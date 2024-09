TEST Škoda Enyaq 85x RS (250 kW): Nabíjí se pomalu? Závada není na vašem přijímači

Radosti Komfortní podvozek Skvělá výbava Zajímavý design Starosti RS je zde spíše paket než sportovní verze Pocit v brzdovém pedálu 7 /10

Během testování Škody Enyaq RS jsme narazili na zajímavost během nabíjení, se kterou jsou zkušení elektromobilisté určitě obeznámeni, ale nezainteresovaný člověk bude jistě nadávat, bědovat, chodit okolo auta a rozhazovat rukama za současného kopání do kol. Je to bohužel situace, ze které nemůžete úplně a zcela vinit automobilku, prodejce ani dodavatele elektřiny.

Věc se má takhle: řekněme, že jste se rozhodli pro nákup elektromobilu. Na delších cestách budete navštěvovat nabíjecí stanice umístěné nejčastěji u nákupních center nebo v blízkosti čerpacích stanic. Jenže ouha, nabíjecí výkon se po připojení auta nedostane na hodnotu, kterou nabíjecí stanice slibuje. Ani to, co vám řekl říká brožura auta nesedí. Prostě to tam teče pomalu.

Příkladem Škoda Enyaq RS. V tabulkách výrobce se explicitně uvádí, že nabíjecí výkon modelu 85x RS činí až 175 kW, přičemž nabití akumulátoru z 10 na 80 % by při takovém výkonu mělo proběhnout za 28 minut. Nádhera. Další radost určitě přinese možnost ručního předehřevu akumulátoru. Pro rychlé nabíjení je totiž teplota akumulátoru klíčová a Škoda po aktualizaci modelu Enyaq přidala funkci tlačítko, po jehož stisknutí se vám akumulátor předehřeje a vy na displeji vyloženě vidíte, jakým výkonem budete nabíjet.

Příslušné menu infotainmentu pro optimalizaci nabíjení vám tedy ukáže, jaký maximální nabíjecí výkon je aktuálně možný. Já třeba po zahřátí viděl hodnoty od 138 kW do 168 kW. V menu navigace najdete nabíječky s výkonem, který vaše auto zvládne, takže tam přijedete a ouha. Nabíječka slibuje 150 kW a Enyaq si bere maximálně 70 kW. To je přece k vzteku. Zkusíte tedy jinou nabíječku, od jiného distributora, a dostanete se maximálně na 67 kW, i když jste na obou stanicích stáli sami a navíc byly ideální teploty.

Takže, co teď? Nadávat na Škodovku, ČEZ, PRE, další poskytovatele nebo rovnou na všechny dohromady? Příčina pomalého nabíjení i za těchto podmínek není jen jedna. Na možnosti jsme se poptali. Poskytovatelé nakupují rezervovanou kapacitu odpovídající alespoň maximálnímu výkonu stanice. Může se ale stát, že příkon bude nižší kvůli poruše systému řízení výkonu. V takovém případě je dobíjecí výkon rozložen rovnoměrně mezi stojany a pokud jsou dva, máte v každém třeba 70 kW, ačkoliv má mít jeden z nich 150 kW. To může být první důvod.

Další věcí je samotná architektura elektromobilu. Škoda Enyaq má napětí 400V, zatímco třeba Kia EV6 má 800V. Pokud si vezmeme třeba nabíjecí stanici Terra CE 184, tak ta pracuje s napětím až 920 V. A ačkoliv můžete připojit 400V elektromobil k nabíječce, která je uzpůsobena 800V elektromobilům, maximálního nabíjecího výkonu nedosáhnete. Maximální výkon 400V elektromobilů na těchto stanicích by měl vyřešit upgrade proudu z 200 na 400 amper.