TEST SsangYong Musso Grand 2.2 e-XDI (149 kW): Stojí málo, umí hodně, ale jen o ceně to není

Telefon si můžete uložit do prostoru na začátku středového tunelu a opřít o šikovný stojánek, aby zařízení nekrylo dva USB vstupy. Místo jednoho z nich mělo mimochodem Musso Grand ještě nedávno AUX zdířku. Jednou z dalších dílčích a nedávných změn je přítomnost displeje s úhlopříčkou 12,3 palce na místě ještě nedávno montovaných budíků s menší barevnou obrazovkou uprostřed ve vyšší specifikaci Premium. Výbava Style si musí vystačit s monochromatickým 3,5“ displejem. Digitální přístrojový štít má ostrý obraz a informace na něm získáte v přehledném formátu, můžete si na něj přehodit i mapu navigace.

Klimatizaci plus topení i jejich doplňkové nastavení jsou na středovém panelu ve formě čudlíků a kruhového ovladače, vlevo pod volantem snadno nahmátnete regulaci jasu podsvícení, vypínání sledování jízdy v pruzích či slepých úhlů. Stejně tak po ruce je spínání výhřevu a chlazení sedadel (ve výbavě Premium bez příplatku!) pod panelem ventilace.

Musso Grand jako takové je na trhu od roku 2018. V druhé polovině roku 2021 dostalo poměrně výrazný facelift, v rámci nějž nahradila ordinérní příď rozměrná čelní maska s horizontálními žebry, vyskládanými od kapoty až do spodní části nárazníku. Máme zde také nové diodové mlhovky místo kulatých lampiček po stranách.

Nyní se ale situace obrací. Nabízená vozidla už ani zdaleka nepřipomínají obskurnosti typu již zmíněného Actyonu nebo bachratého MPV Rodius, dobře fungují a hlavně mají zajímavé ceny, které u zavedených výrobců začínají růst do závratných výšin.

Když se podíváte na výpis testů Ssangyongů zde na Autorevue.cz, jistě si všimnete jedné zajímavosti. V roce 2007 kolegové testovali model Actyon, poté nastala dlouhá přestávka až do roku 2019, kdy značka opět a ve velkém vstoupila na český trh s novým Tivoli, Rextonem a Korandem. Jistě, auta vyráběla i v mezičase, ale upřímně řečeno – nebylo o co stát a zákazník neměl moc důvodů, proč si její auta pořizovat.

Makat umí, ale montérky můžete nechat doma

Na jiných trzích je Musso Grand k dostání i s přeplňovaným benzinovým čtyřválcem 2.0, u nás máte volbu pohonu jedinou. Turbodiesel s objemem 2,2 litru umí s autem hezky pohnout, síly má dost a i když z pick-upu nedělá mistra ve sprintu na stovku (tu výrobce mimochodem ani neudává), brzdou provozu nejste ani omylem. Řazení funguje způsobně, s autem necuká ani nehoupe a šest stupňů bohatě stačí na pokrytí mnoha situací, převodovka ale dost často odřazuje až příliš brzy.

Pokud chcete mít pod pravou nohou neustále dostatek síly, automat musí provést kickdown a to chvilku trvá. Spotřeba je relativně příznivá, se čtyřmi lidmi na palubě a nějakým tím nákladem se dá dosáhnout deklarovaných devíti litrů na sto. Standardně Musso Grand jezdí s pohonem zadních kol, čtyřkolku můžete aktivovat i za jízdy v rychlostech do 70 km/h a pak jde na každou nápravu přesně polovina hnacích sil. Pro aktivaci redukce je nutné zastavit na rovině, zařadit neutrál a poté zvolit režim 4L – pak stačí počkat, než se rozsvítí příslušná kontrolka. Se světlostí 22 centimetrů projedete kdeco, průměr otáčení 12,2 metru je na poměry pick-upů velmi slušný.

Jak již zaznělo, korejský pick-up má v nižší výbavě Style na zadní nápravě listová pera, u Premium můžete zvolit pětiprvkové řešení. Tím je celkem jasně dané, že jedna specifikace je určena pro tvrdou práci a druhá i pro civilní nebo volnočasové aktivity. Přímé srovnání sice zatím nemáme, ale sofistikovanější řešení si s typickou českou silnicí poradí velmi dobře. Záď se i bez zátěže houpe jen minimálně, nemá tendenci odskakovat a ztrácet kontakt s vozovkou. Čeká vás proto civilizované a dosti pohodlné svezení. Jistá prkennost sice v konstrukci s rámem je, ale nepřijdete si jako v uskákaném žebřiňáku.

Odpružení dobře absorbuje nerovnosti, s 18“ koly v pneu o rozměru 255/60 si rozumí. Možná bych se vyhnul diskům o maximální dostupné velikosti 20 palců – dle kolegů až příliš omezují komfort. Řízení je pomalé, ale to ke kategorii pick-upů tak nějak patří, zbrklé změny směru navíc Musso nemá příliš rádo. V zatáčkách hezky sedí, ale nesmíte to přehánět s rychlostí, na což vás upozorní jednak náklony a také postupně gradující nedotáčivost. Na dálnici pak překvapí absencí většího aerodynamického i jiného hluku. Ve stotřicítce slyšíte lehký svist okolo rozměrných zpětných zrcátek a to je tak všechno.

Z hlediska jízdních asistentů má Musso Grand ve výbavě Premium standardní výběr podpůrných a bezpečnostních systémů – nouzové brzdění, automatické přepínání dálkových světel, rozpoznávání dopravních značek, udržení v jízdním pruhu a varování před jeho opuštěním a tak dále. V rámci paketu Premium+ pak přidává detekci auta ve slepém úhlu při změně jízdního pruhu a šikovnou výstrahu před příčným provozem při couvání.

Pokud nic z výše zmíněného nechcete a nevyužijete, vyberte výbavu Style. Pomocníci vám příliš nekecají do díla, snad až na občas příliš horlivé varování před opuštěním pruhu, které se ale dá snadno vypnout tlačítkem vlevo pod volantem. Obecně vzato jsou systémy spíše k užitku než k vzteku. Možná by si Musso zasloužilo účinnější světlomety (v tomto případě xenony s diodovým denním svícením, výbava Style má halogeny), ale zřejmě jsme až příliš zmlsaní LED maticovými a laserovými světly, s nimiž i v temné noci vidíte jako ve dne.