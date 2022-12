TEST Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip: Takových aut si musíme vážit!

Radosti Hbitost v zatáčkách Pohon všech kol Nízká cena Starosti Chtělo by to víc koní Citlivé asistenční systémy Zastaralejší interiér 8 /10

Zdražování zasáhlo snad všechny, jsou ale oblasti, kde je to vidět více než jinde. Třeba Suzuki Swift dnes stojí 350 tisíc korun. Je to v pořádku? Zdá se to tak, jenže ono stálo před třemi lety 250 tisíc korun. A v plné výbavě je to dnes auto za skoro půl milionu. Takže ano, 350 tisíc za Swift je hodně, je to ale hodně i v rámci kategorie?

Není, přirozeně totiž zdražilo všechno. Citroën C3 stojí nejméně 365.000 Kč, a to je na něm sleva skoro třicet tisíc. Škoda Fabia je v základní výbavě za 349.900 Kč. Aktuálně nejlevnější malý hatchback (segmentu B, chcete-li) je Hyundai i20 s cenou 309.990 Kč, i když také až po velké slevě 40.000 Kč a ve velmi chudé výbavě Start bez možnosti příplatků vyjma metalízy. A to se bavíme zatím jen o atmosférických motorech!

Ford Fiesta stojí v akci 418.900 Kč se stokoňovým turbotříválcem, Volkswagen Polo 459.900 Kč a Seat Ibiza je nejvýhodnější ve verzi s motorem 1.0 TGI za 414.900 Kč. S klasickým 1.0 TSI je za 459.900 Kč. Já vím, hrozně moc čísel, ale asi víte, kam tím mířím. Suzuki Swift je i po letech jedno z nejlevnějších aut na našem trhu.

Levné je kde?

Čím je nízká cena vykoupena? Tak předně Suzuki Swift nikdy nebylo žádné luxusní zboží. Sedadla mají tvrdší sedáky, plasty v interiéru jsou všechny tvrdé, multimédia mají nízké rozlišení a obecně je to prostě takový malý plecháček, který při zavření dveří u řidiče udělá podobný zvuk jako Dacia Sandero. Levné, jednoduché auto. Že to znamená i nebezpečné? To mi nepřijde. Ano, Swift dostal jen tři hvězdičky při testech Euro NCAP, ale samotné nárazové testy špatně nevypadaly.

Swiftu hodně ubraly bezpečnostní asistenti, kterých moc nemá nebo neměl. Bohužel má ale menší hodnocení než pětihvězdičkový Volkswagen Polo ze stejného roku a Fiesta ze stejného roku má také pět hvězd. Citroën C3 má čtyři a rok staré testy Hyundaie i20 vůz ocenily taktéž na čtyři hvězdy.

Ohledně výbavy na tom Swift také vůbec není špatně, u nejvyšší Elegance startujete na částce 421.900 Kč a získáte tak automatickou klimatizaci, navigaci, startování tlačítkem, LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel, sledování slepého úhlu, parkovací senzory vzadu a mnoho dalšího. Částka je to veskrze konečná, připlácí se totiž jen za odstíny laku karoserie, a to 12.000 Kč za metalízu či 21.000 Kč za dvoubarevné lakování.

Aktuální generace Suzuki Swift je šest let staré auto a zub času se na něm už stihl podepsat. Ono to totiž nebylo ultramoderní auto ani po představení, protože si chtělo zachovat nízkou pořizovací cenu. Zrovna u Suzuki ale vidím jednu přidanou hodnotu, protože snad všechny modely se dobře řídí. No a když to spojíte se specifikací, kterou jsme měli v testu, vyjde vám velmi příjemné a zábavné auto.