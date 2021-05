TEST Subaru Forester 2.0ie-S ES Sport: Pozor, vezu rybičky!

Radosti Dobrá výbava Robustní konstrukce Výhled z vozu Prostor na palubě Skvělé řízení Starosti Slabá dynamika Vysoká spotřeba Malá nádrž paliva 8 /10

Kdo si spojí slova Subaru a sport, začne asi automaticky vidět modro-zlatě, případně bílo-fialově. Když se do toho ještě řekne model Forester, správný autíčkář už stojí na zadních jako surikata a vyhlíží, co to v Subaru Tecnica international zase upekli za dobrotu. Posledně to totiž znamenalo SUV s technikou ostré imprezy. Tohle ale něco zcela jiného.

ES Sport je pouze výbava, která je spojená s jedinou dostupnou motorizací na našem trhu, hybridem e-Boxer o výkonu 110 kW (150 koní), což už samo o sobě dost vypovídá. No a protože jsme v redakčním testu nový forester ještě neměli, vezmeme to hezky od podlahy.

Horská služba

Forester je nejprodávanějším modelem značky a toto je jeho pátá generace stojící na platformě Subaru Global Platform (SGP). Vedle elektrifikovaného pohonu se stále pyšní symetrickým pohonem všech kol, vysokou mírou bezpečnosti a nejnovější interpretací pomocných systémů Eyesight, díky kterým si Subaru drží svou stálou pozici výrobce ultrabezpečných aut.

Jak se forester změnil s aktuálním modelovým rokem? Inu, třeba jiným designem předních světlometů, funkcí automatického zamykání dveří po rozjezdu, odemykáním při zastavení a výbavou Sport. Ta znamená černá 18palcová kola, černé rámečky okolo chladiče a mlhovek, lakované kliky dveří, tmavé lemování blatníků, elektricky ovládané střešní okno a pak také kontrastní oranžové doplňky a samolepky, díky kterým vypadá Forester ES Sport spíše jako horský záchranářský speciál než jako obyčejné SUV.

Uvnitř najdete stejnou barevnou náladu čítající oranžové rámečky okolo výdechů ventilace a stehy čalouněných ploch. Sedadla s šedým dekorem jsou pak potažená tkaninou, která odpuzuje vodu. Na konzervativní značku, která si stojí na vyváženým mixu vlastností na míru ušitém specifické klientele, je tak testované oranžovo-bílé auto poněkud výstřední a lidé si ho tak dost prohlíží. Ostatně mu chybí už jen majáky, aby mohlo někde sloužit.

Akvárko

K pobytu na palubě je nutno zdůraznit několik důležitých věcí. Zaprvé je to výhled z vozu. Forester má obrovskou kabinu a velké skleněné plochy. Výhled z vozu je tudíž naprosto příkladný. Vlastně lepší je v tomto ohledu snad jen VW Transporter.

U foresteru si krásně pohlídáte rozměry na všech stranách, především pak vpředu, kde je kapota po stranách trochu vytažená nahoru a přesně tak víte, kde auto končí. Přední část je skoro kolmá, takže svému pohledu opravdu můžete věřit a nedomýšlet si centimetry před autem. Tohle auto je jednoduše jako jedno velké akvárium a vy jste jeho rybička.

Připočtěte si k tomu zadní parkovací kameru (s ostřikovačem, tleskáme) a ještě malou kamerku na vnějším zrcátku, která snímá na horní displej palubní desky situaci u pravého předního kola, a to buď pro hlídání obrubníku při parkování, nebo při orientaci, kam najíždíte v terénu. Škrábnout tohle auto při parkování by muselo být dílem skutečného antimistra.

Vysoká okna se pojí s vysokými stropy. Ani panoramatické střešní okno nevadí. Při rozvoru 2670 mm se tak dostáváme na bohatý prostor pro pět lidí, klidně i o hodně velkých rozměrech. Zavazadelník má v základním uspořádání 509 litrů. K dispozici je vyjímatelná gumová podlážka, úchytná oka po stranách a páčky pro sklopení druhé lavice v poměru 60:40, čímž se prostor zvětší na 1179 litrů.

Subaru se pyšní kvalitními materiály v interiéru a prvotřídním zpracováním. Slícované je na jedničku a dělá to, co má. Knoby na ovládání audia se neklepou a otočné voliče klimatizace přesně zapadají na místo. S tím není nejmenší problém. Materiály jsou fajn, i když některé plasty působí jako v levné dodávce. Třeba panely pod volantem, pod obrazovkou infotainmentu nebo opěrkách na dveřích.

Je fajn, že Subaru má pořád na většinu funkcí pořádně macatá tlačítka a třeba vyhřívání předních sedadel má své vlastní kolébkové přepínače. Na můj vkus je ale všechno takové překombinované, snad jako kdyby žádný tvar nebyl v interiéru dvakrát. V kombinaci s barevným prošíváním je to trochu blázinec, ale dá se na to zvyknout. Majitelé japonských aut jsou ostatně s divočejšími interiéry obeznámení, zatímco německá konzerva tu zprvu může dostat záchvat, že to není narýsované podle pravítka.

To, že je Subaru bezpečné je super a patří mu všechna chvála. Systém Eyesight je boží. Drží pruhy, hlídá všechno okolo auta, pomáhá v krizových situacích... Je prostě chytrý a tudíž skvělým parťákem pro cesty. Ale ne všechno z toho pochopitelně vítáme a po prvním nasednutí vypínáme. Teď mám na mysli třeba hlídání jízdních pruhů.

To tu vypnout jde a skvělé je, že to zůstane vypnuté i po opětovném nastartování. Jenže vám pak svítí kontrolka na přístrojovém štítu. Pak si ještě vypnete hlídání únavy, protože to otravně pípá. To je další kontrolka. No a pak si vypnete i to pípání a palubní deska rázem svítí jako vánoční stromeček. Když takto dříve palubka svítila, museli jste s autem do servisu. Dnes je to upozornění na vypnuté asistenty.