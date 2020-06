Minitest SsangYong Korando 1.5 Turbo GDI Style+: Nejlepší SUV do půl milionu?

Radosti Bohatá výbava za rozumnou cenu Velký vnitřní prostor Tichý motor Praktičnost Starosti Dlouhé převody manuální převodovky Vysoká spotřeba na dálnici Slabý výkon světlometů 8 /10

Také vás štve, že jsou nová auta čím dál dražší? To nejste sami, dobře a levně už ale bohužel bylo. Třeba rumunská Dacia, která na českém trhu dlouhodobě prodává jedny z nejlevnějších vozů, meziročně zdražila o desítky procent, přičemž výjimku představuje pouze SUV Duster, jehož cena naopak malinko klesla. Přesto to neznamená, že v Česku koupíte pouze drahá auta. Stačí jen nechat oči otevřené a natrefit na zajímavou akci.

Je totiž rozdíl prohlížet si oficiální ceníky, v nichž zpravidla narazíte na vyšší ceny, a akční nabídky, se kterými se v poslední době roztrhl pytel. Relativně rychle zareagovalo také české zastoupení korejské značky SsangYong. Na náš trh se vrátila začátkem loňského roku a na jeho konci uvedla do prodeje hlavní tahák nabídky, kompaktní SUV Korando. Vůz jsme už loni vyzkoušeli s naftovou šestnáctistovkou a plnou výbavou, která cenu vyšroubovala nad 800.000 Kč. Ona ale ani verze za 489.900 Kč není vůbec špatná, jen se nesmíte rozhodovat moc dlouho.

Možná jste koncem dubna zaregistrovali zprávu, že SsangYong Korando nikdy nebyl výhodnější. Informovala o uvedení akční verze Style+ na český trh, a pokud se na linii podíváme z hlediska ceny a zahrnuté výbavy, srovnatelný vůz u nás budete hledat jen s obtížemi. Přesto se najde: nejblíže je akčnímu korandu nošovický Hyundai Tucson Adventure, který se motorem 1.6 GDI/97 kW vejde pod půl milionu o desetikačku. A to zároveň po akční slevě ve výši 70.000 Kč, která neplatí pro velkoodběratele.

Super cena. A za super výbavu!

Akční SsangYong Korando Style+ vychází z výbavy Style, která v rámci nabídky představuje druhou nejlevnější možnost (ECO, Style, Clever, Premium). Cena 489.900 Kč se vztahuje k motoru 1.5 Turbo GDI (120 kW, 280 N.m) v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou a pohonem předních kol, přičemž standardní výbavu je možné rozšířit jen o digitální přístrojový štít (13.900 Kč) a rezervní kolo (6500 Kč).

Ovšem nemyslete si, že jde o „full-house“. Akční verze Style+ je navržená tak, aby nabídla vše potřebné, ale zároveň se dokázala udržet cenově nízko. Chcete kožené čalounění? Zbytečný luxus, stejně jako LED světlomety, ventilování předních sedadel, větší infotainment s navigací či 19palcová kola, jinak prvky dostupné u výbav Clever a Premium. Prostě ber, nebo nech být, právě tím se akční verze od běžných zpravidla liší.

Holátko to však není. Počítejte s dvouzónovou automatickou klimatizací, infotainmentem s 8palcovým dotykovým displejem a Android Auto a Apple CarPlay konektivitou, tempomatem, koženým potahem volantu, centrálním zamykání s dálkovým ovládáním, bezdrátovou nabíječkou telefonů či střešními ližinami. K tomu si připočítejte 18palcová litá kola, LED přední mlhovky, parkovací senzory vpředu a vzadu a vyhřívání předních sedadel i volantu, jinak také výbavu, za kterou byste u linie Style připláceli skoro 26.000 Kč. Vezmu-li v potaz, že korando ve výbavě Style aktuálně stojí 489.900 Kč, dostanete prvky navíc vlastně zadarmo.

S poctivostí nejdál dojdeš

Pokud jste ještě nové korando neviděli naživo, patrně budete překvapení, jak mohutně působí. A nejenom působí, ono takové i je – mohutné a poctivě vyrobené. Je mi jedno, že jsou měkčené plasty pouze na horní ploše přístrojové desky, když jsou ostatní části interiéru příjemné na pohled i na dotek. Korando je levné auto, o do očí bijícím šetření ale nemůže být řeč. Dveře jsou až překvapivě robustní, bytelné a za zvuk při dovírání by se nemusely stydět ani nové bavoráky bez elektrických dojezdů. Zkrátka a dobře umí překvapit na místech, kde byste to nečekali.

Ale zpátky dovnitř. Pohodlně se usadíte, zabouchnete za sebou ty bytelné dveře, a najednou si připadáte jako v mnohem větším autě. Třeba v Kie Sorento, která je vysoká, široká, ale na poměry podobně velkých SUV se v ní sedí relativně nízko. Velký volant z modelu Rexton se příjemně drží, jednoduchý přístrojový štít s velkým palubním počítačem je dobře čitelný, klasický panel automatické klimatizace máte hned po ruce, nechybí spousta odkládacích schránek a tak dále.

Mám-li být upřímný, musel jsem se opravdu zamyslet, abych si vzpomněl na něco, co mě u koranda vyloženě štvalo. Nekryté držáky na kelímky? To se děje i v lepších rodinách. Přesto se něco našlo. Třeba automatické stažení okna funguje pouze u řidiče a při jeho vytahování musíte celou dobu držet spínač na dveřích. I v Dacii Duster jezdí okno řidiče nahoru a dolů samo. Nebo že se spotřeba paliva po každém nastartování automaticky vynuluje a indukční nabíječka, která je součástí přihrádky pro mobilní telefon, nejde vypnout. Když si pak do příslušného prostoru odložíte třeba peněženku, každou chvíli na vás palubní počítač zapípá, že se mobil nenabíjí. Jak by taky mohl…

Nikdy se nezavděčíte všem, na druhou stranu bych se ale divil, kdyby si někdo stěžoval třeba na ohromný prostor na kompaktním půdorysu. Pohodlnou pozici k řízení si najdete hned, jen bych ocenil delší sedáky předních sedadel a méně hluboký střed opěradla. Dozadu se díky velkému nástupnímu prostoru nalodíte snadno, a i když za volantem sedí 190 cm vysoký řidič, stejně vysoký pasažér se za něj vejde s nejméně pěticentimetrovou rezervou před koleny.

Už z fotek je patrná „krabicovatost“ karoserie, tu ale ocení třeba vaše lokty, které pak mohou lépe „dýchat“, nebo hlava, kterou si ani dlouháni neomlátí o strop. I kufr je velký, se základním objemem 551 litrů dokonce o 30 litrů větší než u Škody Karoq bez systému VarioFlex. Dojezdová rezerva sice jeho objem zmenší na 407 litrů, ani tak bych se ale nerozmýšlel a zaplatil 6500 Kč, které za ni SsangYong podle oficiálního ceníku požaduje.

Převodovka spíše pro nafťák

Stran pohonných jednotek verze Style+ neklade mantinely. Můžete sáhnout po nafťáku 1.6 e-XDI/100 kW (od 574.900 Kč) i testované benzinové patnáctistovce Turbo GDI/120 kW, u obou motorů si můžete vybrat mezi manuální a automatickou převodovkou (+40.900 Kč) a místo předního pohonu můžete zvolit čtyřkolku (+44.900 Kč). SsangYong sice uvádí, že čtyřkolka je možná jen u vozů ze skladových zásob, ale vzhledem k tomu, jak málo příplatkových prvků Korando Style+ nabízí, bych to jako takový problém neviděl.

My se dnes vydali nejdostupnější cestou, kterou představuje kombinace turbobenzinu, manuálu a předního pohonu. Tvrdá data nevypadají špatně: 120 kW v rozmezí 5000 až 5500 otáček, točivý moment 280 N.m v patnácti stech otáčkách (s automatem 260 N.m), maximální rychlost 191 km/h, spotřeba pod 7 l/100 km, jen zrychlení z nuly na stovku v oficiálních materiálech nenajdete. A pak je tu samozřejmě ta pocitová stránka motoru, jako tichý běh a živost ve středních otáčkách.

Jednoho by mohlo napadnout, že vzhledem k ceně už to asi o moc lépe nepůjde, je tady ale jeden „drobný“ problém: manuální šestistupňová převodovka. Že při řazení musíte vyvinout větší sílu, mi až tak nevadí, stejně jako měkká spojka se záběrem téměř před uvolněním pedálu, dlouhé kvalty se však postaraly o to, že na danou třídu relativně silný motor v běžných situacích moc netáhne. Zkoušený vůz měl na začátku testu najeto jen 20 km, i po poctivém zajetí (ujeli jsme skoro 2000 km) však pořád působil ospale.

Mám tady pár čísel: při rychlosti 130 km/h točí motor na šestku 2200 otáček, podřazením na pětku se dostanete na 2500 otáček a stotřicítka na čtyřku znamená asi 3200 otáček. Přitom teprve okolo 3000 otáček se motor probouzí, ale pořád není tak hlučný, aby vám na tom bylo něco divného. Nespočítal bych, kolikrát jsem si to po dálnici šinul stotřicítkou na čtyřku a vůbec nic mi na tom nepřišlo divného. Motor příjemně táhnul a vůz pružně zrychloval, ale apetit letěl nahoru.

Spotřeba si u testovaného vozu musela trochu sednout. Během prvních stovek kilometrů se jí pod 8 l/100 km nechtělo, chleba se však začal lámat po překročení tisícovky ujetých kilometrů, kdy se v kombinovaném cyklu běžně pohybovala okolo 7,2 l/100 km. Nejvíce si motor vzal na dálnici, a to překvapivě bez ohledu na to, jak byl zajetý. Odběr mezi devíti a deseti litry by se dal pochopit, kdybychom výrazně překračovali povolenou rychlost, to se ale nestávalo, navíc je tady ta dlouhá šestka, při které se motor převaluje nad dvěma tisíci otáčkami. Jenže občas potřebujete někoho předjet a bez podřazení se neobejdete. Nejdřív na pětku, pak klidně i na čtyřku, motor hezky táhne, ale „žere“. Za volantem jsme se postupně střídali tři a výsledek byl vždy zhruba stejný.

Fajn kámoš pro každý den

Stran techniky podvozku nedělá SsangYong u verzí s pohonem předních a všech kol rozdíly. Vzadu má víceprvkové zavěšení, které je například u Škody Karoq vyhrazeno pouze čtyřkolkám. Vsadil spíše na komfort, vůči kterému nejsou 18palcová litá kola s 55procentími pneumatikami až takovou překážkou. Což je jenom dobře, protože jinou možnost výběru alespoň podle oficiálního akčního ceníku nemáte.

Korando je jedno z těch aut, které vzhledem k jeho příznivé ceně respektujete takové, jaké je. I jízda po nekvalitním povrchu je docela příjemná, jen na ostřejších nerovnostech zadní kola občas zakopnou. Překvapilo mě řízení s delším převodem, kterého si zejména při proplétání městskými uličkami užijete až až. Odpor posilovače má však už v „základu“ příjemný, takže se nenadřete, a komu by připadal moc lehký, může jej stisknutím tlačítka vedle páka řazení přitvrdit.

Jsou věci, které se u koranda nemění, třeba jako výraznější aerodynamický svist kolem předních sloupků a zpětných zrcátek ve vyšších rychlostech, větší náklony v zatáčkách či méně komunikativní řízení. Zároveň jde ale o auto, kterému můžete věřit, a v krizových situacích vás nepřekvapí nepředvídatelným chováním. Je to zkrátka dobrý sluha pro každý den, na kterého se můžete spolehnout, nikoliv auto pro dynamické svezení. Na to má i docela citlivě nastavené bezpečnostní systémy, které vás hned umravní.

Závěr

Korando Style+ si na nic nehraje. Není tady pro lidi, kteří hledají luxus, ale pro ty, kteří chtějí dobře vybavené SUV za super peníze. Nevypadá špatně, hodně toho uveze, snadno se ovládá a nedopouští se přemíry přešlapů. Za ty větší považuji příliš dlouhé kvalty manuální převodovky, které omezují potenciál jinak povedeného motoru, a slabší výkon standardních projektorových světlometů. Ony ale ani LED světlomety, nabízené u vyšších výbav, příliš nevyčnívají.

Že bychom našli nový ideál české rodiny, která dosud pokukovala po mnohem dražší Škodě Karoq (1.5 TSI/110 kW stojí 632.900 Kč)? Možná, nic ale nemusí trvat věčně. Nabídka, o které je dnes řeč, totiž platí jen pro koranda objednaná do konce června. Linie Style+ je postavená pouze na lepší standardní výbavě, takže není problém si i po skončení akce sestavit vůz, jaký vidíte na fotkách. Ale bude o necelých 26.000 Kč dražší.

Za méně než půl milionu seženete i maximálně vybavenou Dacii Duster s motorem 1.3 TCe/96 kW a pohonem 4x4, vozy SsangYong a Dacia bych ale nesrovnával. Dacia se totiž vyplatí hlavně v cenově dostupnějších verzích. V korandu vidím dospělejší auto, které má v zatím stále trvající akci jen jednoho vážného konkurenta – Hyundai Tucson Adventure, který je o něco dražší a se slabším motorem 1.6 GDI/97 kW. Korando Style+ nyní považuji za nejlepší kompaktní SUV s cenou do půl milionu korun na českém trhu, kombinace nízké ceny a bohatší výbavy mu už ale dlouho nevydrží.

SsangYong Korando: Souhrn cen Základní cena vozidla 449.900 Kč (1.5 Turbo GDI/120 kW ECO) Cena s testovaným motorem a výbavou 489.900 Kč (1.5 Turbo GDI/120 kW Style+) Cena testovaného vozidla 499.800 Kč (1.5 Turbo GDI/120 kW Style+)