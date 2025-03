TEST Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid: Rozvážně a bytelně, ve městě i u lesa

Radosti Extra snadný nástup a výstup Snadné vypnutí asistentů Příznivá cena, záruka 5 let Možnost pohonu 4x4 Starosti Méně místa pro vyšší řidiče Pomalá automatická převodovka Zastaralý infotainment 7 /10

Suzuki S-Cross získalo stále se rozšiřující seznam autonomních bezpečnostních asistentů, navíc obě motorizace mají hybridní systém pro snížení emisí. Také konkurence pokročila. Mild-hybridní S-Cross konkuruje Fordu Puma, Kie Stonic a Škodě Kamiq, zatímco full-hybrid, který dokáže ujet krátké vzdálenosti pouze na elektrický pohon, soupeří s Nissanem Juke a Toyotou Yaris Cross. Právě full-hybrid jsme teď vyzkoušeli.

Suzuki S-Cross 1.5 Hybrid kombinuje atmosférický čtyřválcový motor K15C s objemem 1,5 litru a elektrický motor integrovaný do hybridního systému. Spalovací motor disponuje výkonem 75 kW při 6000 otáčkách za minutu a točivým momentem 138 Nm při 4400 otáčkách. A má nepřímé vstřikování, takže zakarbonované ventily tu nehrozí.

Elektromotor má 24,6 kW a 60 Nm, nicméně systémový výkon soustavy je 84 kW, což naznačuje, že elektrická část primárně slouží k podpoře spalovacího motoru a nikoli k výraznému zlepšení dynamiky. Hybridní systém využívá lithium-iontovou baterii o kapacitě 0,384 kWh, která je umístěna v zadní části vozidla pod podlahou kufru.

Přenos výkonu na přední nebo všechna čtyři kola zajišťuje šestistupňová robotizovaná převodovka AGS (Automated Gear Shift). Jde o mechanickou převodovku s elektronicky řízeným ovládáním spojky a řazením, což znamená, že během přeřazování dochází ke krátkému přerušení přenosu výkonu. V praxi se to projevuje znatelnými prodlevami mezi jednotlivými převodovými stupni.

Ve městě a při klidné jízdě je řazení relativně hladké, zejména při plynulém přidávání plynu. Při prudké akceleraci nebo jízdě do kopce se karoserie při přeřazování kýve. V manuálním režimu řazení je to o něco lepší a jsou tu i páčky, ale většinu času to chce člověk prostě nechat na převodovce. Pomalé převodovce naštěstí sekunduje elektromotor.

Jízdní dojmy a dynamika

Zrychlení z 0 na 100 km/h zabere 12,7 sekundy u verze s pohonem předních kol a 13,5 sekundy u varianty s pohonem všech kol AllGrip. V praxi působí vůz spíše ospale, zejména při potřebě rychlého předjíždění na okreskách. Při akceleraci z nižších rychlostí se hybridní systém snaží pomoci elektromotorem, což je patrné jako krátký závan dodatečného výkonu, ale po jeho odeznění spalovací motor musí zvládnout zbytek a dynamika se stává nevýraznou. Výkonu na dálnici rychle ubývá a při předjíždění je nutné počítat s delší odezvou převodovky a menší rezervou výkonu.

Klidným řidičům ale bude hybridní Suzuki S-Cross vyhovovat. Při běžné jízdě se hybridní systém chová nenápadně a přechody mezi elektrickým a spalovacím režimem jsou plynulé. Krátké úseky lze absolvovat čistě na elektřinu, ale pouze při velmi lehkém sešlápnutí plynu a nízkých rychlostech (typicky do 50 km/h), přičemž dojezd v čistě elektrickém režimu je v praxi jen pár stovek metrů. Rekuperace funguje při ubrání plynu a brzdění. Intenzitu sice nelze manuálně nastavit, ale funguje to poměrně přirozeně.

Podvozek je naladěný spíše na komfortní jízdu, což znamená, že dobře filtruje menší nerovnosti a přejíždění zpomalovacích prahů není problém. Na druhou stranu při rychlejší jízdě na okreskách je znát poměrně měkké naladění a větší náklony karoserie v zatáčkách. Zatáčení je předvídatelné, ale kvůli měkkému odpružení a vyšší světlé výšce (175 mm) se v prudších zatáčkách naklání více než například Ford Puma nebo Mazda CX-30. Řízení je poměrně lehké a přesné v nízkých rychlostech, ale na dálnici a při dynamické jízdě chybí výraznější zpětná vazba od kol. Celkově jsou ale jízdní vlastnosti vyvážené, jak jsme u Suzuki zvyklí.

Brzdový systém využívá vpředu ventilované kotouče a vzadu plné kotouče. Účinek je dostatečný, ale kvůli kombinaci rekuperačního a mechanického brzdění je nástup brzdového pedálu trochu gumový a ne zcela lineární. Při ostřejším brzdění je znát hmotnost hybridního systému a delší brzdná dráha než u lehčích, čistě benzinových vozů.