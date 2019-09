TEST Suzuki Swift Sport: Kluci se baví, holky budou čumět!

Žádná mezera nebude moc malá! O faktu, že se nová generace Swiftu Sport vykašlala na atmosférickou šestnáctistovku (100 kW a 160 N.m) a šla do turbomotoru, už bylo napsáno dost. Zazněla i spousta názorů na téma, že jízda ztratí šmrnc, odpadne ta správná honba za červeným spektrem otáčkoměru a tak dále a tak dále. Ano, je to svým způsobem pravda, na druhou stranu jsou tady ale i tací, kteří na příkladu Subaru BRZ či Toyoty GT86 opakují, že 200 koní nestačí, pokud je netlačí turbo. TEST Subaru BRZ Spec. S: BRZy, jazyk, nazývat… věci pravými jmény Nebudu se snažit usmířit dva znepřátelené tábory a raději se zaměřím pouze na nový Swift. Je pravdou, že svých 103 kW a 230 N.m podává s daleko větší samozřejmostí, i tak se ale snaží být co nejplynulejší. Bez větších známek prodlevy přeplňování a tendencí prohrábnout kola při každém rozjezdu. Motor zní přirozeně, výfuk bručí a turbo odfukuje, zároveň však nejde o sice působivé a návykové, ale i prvoplánové divadlo jako u Mini, které tohle dělá i s tříválcovým motorem. Je to zkrátka stará škola – poctivý motor, precizní šestistupňový manuál, nízká hmotnost a pohon předních kol bez elektronických náhražek samosvoru. Je to nádherná ukázka jednoduchého sportovního hatchbacku s hezky přímým řízením, přirozeným projevem a perfektní použitelností pro běžný den i o víkendech, kdy si chcete trochu odfrknout. Minitest Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet 4×4: Pořád jako pírko! Sedmnáctky s pneumatikami Continental SportContact 5 se v kombinaci se spíš měkčím podvozkem v zatáčkách starají o divadlo i v nízkých rychlostech. Swift se hodně pokládá do tlumičů, kola zalézají do blatníků, na tachometru legální rychlost a řidič se chechtá od ucha k uchu. Není tu sportovní, závodní ani jiným režim, tlačítko „Limit“ na volantu fakt neznamená, že po jeho stisknutí budete cokoliv bořit, vypnout si můžete leda tak stop/start a hlídání jízdních pruhů, které zůstává vypnuté i po opětovném nastartování. Kdybych to měl vzít hodně zjednodušeně, co do náročnosti řízení a míry zábavy je Swift Sport taková Mazda MX-5 s předním pohonem a přeplňovaným motorem. Zní to trochu kostrbatě, ale nechejte mě dokončit myšlenku. Když jezdíte Miatou, určitě nebrousíte každou zatáčku dveřmi napřed, ale užíváte si mrštnost, samozřejmost, s jakou se proplétáte provozem a obrovský pocit svobody. Minitest Mazda MX-5 RF: Řidičská bohyně s kovovou čepicí Swift mění směr jako myška po injekci adrenalinu, reaguje okamžitě a dokáže svého řidiče udělat šťastným. K nedotáčivosti přechází jemně a je snadno zvládnutelný, a že si občas hrábne vnitřním předním kolem? To se dá očekávat, když příval hnacích sil nekrotí samosvor. Ani ten ale vždycky nebývá samospásný a než by do všeho měla kecat elektronika a třeba kvůli tomu i dříve odcházely přední brzdy, to raději hlasuji pro analog. Přechod na turbomotor by někdo mohl chápat jako zradu, berme ale v potaz, že se pořád bavíme o autě za relativně slušné peníze a ne supersportu, který by obětoval čtyři válce a nechal se místo toho „dofukovat“. Točit jinak tichou a kultivovanou čtrnáctistovku přes pět tisíc otáček nemá smysl, kdo by ale přesto toužil zavzpomínat na minulost, Swift Sport mu to dovolí. Úplně nahoře už nic zásadního nepředvádí, ale ani skokově nezvadne. Nemáte na Mercedes G či Defender? Kupte si Suzuki Jimny a tento bodykit! Díky turbu se navíc zlepšila uživatelská přívětivost pro širší skupinu zákazníků. No jenom zkuste holce vysvětlit, že když chce někoho předjet, musí motor točit až k omezovači. Teď na to stačí lehce šlápnout, čiperný čtyřválec se probere a jste tam, kde jste chtěli být. Navíc ani spotřeba není špatná. Za celý týden jsem se nedostal přes osm litrů na sto kilometrů, a to jsem rád vyplňoval i ty nejmenší skulinky v provozu. I šestilitrový odběr je dosažitelný s prstem v nose, protože Swift nic neváží a nemusíte mu tolik šlapat na krk.

Závěr V dnešní době se hodně hovoří o tom, že budou auta za pár let jezdit sama, budou o sobě vědět, předejde se nehodám, města budou moci lépe dýchat a já nevím co ještě. Tak ať. Pokud ale nemá vztah k řízení úplně zaniknout, oslavujme auta, jako je Suzuki Swift Sport. Můžete si koupit ojetý sporťák s výkonem 400 koní a nechat žlutý hatchback v prachu. Pokud ale má dojít na skutečnou řidičskou radost a vy nemáte v občance napsáno jméno Mattias Ekström, hádám, že budete spokojenější ve Swiftu bezpečně dotaženém na hranu než v něčem, s čím tu hranu velice snadno přetáhnete. Nové Suzuki Swift Sport zná svou cenu. Slováci si už nemají za co připlatit Jsem rád, že Swift Sport přežil až do dnešních dnů a v zásadě je takový, jaký býval. Malý, lehký, mrštný, řidičsky nenáročný, dostupný a použitelný jako „daily car“, tak i víkendová hračka. Vybrat si sice můžete jen barvu, ve výbavě už je ale naprosto vše. Včetně prvků, za které byste si možná sami připlatili. Skvěle zatáčí, dobře brzdí, má přirozený a nedobarvený projev a není toho moc, co by se mu dalo vytknout. Rád bych seděl níž, měl volant blíže k tělu, ocenil bych citlivější řízení okolo středu a lepší sklon sedáku. To je však z uživatelského hlediska všechno. Ovládání klimatizace kolenem neřeším, to mi připadne spíše srandovní než obtěžující. Suzuki Swift Sport: Souhrn cen Základní cena vozidla 264.900 Kč (1.2 DualJet/66 kW Comfort) Cena s testovaným motorem a výbavou 479.900 Kč (1.4 BoosterJet/104 kW Sport) Cena testovaného vozidla 479.900 Kč (1.4 BoosterJet/104 kW Sport) Technické údaje: Suzuki Swift Rok • stupeň výbavy 2019 • Sport

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 373 cm 3

Vrtání • zdvih 73,0 mm • 82,0 mm

Stupeň komprese 9,9:1

Nejvyšší výkon 103 kW (140 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 500 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 230 Nm při 2 500 až 3 500 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 8,1 s

Nejvyšší rychlost 210 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů manuální • 6 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 265 l • 947 l

Objem palivové nádrže 37 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 045 kg • 1 445 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb. 6,8 • 4,8 • 5,6 l/100 km

Rozvor náprav 2 450 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 510 mm • 1 515 mm

Rozměr pneumatik 195/45 R17

Rozměry: délka × šířka × výška 3 890 × 1 735 × 1 480 mm Základní výbava: Šest airbagů, litá 17palcová kola, elektricky nastavitelná boční okna, automatická klimatizace, bezklíčové odemykání a startování, vyhřívaná sportovní sedadla, navigace, parkovací kamera, rádio se šesti reproduktory, USB zdířka vpředu, sportovní pedály, LED světlomety i svítilny, adaptivní tempomat, omezovač rychlosti, hlídání jízdních pruhů, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka a další. Volitelná výbava: základní