pro řidiče není úplně pohodlné lovit věci z patra spodního. Kapsy ve dveřích jsou veliké tak akorát, zajímavostí a pro někoho nepříjemností může být absence kastlíku před spolujezdcem. Jisté rozpaky může budit volba materiálů – zatímco textilní čalounění palubní desky působí osvěžujícím dojmem, hrubé plastové kliky dveří mohou vyvolat vzpomínky na devadesátá i dřívější léta. Kolem a kolem je ale kokpit společně s navazujícími částmi přední řady sedadel uživatelsky vstřícný a snadno se obsluhuje.

V druhé řadě sedadel se dva dospělí usadí velmi pohodlně ve vykrojených částech lavice na bocích sedáku. Místa pro nohy je tu dost, všimnete si také téměř rovné linie stropu. Hodí se i dva USB porty na konci středového tunelu nad výdechy ventilace. Kufr s objemem 452 litrů je dosti průměrný, pod přední částí jeho podlahy máte relativně objemnou schránku na nabíjecí kabel, podlaha a nakládací hrana (zakřivená) však leží celkem vysoko. Do celkové šířky zavazadelníku promlouvají plastové podběhy, po sklopení zadních opěradel ale vzniká téměř rovná plocha.