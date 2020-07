TEST Seat Leon 1.5 eTSI (110 kW) DSG: Můj brácha má prima bráchu

Radosti Tichý a kultivovaný motor Perfektní sladění motoru a převodovky Velký vnitřní prostor Komfortní jízda s podvozkem DCC Starosti Méně přehledné virtuální prostředí Vyšší základní cena Až příliš velký úbytek klasických tlačítek Už ne tak vyhraněný charakter 8 /10

Stejně jako je pro Volkswagen důležitý model Golf, je pro Seat důležitý model Leon. Právě tento kompakt Španělům pomohl upevnit pozici na trhu a zaskakoval v době, kdy Seat neměl model SUV, který už tou dobou potřeboval. Dnes je situace jiná – SUV a crossoverů má Seat více než dost a chystá i první elektrické auto na platformě MEB, výkladní skříní však nadále zůstává model Leon, jehož čtvrtá generace nedávno dorazila na český trh.

Kdo z vás se už v nejnovější nabídce pohonných jednotek kompaktů koncernu VW vyzná, ví, že dnes máme co dělat s mild-hybridem, tedy motorem s nejnižší úrovní elektrifikace. Takový vůz neumí jezdit čistě na elektřinu, ale dovede zhasínat motor během jízdy a šetřit tím palivo. Pokud si vzpomínáte, před čtvrt rokem jsme měli v testu Volkswagen Golf ve stejné konfiguraci a nízká spotřeba paliva u něj byla jednou z předností. Vůz jsme testovali v době, kdy byla nafta dražší než benzin a kupříkladu stejně výkonný turbodiesel přestával dávat smysl. Dnes už ale situace může být jiná.

Prostě hezký kompakt

Že se nový Seat Leon v porovnání s předchůdcem změnil k nepoznání, všichni vidíte na první pohled. Dříve býval osobitý, dravý, energický, měl kratší kapotu a více skloněné čelní sklo, zkrátka tělem sportovec. Novinka si z původních rysů zachovala snad jen tvar posledního sloupku karoserie. Je delší o 86 mm, rozvor se prodloužil o 50 mm a navzdory trendu snižování a rozšiřování je karoserie o 16 mm užší.

Zatímco dříve působil Seat Leon atleticky a sportovně snad i v té nelevnější verzi, dnes potřebujete zkoušenou linii FR, aby naplno vynikl naturel, na který jsme byli zvyklí. Trochu to na mě působí, jako by se chtěl a nový leon zalíbit všem, což ale mnohdy vede k zapadnutí do průměru. Podívejte se na nový focus a dojde vám, co mám na mysli.

Sportovněji střižená linie FR se alespoň trochu vrací ke kořenům a přiznám se, že mi vyhovuje více než luxusněji vypadající Xcellence. Nemá chromované linky kolem bočních oken, vnější zpětná zrcátka, maska chladiče a aerodynamické prvky v předním nárazníku jsou matně šedé a odpovídají odstínu příplatkových 18palcových kol, která měl i zkoušený vůz (v paketu Technology FR za 38.000 Kč, samostatně za 17.500 Kč).

Vezmu-li v potaz, že má Seat v rámci koncernu VW nejmladší klientelu (zhruba o 10 let mladší než je průměr trhu), tipuji, že linii FR budeme potkávat často. Nemusíte však nutně sáhnout po „ef-erku“, aby leon uměl hezky hrát na efekt. Pokud si připlatíte za nejvyšší specifikaci LED světlometů s dynamickou regulací v dálkovém režimu, dostanete i plně diodové zadní svítilny uvítacím ceremoniálem.

Po odemknutí vozu nejdříve zablikají dynamické směrovky, aby se následně od středu linky spojující svítilny rozprostřela rudá záře, která nakonec svítilny olemuje. Ve vodorovné lince na víku kufru je schováno i třetí brzdové světlo, takže show nekončí ani po ceremoniálu. Tahle sranda vás u výbav Xcellence a FR vyjde na 24.500 Kč (Full LED světlomety Plus).

Tmavé plasty vládnou

Uvnitř se kouzlo sportovnější linie vytrácí. Zatímco u linie Xcellence jsem si dekory připomínající dřevo pochvaloval, v „ef-erku“ se musíte spokojit s šedými plasty. Doporučuji proto připlatit si za vícebarevné ambientní osvětlení s pásem táhnoucí se po celé šířce přístrojovky, který navazuje na osvětlení výplní předních dveří. To má funkci estetickou i bezpečností, protože jde zároveň o upozornění na vozidla v mrtvém úhlu a komunikační kanál asistenta pro vystupování. Jinak je to uvnitř „golf“ se vším všudy, jen v novém převleku.

Golfu odpovídá pozice za volantem (sedí se nízko a rozsah nastavení volantu dovoluje pozici jako v závoďáku), tlačítka pro ovládání světel nalevo od volantu, částečně i tvar středového tunelu. Horní polovina přístrojovky je jiná, hardwarové vybavení je však stejné jako u golfu a octavie. 10,25palcový digitální přístrojový štít má zkoušená verze FR standardně, vrcholný infotainment s displejem o úhlopříčce 10,25“ dostanete za přípatek 18.900 Kč. Chtělo by se říci, že když víte, jak virtuální prostředí funguje v golfu a octavii, do leonu zkrátka jenom sednete, hned si nastavíte vše potřebné a vyrazíte. No, ne tak úplně…

Ačkoliv systém MIB3 v leonu odpovídá koncernovým sourozencům, prostředí vypadá jinak. Seat vsadil na zkosenou grafiku základní obrazovky, inspirovanou bulvárem Avinguda Diagonal v Barceloně, pro nastavení klimatizace musíte do menu, což znamená, že se musíte trefit do malých virtuálních tlačítek nahoře, a abyste vypnuli systém stop/start nebo asistent vedení v pruzích, je třeba kliknout na ikonku autíčka, čímž vyvoláte menu nastavení vozu. Stejně jako u golfu a octavie však platí, že řadu nastavení zvládnete díky hlasové asistenci (vyvoláte ji slovy Hola, hola) a nechybí ani dotyková lišta pod středovým displejem, sloužící k rychlému upravení teploty klimatizace či hlasitosti audia.

Lane Assist doporučuji vypínat právě skrze středový displej, protože pokud tak učiníte tlačítky na volantu, budete následně muset znova nastavit preferované zobrazení v digitálním přístrojovém štítu (jsou celkem tři). Úplně nejvíce mě ale štve, že se skrze displej nastavují i jízdní režimy. Pryč jsou doby, kdy jste před klikatým úsekem silnice ťukli do tlačítka Mode a zvolili třeba režim Sport. Místo dvou úkonů teď děláte tři – nejdřív se na displeji musíte trefit do ikonky autíčka, pak v levém sloupci najít volbu jízdních režimů a teprve pak navolit kýžený mód. Přitom golfu a octavii zůstalo tlačítko Mode hezky po ruce.

Interiér v porovnání s předchůdcem vypadá trochu stroze, s ohledem na razantní úbytek fyzických tlačítek se ale není čemu divit. Je tu zkrátka hodně uklizeno. Materiály jsou kvalitní a dobře slícované, a to ať už se bavíme o přístrojovce, nebo středovém tunelu.

Chválím skvělá přední sedadla, pohodlná i na dlouhé cestování a zároveň s dobrým bočním vedením, vpředu nechybí prostor v loktech ani před koleny a jako přes kopírák je to i vzadu. Měřím 190 cm a sednu-li si „sám za sebe“, mezi mými koleny a předním sedadlem zbývá dokonce více místa než v golfu, který s rozvorem náprav 2636 mm ztrácí na leon 50 mm. Nově vzadu najdete i ovládání klimatizace – standard od druhé výbavy.

Stejně jako u golfu se mezigeneračně nezměnil objem zavazadelníku. 380 litrů vystačí snad každému, Renault Mégane či Peugeot 308 se však hravě dostanou přes 400 litrů. Po sklopení asymetricky dělených zadní opěradel dostanete 1301 litrů (stejně jako v Hyundai i30), vzniklý schod umí vyrovnat mezipodlaha nastavitelná ve dvou rovinách. Nechybí háčky a oka pro uchycení nákladu, a dokonce ani dojezdová rezerva, kterou dostanete už ve standardu.