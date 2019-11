TEST SsangYong Korando 1.6XDI 4x4 AT: Zákaznicí, koukejte. Konkurenti, učte se!

V interiéru nenajdete kousek měkčeného plastu. Všechny jsou sice tvrdé jako kámen, ale kvalitní a dobře zpracované. Z pozice řidiče vidíte perfektně do všech stran. Sedadla jsou umístěna vysoko a dobře se do nich usedá. Jsou elektricky nastavitelná a pohodlná i na delší cesty. Bočním vedením ale poněkud ztrácejí.

Pro českého zákazníka má Korando připraveny dva motory. Zážehové patnáctistovce s nejvyšším výkonem 120 kW (163 koní) sekunduje úspornější diesel 1.6 XDI se sice skromnější hodnotou 100 kW (136 koní), ale s vyšším točivým momentem (280 N.m vs. 300 N.m v kombinaci s manuálem). Motory je možné vedle šestistupňového manuálu spárovat i s automatem od japonského Aisinu se stejným počtem stupňů. Dva motory, dvě převodovky, k oběma motorům i pohon 4x4. I takhle jednoduché to může být.

Do práce, na dovolenou, na chatu

Šestistupňová automatická převodovka japonského Aisinu se své role s naftovým motorem ujala velmi dobře. To nás velmi potěšilo, protože spárování a finální ladění v dříve testovaném Tivoli nebylo moc šťastné. Ovšem to byl ještě zcela jiný motor.

Na jízdní projev celého ústrojí Koranda se musíte trochu adaptovat. Nejde totiž jen tak „hamstnout“ na plynový pedál a čekat, že podřadí sametově, jako třeba převodovka ZF v prémiových vozech a vystřelí vás vpřed.

Musíte se k ní chovat podobně jako k převodovkám DSG. Není tak plynulá a na hbitější reakce plynu bude reagovat lehkým cuknutím jak při rozjezdech, tak při pružné akceleraci. Abyste získali nějakou plynulost jízdy, musíte si adaptovat pravou na nohu na přesnější práci. Potom se bude chovat velmi důstojně.

Samotný motor pak jasně koresponduje s náladou převodovky. Není to žádný sprinter. Ostatně výkon 100 kW (136 koní) ve větším SUV ani o žádném vzrušujícím zrychlení nevypovídá. Jeho zvuk je dospělý, lineární a docela slušně odizolovaný od posádky. Podivné cinkání a chraplání ve vyšších otáčkách jako u některých motorů TDI tu není. Je to takový hmatatelný zvuk ze staré školy.

Síla naftovému Korandu většinou nechybí, ostatně 324 N.m točivého momentu máte k dispozici od 1500 otáček (v kombinaci s automatem je točivý moment vyšší). Auto táhne důstojně a nejlépe se cítí ve středním pásmu otáček. Trochu udýchaně se pak cítí až při všech obsazených sedadlech, kdy hlavně na dálnici máte pocit, že jej dostihl astmatický záchvat.

Když si spojíte jedno s druhým, vyjde vám, že novinka od SsangYongu je spíše klidný a přiměřený kamarád na cesty, co se do žádných větších akcí pouštět nebude. Můžete sice zkusit z něj mačkat i toho poslední koně, ale brzo vám dojde, že nemá cenu na něj tlačit a přistoupíte na jeho hru. Neříkám samozřejmě, že je to špatně. Když je auto komfortní a uklidní vás, je to pro pro vás oba občas jenom dobře. Jako příklad si vezměte vybrané vozy Lexus.

Stejná situace vás čeká i na okresních silnicích. Předním kolům se moc nechce komunikovat a řízení je až moc odtažité. Tlumiče jsou měkčí, stejně jako uložení karoserie, vysoká masa plechu se proto v zatáčkách naklání a všelijak kolébá. Dá se to eliminovat jediným způsobem - jet rozvážně. Situaci nezměníte ani nastavením režimu Sport, Korando není adaptivními tlumiči vybaveno. Jediné, co se po přepnutí změní, je odezva na plynový pedál.

Pohon všech čtyř kol je taková jistota a ladí k charakteru celého auta. SsangYong samozřejmě počítá s tím, že ne každý jej využije, a tak je pouze za příplatek 38.900 Kč. Řešení s mezinápravovou spojkou je u podobných modelů zcela běžné. Na otočném ovladači jízdních režimů však najdete i elektronickou uzávěrku diferenciálu. Světlá výška vozu je 164 milimetrů, nájezdový úhel předních kol 18 stupňů, ale asi ani výrobce neočekává, že by se Korando pouštělo do složitého terénu.

Tato kombinace pohonného ústrojí může utáhnout až dvoutunový brzděný přívěs (750 kg nebrzděný), což je takový standard pro tento segment. Určitě si také říkáte, kolik nafty bude Korando na sto kilometrů chtít vypít. I v tomto ohledu vůbec není špatné.

Během testování jsme se pohybovali mezi sedmi až osmi litry, sluší se však dodat, že jsme měli vůz jako jedni z prvních a byl prakticky nezajetý. Při dálničním cestování v naloženém autě je spotřeba řádově o litr vyšší, ale s tím se tak nějak počítá. Škoda jen, že nádrž pojme pouze 47 litrů paliva. Do takového Tucsonu nateče 62 litrů nafty ani nemrknete. K stinným stránkám Koranda patří i slabý výkon LED světlometů. Výbavy Eco a Style je nenabízejí, pro Clever jsou za příplatek 13.900 Kč a u zkoušené výbavy Premium se jim nevyhnete. Jsou totiž již ve standardu.