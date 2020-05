TEST Škoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT (110 kW): Půjde to někdy ještě lépe?

Radosti Prostorný a kvalitně vyrobený interiér Skvělé odhlučnění kabiny Nízká spotřeba Komfortní podvozek na kvalitní silnici Starosti Občas pomalejší nabíhání infotainmentu Na nekvalitním povrchu nervózní zadní náprava Složitější ovládání virtuálního kokpitu Možnost sklopení zadních opěradel z kufru za příplatek 8 /10

S testy nové generace Škody Octavia se v českých médiích roztrhl pytel, je to ale teprve pouhý začátek. Koncem dubna jsme se za volant prodejně úspěšnějšího kombíku posadili poprvé a o pár týdnů později přišla řada na liftback. Šlo ale pouze o jednodenní zápůjčky, ke kterým se Škoda uchýlila kvůli zrušení prezentace v Řecku. Nedlouho po jízdě s liftbackem se nám dostal do rukou opět kombík, tentokrát už ale na klasický týdenní test. A protože jsme do té doby nevyzkoušeli benzinovou patnáctistovku, byla volba tohoto motoru naprosto jasná.

Motor 1.5 TSI je zatím v nabídce pouze v kombinaci s manuální převodovkou a ještě dlouho bude. Podle informací, které jsme zveřejnili v únoru, měla být verze s automatem dostupná až od listopadu 2020, tedy rok po oficiálním představení vozu jako takového. Jak se na uvedení nových kombinací motorů a převodovek projeví odstávka výroby kvůli pandemii koronaviru, zatím nevíme, tak či tak platí, že v současné nabídce si nemůžete moc vybírat.

Za cenu testované patnáctistovky TSI (596.900 Kč za liftback, 636.900 Kč za kombi) koupíte i výkonově slabší verzi dvoulitru TDI s manuálem (85 kW). Prozatím jedinou možnost automatického řazení nabízí motor 2.0 TDI (110 kW), který ale zase není dostupný s manuálem. Stojí 691.900 Kč (liftback), respektive 731.900 Kč (kombi). Detailněji se na něj podíváme v dalším testu, dneska totiž spalujeme benzin!

Super tip, jak ušetři

Půl roku po oficiálním představení nové generace Škody Octavia nás její design těžko něčím překvapí, snad se tedy neurazíte, když se dnes (stejně jako nedávno v druhém testu nového golfu) popisu změn v porovnání s minulou generací vyhnu a fanoušky stylu nastoleného hatchbackem Scala odkážu na slova Olivera Stefaniho, šéfa designu vozů Škoda. Ten o tvarech a filozofii designu řekne nejvíce. Bílá metalíza a velká antracitová kola jsou naživo velmi dobrou volbou, sluší se ale dodat, že aby vůz vypadal tak jako na fotkách, musíte sáhnout poměrně hluboko do kapsy.

Hned 16.000 Kč slupne bílá metalíza Moon, antracitová 18palcová kola Perseus, která dle mého názoru v současnosti představují tu nejelegantnější možnost, stojí 11.500 Kč, a za elektricky ovládané panoramatické střešní okno dáte 30.000 Kč. Zkoušený vůz byl navíc vybaven adaptivním podvozkem DCC za 25.000 Kč, díky kterému „leží“ o 11 mm blíže vozovce a vizuální dojem zlepšují i Matrix LED světlomety, diodové přední mlhovky a plně diodové svítilny s dynamickými blinkry, vše v paketu Style Plus za 20.000 Kč.

Jasně, peníze nerostou na stromech, pokud byste si ale prvky paketu Style Plus chtěli opatřit zvlášť (zahrnuje i volbu jízdních režimů, adaptivní tempomat, parkovací senzory vpředu a vzadu a couvací kameru), zaplatíte podle informací v oficiálním ceníku octavie téměř trojnásobek. Plných 36.100 Kč z této částky by přitom „sežraly“ Matrix LED světlomety, vrcholné zadní svítilny a couvací kamera (paket Light and View).

Taky si zvyknete

Zatímco tvary karoserie nové Škody Octavia kdekdo považuje za evoluční, uvnitř je to v porovnání s předchozí generací revoluce, která jednoduše vyžaduje zvyk. Přístrojovka je krátká, prostá většiny konvenčních tlačítek a maximální pozornost se ubírá na středový displej infotainmentu, už v základu s úhlopříčkou 8,25 palce. Dokonce i před řidičem byste hledali klasické budíky marně – standardem je totiž i 10palcový virtuální kokpit. Tedy alespoň do doby, než dorazí základní verze octavie s cenou hluboko pod půl milionu korun.

Škodovka dle očekávání „nacpala“ první testovací kousky maximální možnou výbavou, proto v „našem“ bílém kombíku nechyběl 10palcový infotainment Columbus s navigací (standard pro výbavu Style) nebo barevný head-up displej za 13.500 Kč, který se ve voze s okřídleným šípem ve znaku objevuje vůbec poprvé. Novinkou je dvouramenný volant, který se výborně drží, nebo látkový dekor přístrojovky, u zkoušené výbavy volitelně béžový. Dekorační lišta, táhnoucí se po celé šířce přístrojové desky a dle slov šéfdesignéra zdůrazňující šířku interiéru, může být u linie Style v barvě Piano Black. Je na ní sice vidět každé smítko prachu, ale vypadá lépe než matná stříbrná.

Do útrob systému zmizel i panel klimatizace, který lze na obrazovku vyvolat stisknutím příslušného tlačítka v přehledném menu, nebo tlačítkem Clima pod samotným displejem. Klimatizace nabízí klasický i „chytrý“ režim (blíže jsem je popisoval v jízdních dojmech), pokud však chcete jen upravit teplotu, je nejsnazší vyvolat virtuální asistentku Lauru. Stačí říci „OK, Lauro, je mi zima“ a ona se o všechno postará.

Hlasem můžete ovládat navigaci či rádio a po zkušenostech s golfem osmé generace, který má tentýž infotainment, jen s vizuálně odlišným prostředím, musím říci, že se s octavií mluví snadněji. Slova „OK, Lauro“ jdou přes pusu lépe než „Hej, Volkswagene“. Jen si to zkuste říct nahlas a porovnat. Jakmile golf odpoví, jde všechno jako po másle.

Virtuální kokpit nabízí řadu zobrazení, osobně jsem ale využíval jen to klasické, tedy s otáčkoměrem vlevo a rychloměrem vpravo. Jasně, mapa navigace promítaná před volantem je fajn, pokud ale používáte zrcadlení navigační aplikace (třeba Waze či Google Maps) na středový displej infotainmentu, je vám mapa místo klasických budíků k ničemu, protože mobilní aplikaci na virtuální kokpit nepropíše. Také by bylo fajn mít možnost zobrazit souhrnný záznam o jízdě (průměrná spotřeba, průměrná rychlost, ujetá vzdálenost) mezi otáčkoměr a rychloměr, to ale octavia, na rozdíl od golfu, neumí.

Po delším zkoumání se mi podařilo nastavit do středu otáčkoměru údaj o dojezdu na zbylé palivo v nádrži a do rychloměru průměrnou spotřebu. Takto jsem s octavií během týdne ujel 1000 kilometrů a neměl potřebu zobrazení měnit. Než bych pravým válečkem na volantu složitě prohazoval spotřebu od startu na dlouhodobou, nebo dokonce tyto údaje mazal (není to nic snadného), přišlo mi snazší vyjet si údaje o jízdě na středovém displeji infotainmentu. Tím jsem si sice „shodil“ mapu navigace, pořád to ale bylo snazší a bezpečnější než během jízdy listovat nabídkou virtuálního kokpitu.

Jiné věci se ale například v porovnání se Škodou Scala, která jako první přišla s novým konceptem škodováckých přístrojovek, zjednodušily. Infotainment Columbus totiž, na rozdíl od levnějšího Amundsenu, nemá jediný otočný ovladač. Pro ovládání hlasitosti audia však přibyla dotyková lišta pod displejem - stačí jen prstem potáhnout doleva či doprava. Dotykové lišty nahradily i ovladače pro otevření/zavření střešního okna i posuv rolety a pro rozsvícení stropního osvětlení stačí prstem ťuknout do každé z lampiček. Pokud prst přidržíte déle, můžete upravit intenzitu osvětlení.

Prostor a pohodlí jako dříve

Na příkladu nové octavie je vidět, jak může vnější design budit dojem většího auta. Na první pohled vypadá o dost větší než předchůdkyně, rozměry karoserie se ale měnily jen minimálně. Vůz stojí na upravené platformě MQB Evo, kvůli větším kolům (dříve 15 - 18 palců, dnes 16 - 19 palců) dostal upravené uložení ramen, jinou hlavu čepu kola nebo větší ložiska, to ale uvnitř pochopitelně nepoznáte. Interiér je krásně vzdušný, sedí se výše než v golfu na stejném základu, ale nemáte pocit jako na bidýlku.

Porovnání rozměrů posledních dvou generací novodobé Škody Octavia Combi Model Octavia Combi IV Octavia Combi III Délka [mm] 4689 4667 Šířka [mm] 1829 1814 Rozvor [mm] 2686 2686 Výška [mm] 1468 1465

Zkoušený vůz nebyl vybaven ergonomickými sedadly s certifikátem AGR, osobně bych si ale klidně vystačil se sedadly bez prodlužovatelného sedáku. Jsou široká, pohodlná a ani po čtyřech hodinách za volantem v jednom kuse jsem neměl potřebu zastavovat a protahovat se. Měřím 190 cm a správnou pozici k řízení nakonec bylo potřeba ladit o něco déle. Když jsem se totiž usadil podle svých představ, pravým kolenem jsem po čase narážel do středového výdechu ventilace. Rozsah posuvu volantu je velký, takže stačilo pošoupnout sedadlo trochu dozadu a mít o něco více natažené nohy, jenže tím pak zbytečně ubírám prostor těm vzadu.

V poslední době jsem viděl pár fotek a videí s figuranty, kteří si vzadu v octavii dali nohu přes nohu, jenže ti kolikrát neměli ani metr osmdesát. Mně při pohodlném posazu „za sebou“ zbývají před koleny asi tři centimetry prostoru a nad hlavou tu bylo u kombíku s panoramatickou střechou tak tak. Na poměry segmentu je uvnitř octavie fakt hodně místa, to ale ještě neznamená, že by jím dlouháni mohli plýtvat. V každém případě oceňuji velký nástupní prostor, spoustu místa v loktech nebo chytrá řešení, na která se velice snadno zvyká.

Škoda Octavia IV. a III. generace: Srovnání vnitřních rozměrů Model Škoda Octavia IV Škoda Octavia III Výška nad sedadlem - vpředu [mm] 1010 1040 Výška nad sedadlem - vzadu [mm] 950(920) 940 Šířka vpředu [mm] 1480 1470 Šířka vzadu [mm] 1460 1470 Délka sedáku vpředu [mm] 500-540 480 Délka sedáku vzadu [mm] 460 440 Výška opěradla vpředu [mm] 660 650 Výška opěradla vzadu [mm] 660 650 Místo vzadu pod předním sedadlem Ano Ano Údaj v závorce platí pro kombi s prosklenou střechou, větší rozsah délky předního sedáku platí pro sedadla s certifikátem AGR

Vzadu jsou to kapsy pro mobilní telefon (má je i golf) nebo spací set se sklopnými boky hlavových opěrek, díky nimž vám už hlava nebude klimbat ze strany na stranu (5500 Kč nebo 4800 Kč dle výbavy). Vpředu pak USB-C zdířka u zpětného zrcátka, určená pro připojení palubní kamery, držáky na nápoje se systémem Easy Open, díky kterému otevřete půllitrovou „petku“ jednou rukou, dobře přístupná přihrádka pod přístrojovkou s osvětlenými USB-C zdířkami a indukční nabíječkou (6100 Kč) nebo paket Simply Clever s držákem mobilního telefonu ve středovém tunelu (1900 Kč).

Největší zbraní octavie v boji s konkurencí je zavazadlový prostor. U kombíku se mezigeneračně zvětšil ze 610 na 640 litrů, je skvěle přístupný, má nízko položenou nákladovou hranu, praktickou dvojitou podlahu za nekřesťanských 4500 Kč, vychytávky pro uchycení a organizaci nákladu (třeba hliníkovou závoru s možností zafixování ve dvou polohách), 12V zásuvku nebo tlačítko pro odjištění tažného zařízení (zkoušená verze 1.5 TSI utáhne na kouli až 1,5 tuny). Nepotěší ale, že si za možnost sklopení zadních opěradel rovnou z kufru nově musíte připlatit 1900 Kč u obou v současnosti nabízených výbav. Minulá octavia měla páčky po stranách zavazadelníku ve standardu.