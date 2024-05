TEST Subaru Outback 2.5i Geyser: Specialita pro pár vyvolených

Outback vám řidičovo křeslo nastaví sám – stačí uložit svou podobu do systému Driver monitoring system a podle obličeje se vám posune do přednastavené polohy, stejně jako zpětná zrcátka. Praktičnost vpředu jistí velké kapsy ve dveřích, odkládací schránka na začátku středového tunelu (i s dvěma USB porty místo jednoho a AUX zástrčkou, ale jen ve výbavách Touring a Geyser) a velká schránka pod měkce čalouněnou loketní opěrkou.

Přístrojový štít je pak vzorem přehlednosti – kulaté budíky, malý barevný displej uprostřed, opět žádné složitosti a nástrahy. Problém není ani s dostatečně dimenzovanými tlačítky na volantu, najdete zde vše potřebné pro pohodlné ovládání multimédií, tempomatu a vedení v jízdních pruzích. Přední sedadla jsou solidně dimenzovaná, vejde se do nich i rozměrnější posádka – menší postavy budou možná v ostřeji projetých zatáčkách trochu klouzat do stran, kde je zarazí tvarované boky sedáků a opěradel.

Jízda: Lék na českou okresku i pole

S výběrem motorů svým zákazníkům Subaru již nějakou dobu dosti usnadňuje práci. Impreza má jeden, Forester taktéž, XV jakbysmet, Crosstrek také, o exotických BRZ a Solterra ani nemluvě. Nejinak je tomu u Outbacku, atmosferický boxer FB25 je jedinou volbou a buď vám sedne, nebo se musíte poohlédnout jinde.

Kombinace jednotky bez turba se zátahem ve vyšších otáčkách s převodovkou typu CVT (ta má v aktuálním modelu nový hlavní tlakový senzor) je docela specifická, ale Subaru má s touto konfigurací dostatečné zkušenosti na to, aby vám ručička otáčkoměru v běžném provozu neskákala jako opička na gumě. Při klidnější jízdě se motor drží zkrátka, zvuk i hluk jsou na velmi civilizované úrovni, pokud pak zašlápnete plyn do podlahy, také to není uširvoucí.

Je zcela jasné, že emisní pouta zamezují větším emocím z hlediska pohonu – říkám to u každého testu novějších Subaru a dnes to nebude výjimka, vzpomínka na přeplňované čtyřválcové boxery nebo směšný, avšak charakterní šestiválec, vás u Subaru s plynem na podlaze zamrzí. Stovka za 10,2 sekundy dnes není nic moc a pružné zrychlení je vlažné, ale o to řidičsky zajímavější je vykašlat se na střídání (pokusů) zrychlit a tvrdě brzdit – klíčem je dosáhnout jistého tempa a udržet ho. Protože i když Outback vypadá jako kombi, v reálu jde spíše o SUV kombinované s off-roadem, které ale na asfaltu umí odměnit odvahu.

Vjíždíte do zatáčky, auto se nakloní, hmota jde na přední vnější kolo a to zadní vnitřní se nadlehčí – na výjezdu šlápnete na plyn, přetáčivost nehrozí, protože motor nemá žádnou drtivou sílu. To si můžete prohlédnout i na fotkách k tomuto testu. Chcete si oblouk utáhnout? Na nájezdu klidně ťukněte do brzdy, poloměr se bezpečně a bez ztráty přilnavosti lehce utáhne, můžete pak zkoušet, jak velkou nájezdovou rychlost zvládnete, abyste měli slušné tempo na výjezdu, protože motorem (bohužel) moc nedoženete. Je to starosvětsky zábavné, i když ne adrenalinově k popukání, předvídatelné, ale určitě ne pro každého.

Naopak v terénu nebo obecně na povrchu s nižší přilnavostí zvládne projet vším i vaše babička – kam si ukážete, tam Outback jede. A to i v případech, kdy si nedáváte pozor, po čem jedete, což jistí minimální světlost přes 21 centimetrů. Odpružení je zcela prosté prudkých rázů na nerovnostech a zároveň i houpavosti, aut, s nimiž můžete jet stovkou po kamenité cestě nebo po poli není moc, a toto rodinné Subaru k nim patří.

Z toho vyplývá i skvělý komfort na typických českých okreskách, na díry nebo rolety v asfaltu se můžete s klidným svědomím vykašlat, protože vůz je prakticky ignoruje. Z hlediska pohonu i podvozku jde tedy o velmi flexibilní kombinaci pro rodinu a aktivní trávení volného času mimo silnice. Nicméně spotřeba je i při klidné povaze řidiče vždy více než devět litrů na sto a na dálnici zvlášť s nákladem chybí zátah.

Jako u každého Subaru, a nejen pokud se bavíme o těch moderních, jde o kombinaci vlastností, která může jednomu vyhovovat a jiného zase bytostně štvát – zkuste a uvidíte. Zklamáni rozhodně nebudete z balíku asistenčních systému EyeSight, jehož stereo kamery již nějakou dobu nezabírají tolik místa okolo zpětného zrcátka, a s přehledem zvládají udržení v pruzích, adaptivní tempomat a detekci různých rizik.

Otrava ale může být sledování pozornosti řidiče. Pokud se dlouho hrabete v dotykové obrazovce nebo se častěji otáčíte ke spolujezdci, začne vás peskovat, ať dáváte pozor. Řešení je jednoduché – vypnout, pokud nejste skutečně unavení.