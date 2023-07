TEST Subaru Outback 2.5i (124 kW) Touring: Pálím to lesem po poli, lán pole mizí pod koly

Radosti Brilantní podvozek Prostor na palubě Výhled z vozu Jednoduché ovládání Starosti Slabá dynamika Hluk na dálnici Rušivé asistenční systémy Vyšší spotřeba 8 /10

Šestá generace Subaru Outback se na našem trhu krásně zabydlela. Aby však udržela krok s rozběhlou konkurencí, dostala modernizaci pro modelový rok 2023. Ta přinesla pár drobných změn, které zvýšenému kombi nijak extra nepomohly, ale hlavně mu nijak zvlášť neuškodily. Odpověď je tedy hned na začátku testu: Ano, pokud chcete auto této kategorie ze staré školy, je Subaru Outback pořád ta správná, a dnes už asi i jediná volba. Ale jaké změny tedy modelový rok 2023 přinesl?

Vypadá, že to myslí vážně

Upřímně toho moc není, zvenku vlastně jen nový design 18palcových kol, která jsou v naší nejvyšší výbavě Touring s broušenou úpravou. Uvnitř to chce na hledání změn snad lupu, změnily se takové drobnosti, jako uspořádání tlačítek na volantu a vlevo pod ním pak už nenajdete výstupek s tlačítky pro ovládání informačního displeje nad infotainmentem. Upravil se také design ikonek a přibyla možnost jejich organizace. A to je více méně vše podstatné, ale ono je to pro mnohé zákazníky určitě jen dobře.

Outback si totiž zachovává i v dnešní displejové době velkou míru klasického ovládání. Dotykové plochy jsou jen na displeji, ale jinak audio, klimatizaci či tempomat ovládáte stále pomocí klasických fyzických tlačítek. K tomu si můžete přičíst další velké plus pro všechna Subaru, a to je skvělý výhled do všech stran díky nízké hraně oken. Zároveň je interiér velmi vzdušný a pohodlně odveze pět lidí, zatímco do kufru o objemu 561 litrů dáte vše potřebné.

Svým způsobem je outback dokonalé a funkční auto. Oproti většině ostatních aut s vyšším podvozkem jako univerzál jen nevypadá, ale skutečně jím je. Specifikace vozu jsou pak šíleně jednoduché, vlastně si vyberete jen výbavovou linii a barvu. V našem případě Touring to znamenalo Bi-LED světlomety, střešní ližiny, diodové mlhovky, vyhřívaný volant, vyhřívání předních i zadních sedadel, parkovací kameru a čalounění kůží Nappa. A to všechno do 1,3 milionu. Bum!

V naší nabušené verzi chyběly snad už jen ventilované sedačky, ale jinak si v podstatě nebylo na co stěžovat. Grafika infotainmentu už sice není nejnovější, ale je přehledná a celkem snadno v menu najdete vše, co potřebujete. S rozvorem 2745 mm si může za volant sednout i řidič vyšší postavy, pohodlně se usadit a za ním bude mít cestující stále dost místa pro kolena. Stejné je to i s místem podélně. Po sklopení zadní lavice v poměru 60:40 pak můžete naložit i předměty o délce dvou metrů.

Designový jazyk Subaru se už léta nemění, všechny modely vypadají jako připravené do akce, kterou budou brát vážně. Minimální světlá výška Outbacku činí skvělých 213 mm a nárazníky, prahy i nadkolí chrání pevné černé plasty. Obecně máte z auta pocit, že ho můžete hodit ze skály a nic se mu nestane. Obrazně řečeno. Ostatně když se řekne Subaru, vybaví se vám asi automaticky rallye, kde je houževnatost potřeba. Zbylo ale něco z těch genů, které vyhrávaly rychlostní zkoušky po celém světě?