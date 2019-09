TEST Škoda Kamiq 1.6 TDI DSG: Tohle auto už Škodovka nutně potřebovala

Radosti Prostorný a komfortní interiér Nízká spotřeba Komfortní podvozek Bohatá základní výbava Starosti Převodovka nechává motor dusit v nízkých otáčkách Složitější ovládání klimatizace Pouze USB-C konektory 7 /10

Vstup na evropský trh pro Škodu Kamiq rozhodně nebude snadný. Prvnímu městskému crossoveru mladoboleslavské značky totiž tak trochu ujel vlak, protože konkurence se na vlně trendu zvýšených hatchbacků s pohonem předních kol veze už dlouhé roky. Třeba Renault Captur a Peugeot 2008 přezbrojují na novou generaci a můžeme je považovat za tradiční zástupce stále oblíbenějšího segmentu. Na našem trhu byste v současnosti našli už více než deset konkurentů nové Škodovky, která na nás v rámci úvodní reklamní kampaně div nevyskakuje i ze špajzu.

Zahraniční prezentaci už má Kamiq za sebou a nyní přišla řada jej vyzkoušet na našem písečku. Volit můžete mezi dvěma verzemi tříválce 1.0 TSI (70 a 85 kW), patnáctistovkou TSI (110 kW) a šestnáctistovkou TDI (85 kW). Později dorazí i G-Tec spalující zemní plyn, ten ale bude záležitostí spíše konce letošního roku. Pohon všech kol nečekejte. Ten u městských crossoverů nebývá pravidlem, byť jej řada konkurentů Kamiqu nabízí. Třeba Mazda CX-3, Hyundai Kona či Toyota C-HR.

Pro první test jsme zvolili nejdražší verzi, jakou dnes můžete pořídit. Motor 1.6 TDI/85 kW vychází v kombinaci s převodovkou DSG na 484.900 Kč (Ambition) a 542.900 Kč (Style). Vůz, který vidíte na fotkách, je přitom jakýsi výbavový hybrid, protože nese spoustu prvků linie Style, ale chybí mu třeba zadní parkovací senzory, které jsou pro Style standardem. I dříve testovaná Scala dorazila v podobě, jakou není možné nakonfigurovat. Náš modrý Kamiq má nicméně blíže k výbavě Style, proto z ní vycházíme i při výpočtu konečné ceny.

Nová Škodovka = všeobecný poprask

Zatímco loni v Ženevě svět uzřel koncept Škoda Vision X s mild-hybridním pohonem na CNG, letos se už na stejném místě ukázal hotový Kamiq, který sice není věrnou kopií konceptu, ale nese jeho základní rysy. Rozdělené světlomety značí, že máme tu čest s crossoverem, tvary masky chladiče i nárazníku zůstaly zachovány, podobné jsou i zadní svítilny a tvar nárazníku.

Sériovka není tak okázalá a třeba koncovky výfuku jsou pouze naznačené v ohromném kusu černého plastu. Když ale přimhouříte oči, koncept Vision X zkrátka musíte poznat. A protože jde o novou Škodu, vězte, že na silnici vzbuzuje pořádný poprask. Lidé chodí okolo, nakukují dovnitř a vyptávají se, co je Kamiq zač. Jeho účel většinou chápou, dokonce nevadí ani nemožnost připlatit si za čtyřkolku a líbí se i holkám. Podivují se ale nad základní cenou atakující hranici čtyř set tisíc (s 1.0 TSI/70 kW stojí 379.900 Kč).

S délkou 4241 mm Kamiq zapadá spíše ke kompaktům než k ryze městským autům. Třeba na Golf hatchback ztrácí 17 mm, rozvor náprav však má o tři centimetry delší (2651 vs. 2620 mm). Dost se mluví o tom, že je Kamiq vozem, který zabil Fabii kombi, a dost možná na tom něco bude. Délku totiž mají prakticky stejnou, novinka má však o 181 mm delší rozvor náprav. Jak by také ne, když má zadní kola nacpaná v rozích karoserie a nemá žádný zadek. Žádný div, že objemem kufru ztrácí Kamiq na praktičtější Fabii 130 litrů (400 vs. 530 l), pořád do něj ale naložíte více než do krátkého Golfu.

Jak je to s tím rozvorem náprav? Již koncem července jsme upozorňovali na nesoulad rozvorů náprav Kamiqu v oficiálních technických datech Škodovky. Zatímco v rámci premiéry modelu automobilka uváděla 2651 mm, krátce před dynamickou prezentací byl k dohledání i rozvor 2639 mm. Podle Škody jsou obě hodnoty platné. Jedna uvádí hodnotu zatíženého a druhá nezatíženého vozu. V oficiálních materiálech Kamiqu bude Škoda uvádět rozvor 2651 mm.

Uvnitř je obrovský, ne všechno ale využijete

Určitě vám neuniklo, že Škoda Kamiq sdílí spoustu prvků s dříve představenou Scalou. Platformu, motory, dokonce i kompletní přístrojovou desku se všemi radostmi i strastmi (pouze USB-C konektory - nutná redukce či jiný kabel pro připojení externích zařízení), které řešení s volně stojícím displejem infotainmentu nabízí. Někteří z vás jistě ocení i měkčené plasty na horní ploše přístrojovky, které třeba koncernový brácha Volkswagen T-Cross nenabízí. Kamiq ale zase nemá třeba posuvnou zadní lavici.

V porovnání se Scalou má Kamiq o 39 mm větší světlou výšku, takže by se mělo snadněji nastupovat i vystupovat. To je pravda, tak komfortní dosed jako u Karoqu ale nečekejte. Delší rozvor náprav dovolil více natáhnout dveře, takže i když jste většího vzrůstu a přední sedadla máte posunuta více dozadu, neomezuje vás středový sloupek karoserie.

Mnohem lépe se zaplouvá i dozadu. Prostor navíc nechybí ani v případě, že si přední sedačku nastavím na svou výšku 190 cm. Při uvolněné poloze zad před koleny zůstaly asi 3 a nad hlavou 5 cm místa, a to i navzdory tomu, že byl zkoušený kousek vybaven prosklenou střechou. Její roleta se totiž navíjí odzadu dopředu a nikoliv odpředu dozadu. Díky tomu se „boule“ ve stropnici, která se jinak často nachází nad hlavami zadních pasažérů, schovala do prostoru před hlavami těch předních. Podle všeho to ale odnesla schránka na brýle, kterou má mít Kamiq standardně, ale ten zkoušený ji neměl vůbec.

V loktech je vpředu i vzadu místa jako ve Scale, takže jako u běžných kompaktů. Jen mezi sedadly už to není taková výhra, což můžete vypozorovat i podle úzké loketní opěrky. Pod tu se musely schovat držáky na kelímky, takže když toho máte po kapsách více, než kolik se vejde pod loketku, musíte využít schránku před spolujezdcem nebo ty ve dveřích. Malé srovnání: zatímco středová opěrka Golfu je široká 16 cm, u Kamiqu je o 2 cm užší. Nemyslím, že byste se se spolujezdcem nutně bili lokty, jedná se mi spíš o váš manipulační prostor, kterého není v crossoveru nazbyt.

Zkoušený vůz byl vybaven sportovními sedadly, které jsou součástí paketu Dynamic za 7400 Kč (pro linii Style). Jsou pohodlná, široká, poskytují slušnou oporu v zatáčkách, integrované hlavové opěrky však nejsou v porovnání s běžnými sedadly tak vysoko. Na mých 190 cm stačí, samotná výška ale kolikrát není tak důležitá jako poměr délky nohou a trupu. Máte-li dalších 10.000 Kč navíc, můžete si připlatit za elektricky posuvné sedadlo řidiče. Ale vzhledem k tomu, že si nelze do paměti uložit víc poloh, mi tento prvek nedává až takový smysl.

Narážím i na problém daný „kusem auta navíc", lépe řečeno kompaktním autem na platformě určené pro městské modely (MQB A0). Místa je sice dost, rozsah podélného posuvu volantu ale není tak velký jako u Golfu či Octavie (MQB) a musím sedět více vpředu s pokrčenýma nohama, přestože dlouhý rozvor dovoluje udělat si pohodlí i při zachování větší rezervy pro nohy pasažérů vzadu. Takže mám buď pokrčené nohy a ruce ve správném úhlu, nebo pohodlnější posaz, ale více natažené ruce.

Škoda Kamiq: Srovnání rozměrů s konkurencí Model Škoda Kamiq Peugeot 2008 Renault Captur VW T-Cross Délka [mm] 4241 4300 4288 4108 Šířka [mm] 1793 1770 1797 1760 Výška [mm] 1531 1530 1556 1584 Rozvor [mm] 2651 2650 2639 2551 Objem kufru [l] 400/1395 434 536/- 385-455/1281

Nic se nemá přehánět

Jak jsem již naznačil, přístrojovka Kamiqu se s ničem neliší od té ve Scale. Jenže zatímco v prvním testu hatchbacku jsme si museli vystačit s 8palcovým displejem infotainmentu Bolero s dvojicí klasických ovladačů pro nastavení hlasitosti a pohyb v rolovacím menu, Kamiq dorazil s 9,2palcovým systémem Amundsen bez jediného fyzického tlačítka.

Prostředí je přehledné, nová online navigace (vůz je online už v základu) v reálném čase ukazuje dopravní omezení a nejednou byla přesnější než oblíbený mobilní systém Waze. V kombinaci s linií Style je za příplatek 25.600 Kč a součástí je i virtuální kokpit, který umí zobrazovat mapu navigace i v případě, že je zobrazena na velkém středovém displeji. Tohle třeba Volkswagen Polo se stejnou platformou neumí.

Na softwarová tlačítka si zvyknete, navíc řadu funkcí (včetně cíle navádění navigace) můžete nastavit hlasově a pro zesílení či zeslabení rádia nemusíte pouštět ruce z volantu. Bez infotainmentu se ale neobejdete v případě, že vám nevyhovuje automatický režim klimatizace. K nastavení intenzity a směru ofuku, synchronizování teplot obou zón či zapnutí klimatizace se totiž dostanete až tlačítkem Menu na panelu klimatizace. Vertikální posuvník pro intenzitu ofuku je poměrně daleko od řidiče, navíc se na něj musíte soustředit. Doby, kdy se dalo všechno řešit po hmatu, jsou už zkrátka pryč.