TEST SsangYong Rexton Club 2.2 e-XDI: Chci všechno, značka: Do milionu!

Radosti Velmi prostorný a praktický vnitřek Snadná obsluha Relativně tichý provoz Výhodná cena Starosti Kolébavost v zatáčkách daná i koncepcí Vyšší spotřeba 8 /10

Než se nám exemplář velkého Rextonu dostal do rukou, SsangYong stihl u tohoto modelu provést drobný facelift. Ten se v omezené míře týká osvětlení a designu kol, zásadněji pak zasáhl do uspořádání vnitřku se zcela novým pojetím palubní desky. Ta dostala třeba volně stojící displej, nový panel ovládání klimatizace, jinak poskládané výdechy a tak dále.

I tuto „původní“ verzi výhodného provedení Club, o níž se zde dočtete, můžete stále v pohodě koupit novou ve formě skladových kusů. Tak či onak, důležitou zprávou je, že ceník se po omlazení nezměnil, což je příjemný kontrast k jiným značkám, které si po úpravě stylu řeknou o pár (desítek) tisíc navíc. O penězích si ale promluvme až v závěru, ať nejdřív víte, jak Rexton funguje a proč by vás měl opravdu zajímat.

Najdu všechno, naložím cokoliv

Opakujeme to v každém testu různých modelů SsangYongu (ne že by jich bylo tak moc) a říkáme to i zde – snadná obsluha a jednoduchost bez přemíry dotykových kejklí nikdy nezestárne a je vítaná. Z estetického hlediska vnitřek předfaceliftového Rextonu připomene jiné korejské značky v době před pár lety, ale na tom není nic zlého, důležité je, že vše důležité nahmátnete po paměti tak po pěti minutách užívání.

Klimatizace je řešena panelem s rozměrnými tlačítky pro volbu teploty a směr foukání, intenzitu ladíte kolečkem. Infozábavní systém v této původní podobě také nabídne klasické čudlíky pod 8“ obrazovkou, na dotyk sice ve výjimečných případech reaguje trochu váhavě, ale nic zásadního kromě rádia v něm vlastně nenajdete. Navigace pro verzi Club není k dispozici, což se dá elegantně vyřešit připojením telefonu přes Apple CarPlay nebo Android Auto. Drobnou výhradu lze mít k volantu, na něm mají tlačítka formát malých dlouhých a úzkých obdélníků, což se při faceliftu nezměnilo.

Do sedaček se normálně rostlý dospělý dostane snadno. Sedáky leží přímo v úrovni hýždí, takže stačí lehce nasednout a otočit nohy dovnitř bez nějaké akrobacie. Přední křesílka jsou dimenzována štědře, v pohodě se zde usadí malí i velcí, tlustí i tencí, a mají tak akorát měkké polstrování pro komfort na delších cestách a tlumení rázů, když se vydáte do terénu. A zrovna na delších cestách oceníte možnost mít různé předměty hezky po ruce, kapsy ve dveřích jsou objemné, na širokém středovém tunelu najdeme hned dva odkládací prostory se zatahovacími roletkami a pod loketní opěrku se toho také vejde nemálo.

Na zadních sedadlech najdete královské množství místa pro nohy a dobrou polohu sedáku nad podlahou pro komfortní položení stehen, s šířkou v ramenech je to velmi dobré a nad hlavou taktéž. Nechybí zde dvě 18W USB-C zdířky pro svižné dobíjení, které dostáváte v každé výbavě.

Kufr pětimístného provedení Rextonu nabídne základní objem 1051 litrů. Zavazadla do něj nemusíte skládat jako v Tetrisu, stačí je vložit a máte hotovo. Podlaha kufru má na délku 115 cm a na šířku 119 cm, nic do ní nezasahuje, po stranách se navíc nachází šikovné odkládací poličky a napravo u zadního světla velká schránka, do niž přesně pasuje deset plechovek piva. Pokud si dovnitř natáhnete matraci, máte kempovací speciál jako vyšitý. I s minibarem!

Druhá řada sedadel se dá kompletně překlopit směrem dopředu, čímž získáte obří stěhovací prostor o značné výšce. Maximem je podle tabulek úctyhodných 1977 litrů, na výšku nakládací hrany necelých 80 cm si vzhledem k zaměření Rextonu na terén a jeho mohutné stavbě nejde moc stěžovat. Sedmimístné provedení je včetně výdechů a ovládání klimatizace pro třetí řadu sedadel k dostání za pouhých 16.900 Kč navíc.