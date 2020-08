TEST Subaru XV e-Boxer Executive ES: Magnetofon pro jednadvacáté století

Radosti Komfortní podvozek Skvělé jízdní vlastnosti Slušná spotřeba Starosti Průměrná dynamika Hluk motoru při vyšším zatížení Malá nádrž paliva 8 /10

Subaru u nás není zrovna nejprodávanější značkou. Teď to nemyslím ve špatném slova smyslu. Stejně jako u automobilky Ssangyong tady u zákazníků rozhoduje jednoduchá technika, spolehlivost, robustnost, komfort, bezpečnost a všestrannost. Zákazníci pak většinou moc dobře vědí, co od auta očekávají a jdou na jistotu. A takových moc není.

Že si nevymýšlím, potvrzuje i americký průzkum J.D. Power, který sestavil žebříček automobilek s nejvěrnějšími zákazníky. První příčku jasně obsadilo Subaru a nechalo tak za sebou i megalomanskou Toyotu i domáci Ford. Tamní zákazníci Subaru jsou se svými vozy jednoduše spokojení, a tak se ke značce při nákupu nového vozu vracejí. O něčem takovém si třeba Fiat v Americe může nechat zdát.

Za volantem Subaru u nás často vidím hlavně starší lidi. Tradicionalisty, kteří si za techniku rádi zaplatí. Třeba základní Subaru XV stojí nejméně 640.000 Kč, a to se na stovku dostane za 13,9 sekundy. Jenže mezi zdánlivými konkurenty je to takový malý klenot. Má stále ještě atmosférický motor, čtyřkolku a celkově je jednoduché a poctivé jako starý magnetofon.

A teď jak na to?

Do této přehlídky prostoty se nyní Subaru rozhodlo zasáhnout hybridní technikou, která by měla být v rámci filozofie značky co nejjednodušší a nejefektivnější. Pro začátek tedy automobilka sáhla po jedné z nižších forem elektrifikace, kdy se baterie nemusí dobíjet a slouží jen jako pomocník. Jen pro zajímavost uvedu, že Američané už toto Subaru do zásuvky mají.

Pro elektrifikaci XV si Subaru vybralo objemnější ze dvou zážehových čtyřválců boxer s přímým vstřikováním paliva. Jeho čistě spalovací variantu již nekoupíte. Agregát o výkonu 110 kW (150 koní) spolupracuje s elektromotorem u převodovky o výkonu 12,3 kW (16,7 koní). Baterie (0,6 kWh) pracuje s napětím 118,4 V a nachází se pod podlahou kufru.

Na jejím umístění tratí zavazadlový prostor, jehož objem nyní činí 340 litrů. Deficit 45 litrů však na praktičnosti vozu moc neubírá. V našem případě byla na podlaze kufru gumová podložka. Na občasné vození věcí je kufr bez výhrad, ale třeba pro velkého psa bych už volil crossover Outback či SUV Forester.

Rovnou musím prásknout i jednu nevýhodu, kterou je malá nádrž paliva. Tyto japonské motory mají občas žízeň a ví se to o nich. Nádrž na 48 litrů paliva by tak mohla někomu vadit. Převážně, pokud vystavujete motor velkému zatížení. Větší nádrž by se sem vecpat mohla.

Hybrid z prefektury

Používání hybridu je jako používání standardního auta. Od startování po tankování paliva. Dobré hybridy pak od těch horších odděluje třeba sladění obou hnacích ústrojí. Automobilka se také musí poprat s nově přidanou hmotností a jiným těžištěm vozu.

Subaru má už dlouho výhodu v tom, že jeho tradiční motor s protilehlými válci leží velmi nízko a auta jsou celkově velmi dobře vyvážená. Přidáním elektrického ústrojí (rozdíl v hmotnosti 130 kg) se tak snažilo si sladěný celek nerozházet. A povedlo se.

Už po prvních pár metrech za volantem hybridu mám pocit, že snad stačilo jen lehce upravit nastavení tlumičů. Nadstandardní jízdní vlastnosti Subaru XV tedy zůstaly. Řízení tohoto auta by mohly závidět i některé pravověrné ostré vozy. Je překvapivě strmé a provádění auta skrze úzké zatáčky ve vás vyvolá pocit mnohem agresivnějšího vozu. Pocit jistoty pak dodává již zmíněný pohon všech kol s vícelamelovou spojkou.

Řídit Subaru XV e-Boxer je jednoduše hračka. I na osmnáctipalcových kolech se pak na nerovnostech jen lehce pohupuje a umí nechat tlumiče dřít. Samotné sladění obou pohonných ústrojí sice není z nejlepších, ale rozhodně je nadprůměrné. Technicky umí ujet XV e-Boxer až 1,6 km do rychlosti 40 km/h bez spalovacího motoru.

Jednotlivé přechody mezi oběma pohony probíhají takřka nerušeně, což ovšem neplatí při razantnějším sešlápnutí plynu, kdy připojení spalovacího motoru s autem trochu cukne. Třeba hybridní Toyoty už dokážou pracovat i s tímto „dupáním“ na plyn.

Tento pokyn také automaticky dementuje výše zmíněný technický údaj, protože při větším tlaku na plynový pedál přepne hybridní výhybkář automaticky na benzin. Ústrojí umí na elektřinu i couvat třeba při parkování, jen je třeba si hlídat stav baterie a mít sepnutý EV mód. Chválím také, že se rekuperační systém nezakousne do kol hned po uvolnění plynu. Energii si Subaru sbírá takřka nerušeně.