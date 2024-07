TEST Škoda Superb 2.0 TDI Laurin & Klement (110 kW): Tluče bubeníček, tluče na buben

Radosti Prostorný interiér Luxusní výbava Úsporný motor Starosti Hlučná zadní náprava Velmi citlivý Frotn Assist Špatné rozlišení parkovací kamery 8 /10

Čtvrtou generaci Škody Superb jsme si poprvé vyzkoušeli v Portugalsku na mezinárodní jízdní prezentaci, ale nyní přišel konečně čas vyzkoušet vlajkovou loď naší domácí značky na trochu delší dobu. Strávili jsme týden s motorizací 2.0 TDI o výkonu 110 kW (150 koní) s výbavou Laurin & Klement v karosářském provedení Combi.

Chalupář i manažer

Na rozdíl od passatu se superb nabízí také jako elegantnější liftback s kufrem o objemu 645 litrů. Verze Combi tuto hodnotu navýší na 690 litrů a je obecně samozřejmě praktičtější. Po sklopení opěradel zadních sedadel se objem zavazadelníku zvýší na 1920 litrů, což stačí pro převážení velkých věcí, ale vystačí to také na spaní. Ke sklopení opěradel stačí zatáhnout za páčky v zavazadelníku, což je dnes už běžně vídaná věc.

Nezapomnělo se ani na Simply Clever prvky, kdy v kufru máte poutka na tašky s nákupem, pod víčkem nádrže je škrabka z recyklovaného plastu a v duchu tradice má superb stále ve dveřích deštník. Designově je nový superb spíše evolucí předchozí generace a podobně jako nový kodiaq má výraznější přední část s novými Matrix-LED světlomety, které jsou standardem pro Laurin & Klement a Selection za ně připlácí 40.000 Kč. Jsou v paketu společně s Top LED zadními svítilnami.

Funkce světlometů je příkladná, v noci přepínají z dálkových na potkávačky rychle a bez obtěžování okolního provozu. Výkon je taktéž hodný vlajkové lodi a solidní taktéž výhled do stran. Je to už skoro taková světelná show jako u prémiovek. Animované ukazatele směru jsou spíše jen zajímavostí pro kolemjdoucí a nemají pro vás žádný užitek.

A když už jsme u toho, co vypadá hezky: Nový superb si nemůže tolik hrát s barvami jako třeba model Octavia a nabídka odstínů barev laku karoserie je celkem omezená, nicméně nechybí červená, modrá nebo naše žluto-zelená s názvem Ice Tea. Jsme rádi, že to není jen padesát odstínů šedi.

Nabídka disků kol je stejně velká jako nabídka laků. Můžete si vybrat z několika designů 17 až 19palcových kol. Sedmnáctky jsou pro základní výbavu, naše výbava má v základu osmnáctky a v našem případě bylo připlaceno 15.700 Kč za devatenáctky Veritate. Kola jsou samozřejmě co nejvíce vyplněna pro lepší aerodynamiku, což lze povýšit ještě designy Bosona a Aniara, které mají aerodynamické poklice.

Aerodynamika je dnes obecně velkým tématem, kvůli ní superb vlastně vypadá tak jak vypadá a v porovnání s předchůdcem je o 15 % aerodynamičtější. V předním nárazníku jsou větší otvory pro lepší průtok vzduchu, čelní okno je více zkosené, zrcátka mají jiný tvar a na zadní části karoserie jsou odtrhové hrany z boku doplněné střešním spoilerem. I díky tomu je hodnota součinitele odporu vzduchu 0,25 (liftback má 0,23), což je na úrovni některých dnešních uhlazených elektromobilů.

Interiér prošel několika výraznými změnami, ale co se týče prostornosti, zůstává vlastně stejný. Čtyřkový superb je sice větší než trojkový, ale máte vlastně více „masa“ okolo, prostor uvnitř je takřka shodný, což znamená, že čtyři cestující se dovnitř usadí naprosto královsky. Naprosto excelentní jsou přední ergonomická sedadla, která jsou naší výbavu ve standardu a základ za ně připlácí 110.000 Kč v rámci balíčku. Mají opravdu skvělý tvar a jsou příjemná i na delší cestování, jak se na auto tohoto jména sluší a patří. Funkce ventilování, masírování a paměti jsou bonusem.

Nová Škoda Superb: Rozměry ve srovnání s předchůdcem Karoserie Liftback Kombi Délka [mm] 4 912 (+43) 4 902 (+40) Šířka [mm] 1 849 (-15) 1 849 (-15) Výška [mm] 1 481 (+12) 1 482 (+5) Rozvor [mm] 2841 2841 Objem kufru [l] 645 (+20) 690 (+30)

Odkládacích prostorů je dostatek vpředu i vzadu, třeba do dveří se vejde velká lahev s pitím a přepracování středového tunelu (díky absenci manuálu a řazením po drátě) vytvořilo šikovné přihrádky mezi řidičem a spolujezdcem. Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů má větráček a výkon 15 Wattů, tudíž se mi už nestávalo, že by telefon při bezdrátovém zrcadlení Apple Carplay během nabíjení doslova hořel a zasekalo by mi to celý displej. I při opětovném příchodu se telefon připojoval rychle a zařízení se spolu nemusela znovu hledat, což se u některých vozů stává. Občas systém auta prostě nabude dojmu, že ten telefon nikdy neviděl. V superbu se tak nestává.

Protože novináři i zákazníci nahlas prskali ohledně přemíry dotykového ovládání, vrací Škoda do aut tlačítka. Kamiq i Scala mají více tlačítek na panelu klimatizace, Superb a Kodiaq zase přinášejí tři otočné ovladače Smart Dials s barevnými displeji uprostřed. Prostřední umí nastavit intenzitu i směr ofuku klimatizace, jízdní režim, audio nebo přiblížit a oddálit mapu. Krajní jsou pro nastavení teploty či vyhřívání a ventilování sedadel.

Smart Dials si můžete dát funkce podle sebe, když tak třeba nebudete chtít ovládat jízdní režimy, slouží k tomu samostatné přehledné menu. Jen taková drobnost - otočení ovladače třeba na teplotu ukáže na displeji malé okénko toho, čím točíte. Pokud máte ale puštěné Apple Carplay, celá obrazovka až na toto malé okénko na chvíli zčerná.

Jak jsem již zmínil, řadí se po drátě a superb ani kodiaq nemají manuál. Volič automatické převodovky DSG je tedy přestěhovaný na volant jako u mercedesu. Ovládáte ji ale ne pomocí páčky, ale pomocí takové packy jako u koncernových elektromobilů. Stěrače čelního okna se tím pádem přestěhovaly na levou páčku k blinkrům. Tato změna se vám určitě rychle dostane pod kůži. Navíc se nemusíte bát, že si ovladače ze zvyku spletete a místo stěračů si omylem zařadíte. Převodovka má totiž otočný volič, takže když už za ní vezmete, nic se nestane, musíte pootočit.

Nové technologie interiéru vám mohou usnadnit život třeba hlasovou asistentkou Laurou, která funguje obstojně. Přiznám se ale, že jsem nevyzkoušel všechny zajímavosti, jako třeba možnost zaplatit za palivo pomocí infotainmentu v autě, což má jít udělat i s parkováním. Navigace jako taková je pak udělaná velmi dobře a má sympatickou grafiku v korporátních barvách značky. Stejně jako celý infotainment má přehlednou grafiku a celý týden jsem s ní strávil bez jediného záseku nebo přílišného zahřátí. No a když už toho superb ale tolik umí, mohl by mít lepší parkovací kameru, která má rozlišení jako v deset let starém autě. To samé platí i pro kodiaq.

Ještě k parkování - doporučuji si vytáhnout ikonu parkovacího asistenta (kterým si zpřístupníte i kamery) na lištu v horní části infotainmentu. Čtvrtá generace modelu už totiž nemá pro menu parkování fyzické tlačítko. Superb také nabídne plejádu povinných i nepovinných asistenčních systémů.

Ty nejotravnější, mezi které se řadí hlídání při překročení rychlost, hlídání jízdních pruhů a Front Assist, který je navíc u kodiaqu a superbu velmi citlivý, vypnete velmi jednoduše pomocí tlačítka na volantu, čímž se dostanete do příslušného menu. Otočným kolečkem pak navolíte, co chcete vypnout. Bohužel Front Assist nejde vypnout za jízdy, take pokud vás obtěžuje, nezapomeňte ho vypnout před jízdou.