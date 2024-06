TEST Subaru Forester 2.0 e-Boxer (110 kW): Sympatická krabice do nepohody

Část 1 / 3



Radosti Komfortní podvozek Pohon všech kol již ve standardu Solidní jízdní vlastnosti Starosti Malá nádrž Vyšší cena Bezestupňová převodovka 7 /10 Poprvé se představilo v roce 1995 na autosalonu v Tokiu, v roce 1997 se začalo prodávat a stalo se velmi úspěšným i mimo svůj domácí trh, kterým je Japonsko. Subaru Forester převedlo kořeny značky v motorsportu do karoserie rodinného kombi. Houževnatost a schopnost mimo zpevněné cesty spojilo s každodenní použitelností a především zábavou za volantem, které se vám dostalo především ve sportovnějších verzích. Takové bylo Subaru Forester, ale jaké je dnes? Forester je znám motorem boxer, pohonem všech kol a velmi vysokou měrou bezpečnosti. To se drží dodnes, především ta bezpečnost. Forester má samostmívací vnitřní zpětné zrcátko zabraňující oslnění při jízdě v noci, natáčecí světlomety pro nahlížení do zatáček, automatické dálkové světlomety, automatické brzdění během couvání, detekci vozidel vzadu a spoustu dalších vychytávek, které vám nejen zpříjemní život, ale hlavně vám ho pomohou ochránit. TEST Subaru Outback 2.5i Geyser: Specialita pro pár vyvolených Aktuální Subaru Forester je zároveň autem, u kterého snad každý ví, jak ho vylepšit. Jeho nedostatky jsou tak patrné a do očí bijící, že už to snad víc ani nejde. Stejně tak jsou ale jasně dané jeho přednosti. Je to velmi průhledné auto, které nemá žádná tajemství a tudíž nezapadne do šedi konvence. Mimochodem s tou průhledností je to myšleno skoro doslova, protože díky bohatému prosklení je forester skoro jako akvárium. Akvárium na kolech Subaru Forester je malé velké auto. Při osobním setkání snadno nabudete dojmu, že jde o vlajkovou loď značky, nicméně jeho rozvor činí 2670 mm, tedy jen o kousek víc než u Škody Karoq, která má rozvor 2638 mm. Forester má velmi vysokou stavbu karoserie a dlouhé převisy. Je vysoký 1730 mm a na délku měří 4640 mm. Žádné jiné kompaktní SUV na našem trhu není takto vysoké a žádné není takto vzdušné. Nové Subaru Impreza je konečně v Česku. Není o moc levnější než brácha do terénu Z výšky vozu pramení dvě věci, zaprvé má Subaru Forester velkou rezervu pro místo na hlavu pro všechny cestující, zadruhé může být auto rádo za plochý motor boxer, který výrazně snižuje jeho těžiště, jinak by se v zatáčkách extrémně naklánělo. Bohaté prosklení pak přispívá ke skvělému rozhledu okolo celého auta. Z místa řidiče se tak nemusíte ani moc naklánět a místa, která nevidíte, pokryjí kamery do terénu.

Ach, ten motor... Zmíněný motor je jediným v nabídce, je to dvoulitr s technologií e-Boxer. Samodobíjecí hybrid má akumulátor umístěný nad zadní nápravou a dodává šťávu elektromotoru o výkonu 12,3 kW a s točivým momentem 66 N.m. Spalovací motor nabídne 110 kW (150 koní) a 194 N.m točivého momentu. Ano, nemá žádné přeplňování a spoléhá se pouze na své vlastní výkony a ten malý elektromotor. V nabídce je také jediná převodovka - známý Lineartronic. Tou se sice skvěle moduluje výkon při popojíždění ve městě i v terénu, ale vaše ambice předjíždět nebo jezdit po dálnici se nemusejí setkat s očekávatelným uspokojením. Pokud netušíte, tak převodovka Lineartronic je vlastně CVT, nemá převodové stupně. To znamená, že jde pro výkon tam, kde je ho nejvíce, což znamená do vysokých otáček. A když navíc k tomu toho výkonu moc není, tak je v těch otáčkách často dlouho. Nové Subaru Crosstrek dorazilo do Česka. Svezli jsme se. A komu se něco nezdá, ať se sveze taky Pražáci a Středočeši určitě znají dlouhé a táhlé stoupání ze Zbraslavi na D4, právě zde když za přechodem plynule zrychlujete z padesátky na devadesátku, a pak to sto třicet, si musíte zesílit rádio. S měničem, případně s manuálem, by ten motor fungoval skvěle. A mimochodem menší turbo by neuškodilo, automobilka s takto hlubokými kořeny v motorsportu by zasloužila mít SUV, co zrychluje na stovku rychleji než za 11,8 sekundy. Hybridní pomoc je tu však i od toho, aby měl motor menší spotřebu. A skutečně, pokud se budete pohybovat po městě, umí jezdit Forester krátkodobě i za sedm litrů, rozjezdy z křižovatek na elektřinu a plachtění ke stopkám výrazně pomáhají. Pokud s ním ale vyjdete na dálnici, půjde spotřeba na dvouciferná čísla. Kombinovaně se však dá jezdit za 9,0 l/100 km pokud pravidelně navštěvujete města i dálnice, ale jinak žijete na venkově. Subaru zachová klasické motory, s elektroauty bude opatrné. Ta nejnovější opět chystá s Toyotou Dálniční křižník to tedy není, a to především kvůli velikosti nádrže, která pojme pouze 48 litrů paliva. Při spotřebě přes deset litrů na dálnici vám tak plná do rezervy vystačí na něco málo přes čtyři sta kilometrů. To už je skoro jako s elektromobilem. Třeba takovou Škodu Karoq 2.0 TDI aktuální Forester jednoduše v plném rozsahu nenahradí. Forester je však již ve standardu vybaven pohonem všech kol, zatímco Karoq je předokolka. Základní cena za Forester je 965.000 Kč, nejlevnější Karoq 4x4 vyjde na 865.900 Kč s motorem 2.0 TDI. V případě nejvyšších výbav stojí Karoq 1.015.900 Kč a Forester 1.190.000 Kč. Schopnosti Foresteru mimo zpevněné cesty jsou skutečně impozantní. Světlá výška 22 centimetrů a aktivní rozdělování točivého momentu mezi nápravy vám pomůže nejen při cestě na chatu. Nízko položený motor a přesné řízení pak dokáží i trochu pobavit v zatáčkách. Forester vždy hrozně rád zatočí, v řízení je šmrnc, takže v rámci kategorie je jízda solidním zážitkem, škoda ale toho hluku z motoru kdykoliv chcete akcelerovat. TEST Subaru Outback 2.5i (124 kW) Touring: Pálím to lesem po poli, lán pole mizí pod koly Subaru je sympatické i nastavením sloupku volantu v obou směrech, což není samozřejmost. Také má velmi pohodlná sedadla se solidní boční oporou. V Japonsku také chápou, že k prvkům bezpečnosti se řadí i snadné ovládání funkcí interiéru, takže skoro každá důležitá věc má své vlastní velké tlačítko. Volant je kulatý, ne šišatý. Řadicí páka je hezky po ruce a vše je tam, kde má být. Pravda, grafika infotainmentu je už trochu zastaralá, ale funguje bez většího sekání.

Závěr Subaru Forester potřebuje do svého motoru dostat turbodmychadlo, případně nějak jinak navýšit svůj výkon. Potřebuje také větší nádrž. Převodovka je v pohodě, tedy když má koně. Když je nemá, motor neustále točí. Pro úplného kliďase bude fungovat báječně i takhle jak je, ale kolik kliďasů využije naplno jeho potenciál v terénu? Subaru Solterra zvládlo losí test se ctí. Pochvalu dostalo za předvídatelnost a ovladatelnost S cenou 965.000 Kč je jasné, že Forester nebude masovkou. Kdyby ale tohle auto nebylo, jeho zákazníci by skoro neměli kam jít. Forester je velmi specifický stroj, jehož schopnosti skutečně neocení každý. Je to prostě kus železa, který působí neskutečně robustně a můžete strčit prst do mapy a prostě tam jet. A to je potom jedno, jestli tam vede cesta. Subaru Forester: Souhrn cen Základní cena vozidla 965.000 Kč (2.0 110 kW Active) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.190.000 Kč (2.0 110 kW Executive) Cena testovaného vozidla 1.190.000 Kč (2.0 110 kW Executive) Technické údaje: Subaru Foester Rok 2024 Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 995 cm3 Vrtání • zdvih 84,0 mm • 90,0 mm Stupeň komprese 12,5:1 Nejvyšší výkon 110 kW (150 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 5 600 až 6 000 ot/min Nejvyšší krouticí moment 194 Nm při 4 000 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 11,8 s Nejvyšší rychlost 188 km/h Převodovka: způsob řazení bezstupňová Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 509 l • 1 779 l Objem palivové nádrže 48 l Hmotnost: provozní • celková 1 758 kg • 2 185 kg Prům. spotřeba: komb. 8,1 l/100 km Rozvor náprav 2 670 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 640 × 1 815 × 1 730 mm Základní výbava: aktivní natáčecí Bi-LED přední světlomety s aut. vyrovnáváním výšky a LED s denním svícením, přední mlhová světla LED, tlakové vysouvací ostřikovače světlometů, elektricky ovládaná a sklopitelná vnější zpětná zrcátka s integrovaným blikačem (chrom), tónovaná skla s UV ochranou, střešní spoiler, kožený volant a hlavice volící páky převodovky, v 8 směrech elektricky nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, Keyless Access – bezklíčkové senzorové ovládání centrálního zamykání vozu a startování, elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru, upevňovací oka (4) a háčky (4) v zavazadlovém prostoru a (2) háčky na stropu (3 kg), duální automatická klimatizace s prachovým filtrem, vyhřívání vnějších zrcátek, vyhřívání předních sedadel, rozmrazovač předního okna a bočních oken vpředu, vyhřívané zadní okno s časovačem, rozhraní Apple CarPlay / Android Auto, ovládání audia na volantu, bluetooth handsfree systém, USB a AUX vstup (v centrální konzoli), dvě nabíjecí přípojky USB (ve středové konzoli), parkovací kamera s ostřikovačem, multifunkční displej MFD, v obou osách nastavitelný volant, hliníkové pedály, adaptivní tempomat, X-MODE – systém jízdního režimu - dvoumódový Snow/Dirt a Deep Snow/Mud, SI-DRIVE – systém režimů motoru a převodovky (SUBARU Intelligent Drive), Hill Descent Control – systém pro sjíždění svahu, VDC systém – kontrola stability a trakce vozu s možností vypnutí, Towing VDC – program pro tažení – stabilizaci přívěsu, Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Vehicle Hold, Bezpečnostní systém na podporu řízení EyeSight, AWD – stálý pohon všech kol 4×4, SRS přední, boční (pro řidiče a spolujezdce), hlavové airbagy a kolenní airgbag řidiče, SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) – systém pro detekci vozů v mrtvém úhlu, HBA (High Beam Assist) – systém automatického přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly, parkovací senzory vzadu, Kamera pro sledování prostoru vedle vozu (Side View Monitor), systém monitorování řidiče DMS (Driver Monitoring System), EyeSight Assist Monitor



