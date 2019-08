TEST Subaru BRZ Spec. S: BRZy, jazyk, nazývat… věci pravými jmény

Ani s vysokou postavou nebudete mít problém se do manuálně nastavitelných anatomických sedaček pohodlně nasoukat a najít si solidní řidičskou pozici, ani nebudete mít nijak zkroucené a pokrčené nohy. Společně s naprosto ideálně rozmístěnými pedály tak už nebudete mít jedinou akceptovatelnou výmluvu, proč se nenaučit heel and toe meziplyny. A že je sakra budete potřebovat!

Důležitější je multifunkční displej v kapličce přístrojů, který poskytuje veškeré potřebné informace i něco těch nepotřebných, ale miloučkých (grafy výkonu a točivého momentu například). Kabina zkrátka mávnutím kouzelného proutku vypadá dobře, byť pozornému oku neunikne, že na displejích, tlačítkách, budících a jinde v zorném poli řidiče napočítá deset různých fontů. To je zkrátka taková tradice. Co ale u nízkých, kompaktních dvoudveřových kupé rozhodně tradice není? Prostor. Toho nabízí BRZ vzhledem k vnějším rozměrům více než dostatek, i díky sedadlům (mimoto má i kufr, kam se vejde tak akorát věcí a vzadu poličky na věci ve tvaru sedaček…).

„V kramflecích si jsem jistá, když se načančám,“ pěje tklivým tónem Heidi Janků. Slabším jedincům z toho mohou krvácet uši. Nicméně textařský dadaismus Zdeňka Borovce má cosi do sebe… kromě tedy schopnosti se usadit v hlavě i na několik dní… což je mimochodem strašidelný zážitek svádějící ke konzumaci nadměrných množství omamných látek, sebepoškozování a ledovým koupelím, jen aby ten hlas konečně zmizel . Shodou okolností totiž naprosto sedí k popisu Subaru BRZ Spec. S. To bylo vkusně načančáno a zároveň s tím mu bylo sáhnuto i pod sukýnku, takže si je v kramflecích setsakra jisté. Místy možná až moc

Aby v tom nebylo Subaru samo, dodejme, že stížnosti petrolheadů na poněkud atrofovaný výkon čtyřválcového boxeru v přídi se týkají komplet Toyobaru – tedy Subaru BRZ i sesterské Toyoty GT86 . Do polemiky, zda slovutné benzínové hlavy opravdu vědí, co chtějí a zda to něco náhodou není tak trochu „chleba namazaný po obou stranách“, se pustíme hnedle vzápětí. Subaru totiž v rámci modelové péče pro letošní rok našlo odpověď na některé dříve kritizované drobnosti, speciálně pak v rámci limitované edice Spec S., které se do České republiky dostane 23 kusů.

Jakmile se plynu jen dotknete, jednotka přidá na vstřiku a okamžitě zapálí zadní kola. I na dvojku. I na trojku. Takže zatímco vy jste od padnutí zelené na semaforu ujeli i dobrých třicet metrů, honíc rozdováděné BRZ po šíři celého pruhu, máte potřetí zařazeno a pomalu mizíte v oblaku vodní páry, v kterou se graduálně mění déšť pod koly, hlavou nervózně kroutící taxikář za vámi dusí své TDI rychlostí chůze na cukající jedničku a vůbec nechápe, „co je to dneska za mládež“. Zkrátka za mokra lze BRZ úspěšně provozovat buď v módu ESP ON, nebo „Pomalu a zběsile“. Volba je jen a jen na vás. My třeba máme doteď doma docela dost strouhanky. Protože jakmile kráplo, okamžitě jsem „jel pro rohlíky“. Na hodinku. Což projde, jen musíte přivézt ty zpropadené rohlíky, že.

Na druhou stranu jezdit úplně pomalu se BRZ moc nelíbí. Palivová mapa je v nízkých otáčkách nekonzistentní, na drobný pohyb pedálem reaguje dost přehnaně, po ubrání plynu si pro změnu motor vymývá válce a ještě chvíli trochu zatahuje. V kombinaci s docela tuhou spojkou a tuhým uložením motoru i převodovky je jízda nízkými rychlostmi dost ucukaná. Trochu nedoladěné přechody mělo Toyobaru vždy a ani úpravy pro EU 6d-Temp na tom nic neměnily. Ilustruje to ostatně i fakt, že rozjet se do mírného kopečka (speciálně na studených gumách) s vypnutými elektronickými permoníky je prakticky nemožné.

BRZ je ostatně plynem nádherně řiditelné. Prostě se na ten dálniční nájezd koukáte místo předního bočním oknem, no bóže! V klídku jen tak vrkáte plynem a upravujete stopu, ladíte kontra, smějete se jako magor, a přitom vlastně ani neporušujete rychlostní limity. To je ostatně, bez ohledu na počasí, asi to největší kouzlo BRZ. Je úžasně uspokojující a zábavné, aniž byste museli jet nějak výrazně rychle.

Úplně jiný příběh to je, jakmile zaprší. I širší pneumatiky obuté Subaru na černé sedmnáctky jsou totiž (záměrně) z ranku eko. A ekogumy na mokru, zadní náhon a samosvor, to je recept na zábavu! Nebo průšvih, když si nedáte pozor. Když se otevře obloha, není od věci si rozmyslet, zda budete jako vždycky startovat mazácky dvojhmatem (tlačítko startování, ESP OFF), nebo chcete jet alespoň chvílemi rovně a spokojíte se s prostým stiskem startovacího tlačítka. BRZ na mokru je úplně boží chuligánský nástroj. V zatáčce stačí jen zavadit o plyn a už se štosuje bokem. Zvláště se studenými pneumatikami není problém překonat trakci na jedničku, dvojku, trojku a místy i čtyřku pouhým přidáním plynu.

Je to asi otázkou vkusu, ale osobně mi Toyobaru přijde vyváženější, čitelnější a zábavnější (neplést s „rychlejší“!) na základních ekogumách 205/55 R16 s vyšší bočnicí a menší styčnou plochou. V kombinaci s podvozkem Sachs by to mohla být ideální volba. Jakkoli šestnáctky utopené v zadních podbězích nevypadají na oko dvakrát krásně, dávají autu ideální poměr podvozkové jistoty, trakce a výkonu.

Když přiletíte do zatáčky, není nic nesnadného citlivými brzdami a rychlým pohybem volantu poslat záď trochu napřed. Udržet BRZ v pro výjezd efektivním smyku ale zas tak snadné není. Nerozumějte mi špatně, když trefíte nájezdovou rychlost, brzdný bod a úhel, jde to… pokud vám v půlce oblouku nedojde výkon. Nemohu se ubránit dojmu, že upravené tužší tlumiče Sachs a pneumatiky s rozměrem 215/45 R17 mají na BRZ rozporuplný vliv. Pokud chcete jet čistou stopou a být žiletkově přesní, je obojí zcela na místě. Podvozek je vážně skvělý, poradí si s dírami i výmoly, aniž by z posádky udělal řádně rozklepané řízečky a jeho spolupráce s rychlým převodem řízení je návyková. Ale zatáčky mají apex. Za ním výjezd a za ním často rovinku. A od apexu dál už BRZ jaksi… no… chybí výkon.

Motor s rostoucími otáčkami ožívá tak, jak to od „staré dobré poctivé atmosféry“ čekáte. Podruhé se nadechne ve chvíli, kdy rafika otáčkoměru míjí 4500 a grafy výkonu a točivého momentu na displeji v otáčkoměru se protnou.Tedy ne, že by i poté předváděl nějak zásadně adrenalinový zátah… kterýkoli top 5 současných trubených hot-hatchů vás na rovince bez problému zpráská. A dost pravděpodobně i v zatáčkách. Jenomže vy se budete královsky bavit.

Závěr

Je pravda, že BRZ by mohlo jet víc. Také je pravda, že na trhu je celá řada sportovních nebo i jen sportovně se tvářících aut, která mají výkonu více a jedou o poznání lépe. Ale!

Ukažte mi nějaké, které je každodenně použitelné, má pohon zadních kol se samosvorem mezi nimi, manuální převodovku, plně vypínatelnou stabilizaci i protiprokluz, je dokonale komunikativní a čitelné, neváží skoro nic, a navíc stojí v plné výbavě zajímavých 860.000 Kč. Mohlo by mít pár koní navíc, mohlo by mít lepší odhlučnění a rozhodně by mohlo mít civilizovaněji odladěnou palivovou mapu (a to by fakt mohlo, ne že ne). Ale řešení každé z těchto drobností by nějakým způsobem narušilo rovnici, na jejímž konci je zábavná zadokolka za přijatelné peníze.

Jasně, má své drobné vady a nejsem si úplně jist, zda zrovna tužší podvozek a větší kola verze Spec. S jsou úplně dobrý nápad. Ale pořád je to jedno z nejlepších současných aut pro opravdové nadšence, kteří rádi řídí. Ať už to víceméně umí, nebo se to chtějí pořádně naučit. Navíc je zde možnost „růst s autem“, na kterou se myslelo už při konstrukci Toyobaru. Chcete turbo s mezichladičem, rozpěry či snad klec? Na vše je záměrně udělán prostor. Pěkně namazaný krajíc tak lze dle vkusu každého jednotlivce domáznout i z té druhé strany.

Úplným závěrem ještě zmiňme, že pokud s BRZ jezdíte vesměs civilně a jako bezmozek jen pro zpestření, vezme si v průměru více než přijatelných 7,1 l/100 km (1,5 litru pod oficiálně udávanou průměrnou spotřebou).

Subaru BRZ - souhrn cen Základní cena vozu 800.000 Kč (FA20 Sport/147 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 860.000 Kč (FA20 Spec. S/147 kW) Cena testovaného vozu 860.000 Kč (FA20 Spec. S/147 kW)

Technické údaje: Subaru BRZ Rok • stupeň výbavy 2019 • Spec. S

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 998 cm 3

Vrtání • zdvih 86,0 mm • 86,0 mm

Stupeň komprese 12,5:1

Nejvyšší výkon 147 kW (200 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 7 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 205 Nm při 6 400 až 6 600 ot/min

Nejvyšší rychlost 226 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů manuální • 6 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 243 l • 330 l

Objem palivové nádrže 50 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 310 kg • 1 670 kg

Prům. spotřeba: město • mimo • komb. 12,1 • 6,6 • 8,6 l/100 km

Rozvor náprav 2 570 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 520 mm • 1 540 mm

Rozměr pneumatik 215/45 R17

Rozměry: délka × šířka × výška 4 240 × 1 775 × 1 285 mm

Základní výbava: 7 airbagů včetně kolenního pro řidiče, LED světlomety a zadní svítilny, litá 17palcová kola, volant, hlavice řadicí páky a ruční brzdy potažené kůží, sportovní přední sedadla, bezklíčové odemykání a startování, elektricky ovládaná okna a vnější zpětná zrcátka, automatická dvouzónová klimatizace, infotainment Subaru Starlink s 6,2palcovým displejem, USB a AUX vstup na středové konzole, multifunkční volant, hliníkové pedály, tempomat, samosvorný diferenciál, volba jízdních režimů – Sport, Snow a Track, sada na opravu pneumatik a další.

Výbava verze Spec. S: Speciální barva karoserie Cool Gray Khaki, 17“ tmavě lakovaná kola, tlumiče pérování Sachs, hnědé kožené potahy sedadel hnědé stehy obšívání na volantu a hlavici řadicí páky.

