TEST Škoda Kamiq 1.5 TSI (110 kW) Monte Carlo: Vybroušena téměř k dokonalosti

Radosti Matrix-LED světlomety Snadné ovládání Výborná dynamika Starosti Vyšší spotřeba Průměrný komfort 9 /10

Škoda Kamiq prošla faceliftem, stejně jako její nižší sestra Scala. Už na jaře letošního roku jsme se s vozy svezli během mezinárodní prezentace, ale nyní přišel čas vyrazit na české tankodromy. Konkrétně jsme si vyzkoušeli model Kamiq ve výbavě Monte Carlo s motorem 1.5 TSI a manuální převodovkou. Už takhle je to 619.900 Kč, v případě automatické převodovky DSG je to dokonce 659.900 Kč.

Nového je dost

Co všechno za to dostanete? K základním položkám výbavy Monte Carlo se řadí Matrix-LED světlomety, což je klíčová novinka faceliftu. Výbava Top Selection, v hierarchii pod Monte Carlem, má tyto světlomety za příplatek 18.000 Kč. Nečekejte ale světelnou show jako v případě Superbu, Kamiq i Scala mají technicky levnější řešení, které ale funguje rychle a neoslňuje kolemjedoucí.

Ve standardní výbavě dále najdete bezklíčové odemykání, parkovací kameru vzadu, panoramatickou střechu, 17palcová kola nebo přední parkovací senzory. Ze slabších výbav si pak Monte Carlo bere dvouzónovou klimatizaci, vyhřívaný volant, samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, bezdrátové nabíjení telefonů s chlazením nebo vyhřívaná přední sedadla. Monte Carlo tedy můžete vzít nejen když chcete sportovnější design, ale i coby nejvyšší výbavu bez příplatků.

Změnil se tvar předního nárazníku, masky nebo tvar světlometů. Nejsou to tedy designově výrazné změny, ale poznávacím znamením pro vás může být větší prostřední světelný modul. No tak snadné rozeznat facelift jako u trojkové octavie to prostě není. Scala a Kamiq byly prvními vozy s virtuálním pedálem v kompaktní třídě, což znamená otevírání zavazadelníku mávnutím nohy pod nárazníkem. Nemají to ale všechny, je nutné mít bezklíčové odemykání, nechat si klíč v kapse a hlavně povolit funkci v nastavení.

Bezdrátové nabíjení má nyní malý větráček pod nabíjecí plochou, která je navíc pogumovaná. Telefon se za jízdy nehýbe, ale bohužel mi nabíjení po čase vypadávalo, ačkoliv v jiných autech s tím problém nemám. Standardem je nyní digitální přístrojový štít, klasické budíky už mít nelze. Grafika štítu je stejná jako u všech vozů značky se spalovacím motorem, s možností spousty zobrazení včetně navigace skoro přes celou obrazovku. Ovládá se to jednoduše a funguje to plynule.

Plusové body má Kamiq také za vypínání asistenčních systémů. Na systém start/stop má stále tlačítko pod řadicí pákou a hlídání jízdních pruhů s pípáním při překročení rychlosti vypnete v menu, které otevřete tlačítkem na volantu, přičemž tyto dvě položky jsou hned na začátku. Je to snadné a nemusíte sundávat ruce z volantu. Pokud jde o materiály, tak Kamiq má ve výbavě Monte Carlo několik prvků v leskle černém laku. Není jich ale moc, takže interiér není posetý otisky prstů a vypadá čistý, i když jen občas vyluxujete. Slabší kvalita materiálů je pak typicky na výplních dveří, především na madle.

Výbava Monte Carlo má také sportovní sedadla, neznamená to ale, že ta v nižších výbavách stojí za prd. Když si to porovnáme, tak Monte Carlo má nepatrně vyšší boční vedení v oblasti stehen a výraznější oboru beder a ramen. Liší se také integrovanou hlavovou opěrkou a také designem. Bohužel přední sedadla postrádají elektrické nastavení, jsou ale pohodlná, ačkoliv jejich čalounění nepůsobí tak důstojně, jako sedadla ve vyšších třídách.

Hodí se také zmínit přepracovaný panel klimatizace, ten původní měl totiž jen pár tlačítek a dva otočné ovladače pro teplotu. Směr a intenzita ofuku se řešila přes displej. Menu jste ale v displeji nemuseli lovit, stačilo na panelu klimatizace stisknout tlačítko a na obrazovce se nabídka otevřela. Teď už má panel tlačítek více, přibyla tu intenzita ofuku. Pokud si ale chcete vybrat směr foukání, musíte opět stisknout tlačítko menu. Více tlačítek by se na panel technicky nevešlo, takže i tohle je sympatické zlepšení.