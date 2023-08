TEST Škoda Superb 2.0 TDI (110 kW): Prosíme, na tom novém udělejte jen těchto pár změn

Radosti Enormní dojezd na nádrž Praktický kufr Snadné ovládání Starosti Manýry převodovky DSG Měkké tlumiče na špatné cesty 9 /10

Aktuální generace Škody Superb se chystá do důchodu a nastoupí místo ní již čtvrté provedení, které jsme ale zatím viděli jen maskované. Než přijde na řadu, rozhodli jsme se s aktuální generací rozloučit, a to rovnou se zlatým středem a miláčkem firemních flotil, motorem 2.0 TDI o výkonu 150 koní, který je absolutně vynikající na dálkové cestování, a také výbavou Style, která vám ušetří oproti Sportline a Laurin & Klement pár peněz, ale zároveň nejste ochuzeni o skvělou výbavu.

Zároveň nám v redakci přistál ještě ředitelský kousek - dvoulitr TSI o výkonu 280 koní ve výbavě Laurin & Klement, o kterém ztratíme také pár slov. Tak ještě naposledy - jaká je vlajková loď značky Škoda 3. generace?

Prostě to tak je

Že je vlajkovou lodí elektromobil Enyaq iV? Možná, ale ruku na srdce, není náhodou Škoda Superb stále tím modelem, který vás z portfolia naší domácí značky nejlépe reprezentuje? Technicky příbuzná Škoda s passatem B8 je elegantní, štíhlá, ale především populární takřka na každém trhu, kde se vyskytuje. Vídáme ji prostě všude, stále ale platí, že se nejvíce nachází na tuzemských dálnicích - populární pohlavkovací hru na žluté auto vaše děti na zadních sedadlech po cestě na Moravu se superby asi hrát nebudou, to by se ubily.

Je to štika - úzká, dlouhá a nízká. Auto atletických tvarů s dobrou aerodynamikou, co se ladilo směrem ke komfortní jízdě. Vůz, který vyfasujete k nějaké solidní pracovní pozici, ale zároveň i takový, který si kupují milionáři, aby se moc nepředváděli před sousedy, ale přitom měli důstojné a pohodlné auto. Protože takový naftový liftback s motorem 2.0 TDI o výkonu 110 kW, jako máme my, tak to je auto za milion. S nějakou výbavou navíc pak třeba za 1,2 milionu. S přihlédnutím k tomu, co všechno nabídne, je to vynikající nabídka.

A co nabídne? Tak zaprvé prostor. Zavazadelník je obrovský a nabídne 625 litrů. V liftbacku! Prostor na zadních sedadlech je pak naprosto nekompromisní, superb tady hraje první ligu. Ruku v ruce s nějakou výbavou navíc je pak skutečně luxusním autem, především v linii Laurin & Klement. Vyhřívání předních i zadních sedadel, ventilování předních sedadel, vyhřívané čelní okno, Matrix-LED přední světlomety nebo čalounění z kvalitní kůže, to všechno můžete mít.

Skvělým autem pro život ale superb není jen výbavou, ale i jednoduchostí ovládání. Hlídání jízdních pruhů vypnete dvěma tlačítky na volantu. Ten je mimochodem od modelového roku 2021 dvouramenný z Octavie. Od téhož roku má také nový multimediální systém MIB3. Infotainmenty Amundsen a Columbus se sice trochu pomaleji startují, ale jejich přehlednost je výborná. Škoda jen dotykového ovládání hlasitosti rádia. Nicméně klimatizace má stále jednoduché tlačítkové ovládání a obecně je tu na každou důležitou funkci tlačítko.

U současné generaci modelu Superb bych volil právě mezi těmito dvěma motory. Vlastně by to byla trochu sysifovská volba. Pevní je tedy slabší verze dvoulitru TDI s dvojím vstřikováním močoviny o výkonu 110 kW (150 koní) a automatem DSG. Tato verze se nenabízí s pohonem všech kol, což je škoda, to až ve variantě se 147 kilowatty, ale jinak je vynikající. Dynamická je tak akorát, především je ale neuvěřitelně úsporná. Dostat spotřebu pod 5,0 l/100 km jde a nádrž na 66 litrů tak vyprázdníte až hodně po tisícovce kilometrů.

Superb s tímto motorem jsem natankoval na Rozvadově, překonal jsem německou dálnici rychlostmi až 180 km/h, motal se okolo jezera Lago di Garda, vystál si pár kolon a dojel do cíle vzdáleného 800 km se spotřebou 5,1 l/100 km. Poté dalších pár kolon, trochu dálnice a horských pasů po Itálii a najednou si uvědomíte, že máte na nádrž 1182 km se spotřebou 5,5 l/100 km a rezerva ukazuje ještě 70 km. Taková auta si přece nesmíme nechat vzít. Zastávky po cestě jsem si samozřejmě dělal, ale pouze tam, kde jsem chtěl a hlavně jak dlouho jsem chtěl, takže argumentování o dvacetiminutovkách pro nabíjení elektromobilu prostě nepřijímám.

Druhou volbou by byl tedy motor 2.0 TSI o výkonu 206 kW (280 koní). To je pro superb ten nejdůstojnější pohon, protože s ním získá velmi kvalitní dynamiku, která je bohužel vykoupená vyšší spotřebou. Na dojezd 1000 km na nádrž zapomeňte, spíše tak 700-800 km. Pokud totiž budete s vozem jezdit po městě a na dálnici vyššími rychlostmi, půjde spotřeba jen těžko pod deset litrů. Na druhou stranu je vynikající, jak auto nenuceně drží dvoustovku a má pohon všech kol. Největším nešvarem je nicméně celkem velká turbodíra.

Takže tady to odpískáme s tím, že trojkový superb je nejlepší auto na světě? Zdaleka ne, má pár stinných stránek, o kterých bych vám teď rád něco řekl. Protože dokonalé auto to zdaleka není, ale pokud následující generace vyladí alespoň polovinu připomínek, nebude mít k dokonalému produktu daleko.