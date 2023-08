TEST Suzuki Swace 1.8 Hybrid Premium (103 kW): Konečně trochu jede. A taky má digi!

Suzuki Swace je po faceliftu jednoznačně lepším autem než před ním. Je to ale zásluhou toho, co není vidět.

Radosti Komfortní podvozek Jednoduchá specifikace Nízká spotřeba Solidní cena Starosti Absence rezervního kola Mělký zavazadelník Hlučné na dálnici Takřka nulová individualizace 8 /10 V roce 2020 představila automobilka Suzuki dva nové modely, které měly s Toyotou společné víc než jen zemi původu. SUV Across bylo převlečenou RAV4, kombi Swace byla zase převlečená Corolla Touring Sports. Suzuki tak získalo hybridní modely s asi tou nejlepší možnou technikou. Swace nedávno prošel faceliftem a my jsme se mohli podívat, co všechno je nového. Jedna změna potěšila opravdu hodně. Uvnitř i vně je modernizace velmi střídmá, vlastně jde o jinou grafiku LED světlometů a přepracované displeje, kdy přístrojový štít je plně digitální a zmizel z něj otáčkoměr. Taktéž je přepracovaný infotainment, který přišel o postranní tlačítka. Z toho, co je viditelné, je to vlastně všechno. Designový rozdíl oproti Toyotě je pak především v trochu jiné přední masce a ve znacích. Vsadíme se ale, že auta stejně nerozeznáte. Koukej, mám digi Zatímco mnoho jiných značek se u svých rebrandovaných modelů bijí v prsa, že je v autě také hodně jejich know-how a neradi o té druhé automobilce mluví, Suzuki se s ničím netají. Prostě to tak je a všichni víme, proč se tak učinilo. A to je velmi sympatické. Stejně sympatické je i Suzuki Swace, které si prostě na nic nehraje. Můžete si ho koupit pouze v jediné specifikaci a ve dvou výbavách, kdy základ Premium stojí 727.900 Kč a vyšší Elegance je za 819.900 Kč. Elegance se od Premium liší třeba monitorováním slepých úhlů, parkovacími senzory vpředu i vzadu, bezklíčovým odemykáním, středovou loketní opěrkou čalouněnou kůží, bezdrátovým nabíjením telefonů a loketní opěrkou čalouněnou syntetickou kůží. Nicméně už základ má zadní parkovací kameru, takže škoda je pouze to, že základu chybí monitorování slepých úhlů, které je skvělou funkcí. TEST Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Allgrip: Takových aut si musíme vážit! Jinak ale máte v Premium asi vše, co byste po rodinném kombi mohli chtít. Má rozměrný zavazadelník s dvojitou podlahou, kapsami po stranách a sklopnou zadní lavici v poměru 60:40. Pod podlahou kufru bohužel stále nenajdete rezervní kolo, ačkoliv místo tam na něj je. Standardně má kufr objem 596 litrů a po sklopení lavice až 1232 litrů. Nakládací hrana není zbytečně vysoko a podlaha kufru je i po sklopení druhé lavice takřka rovná. Dětskou sedačku lze přes Isofix uchytit na krajních zadních sedadlech a prostor je na všech sedadlech v naprostém pořádku, jen by mohla být o trochu pohodlnější. Čtyři dospělí tu ale překonají i delší cestu, třeba na hory, asi bez problému. K tomu se pak budou hodit i střešní ližiny. Světlomety jsou diodové, klimatizace dvouzónová, tempomat adaptivní s funkcí Stop & Go, displej infotainmentu s navigací a podporou zrcadlení chytrých telefonů a přední sedadla jsou vyhřívaná a výškově nastavitelná. TEST Toyota Corolla 2.0 TS GR Sport: Plná palba, ale teď už za plnou cenu Vzhledem k tomu, že Swace nemá příplatky, je tohle všechno za těch zmíněných sedm set třicet tisíc. Řidiče budou těšit maličkosti jako třeba manuální ovládání klimatizace, fyzická tlačítka na volantu a rozměrná loketní opěrka. Interiér samozřejmě vypadá jako výstava odstínů šedých barev a je tedy až únavně nudný, ale nebude vás ničím rozčilovat. Snad jen v této výbavě si bez bezdrátového nabíjení mobilního telefonu nemáte svůj telefon pořádně kam položit.

Ty už jedeš? Tou největší novinkou v rámci faceliftu je ale pohonná jednotka. Faceliftem totiž prošla i Toyota Corolla a jelikož se změny týkaly také prostoru pod kapotou, bylo jasné, že se promítnou i sem. Zatímco Toyota má pro tento model dva hybridy, osmnáctistovku a dvoulitr, Suzuki Swace má pouze osmnáctistovku. Navýšení výkonu proběhlo u obou motorizací a tak i Swace má místo 122 koní sympatičtějších 140 koní. Že to není moc velký rozdíl? Ani bych neřekl, poznáte to. Swace má tedy zážehovou osmnáctistovku 2ZR-FXE kombinoavnou s elektromotorem, který energii čerpá z malé baterie umístěné vzadu. Je to klasický hybrid, tedy ten bez externího napájení. Energii získává primárně z brzdění rekuperací. K užitku je vám tak, že se na elektřinu rozjíždíte, pomáhá s akcelerací a pár set metrů můžete i na elektřinu jet, třeba když chcete vyjet bezemisně z podzemních garáží nebo prosvištět obytnou zónou. Po zastavení se pak spalovací motor po zahřátí vždy odpojí. TEST Toyota Mirai FCEV Executive (133 kW): Když do budoucnosti, tak elegantně! Vyšší výkon je to, co autu předtím chybělo. Ne, že by rodinné kombi potřebovalo být všude první, ale auto bylo pod vámi pocitově mrtvé. Rozjezdy jsou teď mnohem dynamičtější s větším důrazem na odšťuch s elektromotorem, ale hlavně se s autem lépe předjíždí a můžete držet i solidní tempo na dálnici. Soustrojí nicméně neztratilo nic ze své úspornosti, stále můžete jezdit úplně v pohodě pod 5 l/100 km. Město, dálnice, okresní silnice, je to jedno, pořád za málo. A když to neženete, spotřeba jde klidně i na 4,4 l/100 km. Tyto hodnoty jsem samozřejmě viděl jen s prázdným autem, zcela obsazený swace s plným kufrem bude při sto třicítce na dálnici přeci jen žíznivější. Ani při dynamické jízdě v jednom člověku však spotřeba nešla nad sedm litrů. Swace má přední nápravu McPherson a vzadu víceprvek. Zároveň disponuje funkcí přibržďování vnitřních kol pro potlačení nedotáčivosti. Tohle můžete znát ze spousty jiných vozů, mnozí to považují za náhradu samosvorného diferenciálu, známý je třeba systém XDS koncernu VW. Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Hybrid v losím testu překvapilo stabilitou. Eko pneumatikám navzdory Tohle všechno neznamená, že je auto sportovní, ale že ho máte pod kontrolou a víte, co dělá. K tomu je swace velmi pohodlný, ostatně má i celkem vysoké pneumatiky o rozměrech 205/55 R16. Vezměte si, že i tak pohodlné auto jako je Toyota Corolla, umí občas ve vyšších výbavách na osmnáctkách takzvaně zakopnout. Tady se to nestane. Swace je poddajný, sice nudný a bez ambicí, ale bezpečný, nezáludný a komfortní.

Závěr Suzuki Swace se vylepšilo jen trochu, především v oblasti pod kapotou jsou to ale změny jenom k lepšímu. Navýšení výkonu při zachování nízké spotřeby paliva je něco, co dnes vídáme málo. Suzuki Swace/Toyota Corolla vám mohou do jisté míry nahradit staré koncernové nafťáky. A ještě k tomu nesmrdí. Vzhled vás nijak neurazí, vnitřek taktéž ne. Swace se vám bude snadno ovládat a místa je v něm dost. Samozřejmě ale ani ničím nenadchne, není to charismatické auto, ale vadí vám to? TEST Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid e-CVT AWD: Skoro nic jí nechybí, cenou není pro troškaře Úplně by stačil základ za 727.900 Kč. Mimochodem Corolla Touring Sports startuje na částce 717.900 Kč, ale za zadní loketní opěrku, vyhřívaná přední sedadla, přední diodové mlhovky nebo volant obšitý kůží připlácí v rámci paketu Business 15.000 Kč. No, mají to šikovně vymyšlené. Kdo chce hybridní kombi s nízkou spotřebou bez designových výstřelků pod osm set tisíc, může si vybrat ze dvou stejných aut. Suzuki Swace: Souhrn cen Základní cena vozidla 727.900 Kč (1.8 Hybrid/104 kW Premium) Cena s testovaným motorem a výbavou 727.900 Kč (1.8 Hybrid/104 kW Premium) Cena testovaného vozidla 727.900 Kč (1.8 Hybrid/104 kW Premium) Technické údaje: Suzuki Swace Rok • stupeň výbavy 2023 • Premium

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 798 cm 3

Vrtání • zdvih 80,5 mm • 88,3 mm

Stupeň komprese 13,0:1

Nejvyšší výkon 72 kW (98 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 200 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 142 Nm při 3 600 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 9,4 s

Nejvyšší rychlost 180 km/h

Převodovka: způsob řazení bezstupňová

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 596 l • 1 232 l

Objem palivové nádrže 43 l

Hmotnost: provozní • celková 1 475 kg • 1 885 kg

Rozvor náprav 2 700 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 530 mm • 1 530 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 655 × 1 790 × 1 460 mm Sériová výbava: 16“ kola z lehkých slitin, dvouzónová automatická klimatizace, metalický lak, světlomety s LED reflektorem, automatickým přepínáním a rozsvěcováním, 8“ obrazovka multimediálního systému s navigací, zadní parkovací kamera, vyhřívání předních sedadel, řadicí páka potažená kůží, elektronická parkovací brzda, zatmavená zadní boční okna a okno pátých dveří