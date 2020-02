TEST Škoda Citigoe iV: Konečně levný elektromobil pro každou českou rodinu?

Pojďme si zahrát hru… Dříve nebo později přijdete na to, že se škodovkou hrajete hru, v níž jde o jediné: dojet co nejdál. Teorie přitom nevypadá vůbec špatně. Elektromotor bere energii z lithium-iontového akumulátoru o kapacitě 36,8kWh (využitelná kapacita je 32,3 kWh), dojezd na jedno nabití se dle WLTP pohybuje v rozmezí 225 až 274 km, elektromotor má výkon 61 kW a zrychlení z nuly na stovku zabere 12,3 sekundy, takže se nemusíte loudat. Jenže elektromobily jsou citlivější na používání palubních příslušenství než jejich spalovací protějšky a poměrně brzy přijdete na to, že si příliš vyskakovat nemůžete. Elektrická Dacia se ukáže v Ženevě! U Renaultu čekejte elektrické Twingo Když jsem zkoušené auto přebíral, svítil v palubním počítači dojezd 220 km, jakmile jsem si však zatopil, začaly se dít věci. Nemusíte ani zapínat klimatizaci, aby dojezd spadnul klidně o 20 km, protože největším žroutem energie je tady podle všeho samotný ventilátor. Lhostejno, jestli jej zapnete na jedničku, nebo naplno. Zapnutím klimatizace se dojezd ještě o kousek sníží, nikdy jsem si však nevšimnul, že by „klima“ žrala více než ventilátor. Ještě jsem nevyjel a z proklamovaných až 274 km dojezdu bylo méně než 200. Elektrická Honda e vstupuje na český trh. Je drahá, ale také maximálně vybavená Pravda, Škoda si pro uvedení modelu Citigoe iV nevybrala úplně nejlepší roční období, protože v lednu prostě topit musíte, nechcete-li v autě za téměř půl milionu klepat kosu. Jedním dechem ale musím dodat, že abyste dojeli co nejdál, musíte pro to něco udělat. Jednak předvídat a snažit se získávat co nejvíce energie rekuperací a také využívat režimy Eco a Eco+, které sníží výkon motoru i maximální rychlost (50 kW, 167 N.m, 120 km/h, respektive 40 kW, 133 N.m, 95 km/h). Můžete si zatopit i na dálku prostřednictvím mobilní aplikace e-Manager v době, kdy je auto na nabíječce, jenže zatímco během loňské prezentace v Haagu nám Škodovka poskytla i telefony s příslušnou aplikací, teď tomu tak nebylo. Co si budeme povídat, ranní přesuny do práce byly chladné… Jaká je realita? Asi nikdo z vás není tak bláhový, aby elektromobil s dojezdem kolem 250 km na jedno nabití považoval za plnohodnotné a jediné auto do rodiny. Podle Škodovky kolikrát není Citigoe iV ani druhé, ale klidně až třetí auto do rodiny. Takové, kterým se přesouváte na krátké vzdálenosti. Do práce, do obchodu, na úřad… takovýmto stylem denně ujedete nanejvýš čtyřicet kilometrů a nabíjet byste tak měli jednou týdně. Je taková i realita? Volvo XC40 Recharge oficiálně: Elektrický crossover má 408 koní a ujede přes 400 km Bydlím kousek za Prahou a dálnici se cestou do práce v zájmu šetření času nevyhnu. Test probíhal v lednu při teplotách okolo 5 °Celsia, takže topení přišlo vhod, postupně jsem se ale naučil jej nevyužívat pořád. Jakmile bylo uvnitř příjemně (asi po 10 km jízdy z 30 km celkově), vypnul jsem klimatizaci i ventilátor a jejich absenci moc nepociťoval. V nejhorším případě jsem si zapnul vyhřívání sedačky, které z dojezdu nic neukrojilo. Jezdili jsme ve dvou a spotřeba se pravidelně pohybovala kolem 15 kWh/100 km, což vzhledem k 32,3 kilowatthodinám využitelné kapacity baterie stačí asi na 220 km jízdy. Denně najedu asi 60 kilometrů, což znamená, že nabíjet bylo potřeba už po třech dnech. Taková je realita v případě, že o elektromobilu uvažujete jako o autě se spalovacím motorem – do toho také tankujete, až když začne svítit hladové oko. Jenže v praxi elektromobil nabíjíte mnohem častěji už kvůli strachu z bezmocného hledání nabíječky. Uniti One je nový levný elektromobil. Uveze tři lidi a stojí jako elektrická Škoda Kolikrát má každá volná zásuvka cenu zlata, všechno je to ale o zvyku. S autem jako je Citigoe iV jezdíte vesměs stále ty stejné trasy, takže budete brzo vědět, kdy je potřeba vyjet, abyste našli místo u nabíječky nejblíže práci. Pro mě osobně to znamenalo vyjet o půl hodiny dříve a stanice ČEZu u metra Nádraží Holešovice byla volná. O hodinu později už bych ale nabíjel kdoví kde… Přitom samotné nabíjení je už to nejmenší – Citigoe iV zvládá rychlonabíjení s výkonem 40 kW, takže obvykle máte zhruba za hodinu a půl vystaráno. Máte-li doma přístup k síti, zabere nabíjení z běžné zásuvky asi 13 hodin (2,3 kW) a s využitím wallboxu (vzpomínáte na ekobonus?) jste z nuly na 80 % za 4 a čtvrt hodiny. Nabíjení jednou za týden je extrém, který vás připraví o prakticky veškerý ovlivnitelný komfort, tři dny běžného užívání však Citigoe iV zvládne s přehledem, aniž byste se museli výrazněji omezovat. VW má plán, jak masově rozšířit elektroauta. Nabíječky budou snad na každém rohu Pokud máte nepřetržitý přístup k síti doma nebo v práci, máte vyhráno. O to více, když vás baví řídit malá čiperná auta. Elektrická verze nejmenší škodovky je totiž podle mě jízdně ta vůbec nejlepší ze všech dosud nabízených. Téměř čtvrttunový akumulátor je zabudovaný do podlahy (větší se tam už nevešel) a drží těžiště co nejníže, světlost je o 5 mm vyšší než už dnes už neprodávaných spalovacích verzí a celek je naladěný tak dobře, že podvozek doslova žere městské nerovnosti. Citigoe iV není houpačka, vlastně je docel tuhé. Kola si ale na městských nerovnostech (přechody mezi kostkovou dlažbou a tramvajovými pásy, propadlé kanály a podobně) jenom ducnou a jedete dál. To je něco, co jsme v rovinatém a „vyžehleném“ Nizozemsku, kde jsem loni elektrickou Škodu vyzkoušel poprvé, vůbec neokusil. A tomuhle autu to vůbec nevadí!

Závěr V dnešní době je kolem elektromobilů pořádná mediální „masáž“ a sám jsem si několikrát všimnul, jak odměřeně si někteří první sériově vyráběný elektromobil Škoda prohlížejí. Vytáčejí unavené naftové motory, asi aby vyvážili lokální uhlíkovou stopu, o to více překvapení však jsou, když jim elektromobil na světlech frnkne dříve, než stihnout zařadit.Navíc naprosto neslyšně, protože tohle auto bylo homologováno dříve, než vešla v platnost povinnost elektromobilů vydávat během jízdy zvuk. Elektrické VW budou mít specifický zvuk. Poslechněte si, jak zní nové ID.3 Přestože se v diskusi pod tímto testem pravděpodobně dočtu, že ze Citigoe iV dělám nadpozemský elektromobil a kdoví co ještě, není to tak. Tohle auto zkrátka dělá výborně to, pro co bylo vytvořeno. Schválně se zkuste zamyslet a přijít na to, co mu lze s ohledem na jeho zaměření objektivně vytknout. Mě napadly jenom slabé světlomety a chybějící automatické dojezdy předních oken. Pořád je to krabička na kolech s okázale malými výplněmi dveří a velkými plechovými plochami, ale zároveň vyrobená a smontovaná tak, aby vás při jízdě nerušily zvuky, které obvykle skrýval tříválcový spalovací motor. Oficiálně nejdražší elektrická Škoda má jen dva příplatky. Přesně takhle vypadá Vzhledem k tomu, jak dlouho se nejenom u nás prodává Volkswagen e-up!, můžeme mluvit o revoluci pouze v měřítkách Škodovky. Konečně má své první elektrické auto a přišla s ním v takový čas, aby jej mohla nabídnout za velice slušnou cenu. Nemyslím si, že se o něj soukromníci porvou, z pohledu firem se ale v současnosti jedná o jednu nejlepších cest, jak na ekologických autech neprodělat kalhoty. Škoda Citigoe iV: Souhrn cen Základní cena vozidla 479.900 Kč (Style/61 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 479.900 Kč (Style/61 kW) Cena testovaného vozidla 486.200 Kč (Style/61 kW) Technické údaje: Škoda Citigoe iV Rok • stupeň výbavy 2020 • Style

Nejvyšší výkon 61 kW

Nejvyšší krouticí moment 212 Nm až 2 750 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 12,3 s

Nejvyšší rychlost 130 km/h

Převodovka: způsob řazení automatická

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 250 l • 632 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 265 kg • 1 530 kg

Rozvor náprav 2 422 mm

Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 428 mm • 1 424 mm

Rozměr pneumatik 185/50 R16

Rozměry: délka × šířka × výška 3 597 × 1 645 × 1 481 mm Základní výbava: Čtyři airbagy, litá 16palcová kola, zadní parkovací senzory, Lane Assist, LED denní svícení a přisvětlování do zatáček, vyhřívané čelní sklo a přední sedadla, držák multimediálního přístroje, automatická klimatizace, tempomat, rádio Swing s šesti reproduktory a DAB, Maxi Dot, ambientní osvětlení, nabíječka pro 230V, propojovací kabel pro veřejnou nabíječku (Mennekes), elektricky ovládaná přední okna a vnější zpětná zrcátka, mezipodlaha v kufru, zatmavená zadní světla, Sun set, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, sada na opravu pneumatik a další. Volitelná výbava: Lak Tornado (6300 Kč).