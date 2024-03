TEST SsangYong Torres 1.5 GDI Turbo: Trochu neotesaný, ale vadí to něčemu?

Digitálně je řešen i přístrojový štít – tvoří jej tři menší obrazovky, na nichž vidíte výstup z palubního počítače, otáčkoměr i rychloměr a další informace. Vše je hezky přehledné, bez exotické grafiky, a samozřejmě v češtině. Volant je pak posetý tlačítky pro snadné ovládání všeho důležitého – na pravém ramenu obsluhujete adaptivní tempomat a palubní počítač, na levém audio funkce a vedení v jízdním pruhu, což je velmi šikovné. Kormidlo by nemuselo být šišaté, při návratu do středové polohy neklouže pod rukama úplně hladce. Obecně vzato není obsluha Torresu problém, vše najdete vcelku rychle a tam, kde čekáte, kromě již zmíněného nastavování klimatizace.

Druhým dechem je nutné dodat, že tu máme několik prvků poněkud pouťového ražení, například plastová očka na kapotě poblíž čelního skla. Nezdá se, že by plnila jiný účel než estetický, třeba kanoi naloženou na střechu bych k nim s důvěrou nepoutal. Další takovou zajímavostí jsou páté dveře, jejichž tvar působí jako u drsňáckých off-roadů s rezervním kolem připevněným zezadu – zde je ale kryt pouze z estetických důvodů, stejně jako klika na pravé straně víka kufru. Čekali byste, že toto řešení znamená otevírání kufru do strany, ale po stisknutí tlačítka v klice (exponovaného vodě a špíně, to někdo úplně nedomyslel) se víko zvedne vzhůru.

Torres je výrazný a byť design aut většinou nekomentujeme, tentokrát musíme udělat jednu z mála výjimek. Příď s šesti žebry, světla umístěná blíže k podélné ose karoserie, skutečně bohatá dávka oplastování nárazníků i blatníků, široký C sloupek se stříbřitým lakováním – to vše pozornost přitahuje a dá se říci, že v pozitivním slova smyslu.

Jízda: Komfort v mezích normy

S volbou motoru vám Ssangyong ušetří starosti – dostupný je pouze jeden, a to benzinová přeplňovaná patnáctistovka s výkonem 120 kW a 280 Nm točivého momentu. V letošním roce se mimochodem Torres začíná vyrábět i s elektropohonem o výkonu 152 kW a s 339 Nm. Ve dvou nižších výbavách je čtyřválec spojen s šestistupňovou manuální převodovkou, za automatický šestikvalt Aisin se připlácí 49.900 Kč, ve dvou vyšších výbavách dostáváte automatické řazení bez příplatku. K němu je možné doplnit i pohon všech kol za dalších 49.900 Kč, manuál je vždy předokolka.

Motor je na běžné jezdění příjemným společníkem, moc nehlučí, síly má tak akorát i pokud jedete naložení a lehká dýchavičnost se projeví jen pokud skutečně zadupnete pedál do podlahy. Bohužel nevyniká úplně nejnižší spotřebou, výrobce udává kombinovaných 8,5 l/100 kilometrů, reálně počítejte zhruba s devíti. Nádrž má naštěstí solidních 50 litrů.

V základní výbavě má Torres 16palcová litá kola, ve třech vyšších pak dostává osmnáctky. Tento kousek ale obouvá efektní 20palcové disky s pneu o rozměru 245/45. Jízdní komfort s nimi kupodivu výrazněji netrpí, auto se na větších nerovnostech samozřejmě trochu zatřese, ale rány od podvozku se neozvou a kola solidně drží kontakt s vozovkou i na roletách v asfaltu.

V zatáčkách SsangYong Torres hezky poslouchá, příď mění směr ochotně, ale na nějaké akční svezení to rozhodně není. Lépe se cítí při klidnějším cestování, akorát si ve vyšších rychlostech a na hrubším povrchu všimnete trochu výraznějšího šumu odspodu a aerodynamického svistu. Pro pořádek ještě dodejme, že vpředu je použito zavěšení McPherson, vzadu pak multi link.

Z hlediska elektronických pomocníků má nejnovější Ssangyong tradiční výběr asistentů, kteří se naštěstí řidiči nepletou do díla a neotravují ho pípáním nebo jinými upozorněními. Adaptivní tempomat pracuje dobře, poměrně důrazné vedení v jízdních pruzích také. Automatické přepínání dálkových světel nedělá chyby a světlomety jako takové mají fajnový účinek. Ale může vám přijít, že při odbočování ve tmě je hodně špatně vidět do stran – možná je to umístěním světlometů blíže k ose auta, možná jejich výškou, možná obojím. Hodilo by se alespoň statické přisvětlování do zatáček.