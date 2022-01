TEST Seat Alhambra FR-Line 1.4 TSI DSG: Kupujte, nebudou. Ale teď už doopravdy!

Oproti modernějším vozům ve výbavě chybí jenom to, co alhambra nikdy nenabízela – třeba Matrix-LED světlomety, které jsou u srovnatelně drahých vozů dnes už prakticky standardem. Alhambra má v rámci akčního paketu FR-Line Plus adaptivní bi-xenonové světlomety, jejichž výkon je v porovnání s nejnovějšími ledkami nedostatečný, ovšem ve své době to byla pecka. Digitální přístrojový štít byste v ceníku také hledali marně, stejně jako head-up displej. Apple CarPlay a Android Auto (po kabelu) však nechybí.

Co se Seatu Alhambra a českého trhu týče, můžete si vybírat už pouze ze skladovek ve výbavě Xcellence. Pro loňské znovuuvedení vozu na trh si zastoupení Seatu připravilo i zajímavou akční verzi FR-Line Plus, kterou jsme koncem loňského roku podrobili testu. Šlo o sedmimístnou verzi v maximální možné výbavě za 1.125.200 Kč. Za auto, které přišlo na trh před deseti lety, je to dost peněz, jenže dnes může vyjít dráž i kompaktní SUV, odvážete-li se více při konfiguraci.

Prý je to taxík, říkali…

Alhambra už nikdy nebude vzorem perfektní dynamiky ani nízké spotřeby, pro méně náročné řidiče, kteří hledají velké a prověřené MPV se šoupačkami, je ale jako dělaná. Na mysli mám třeba maminky, které díky posuvným dveřím pohodlně naloží ratolesti do sedaček (vzadu je 3x Isofix, tři sedačky by se vedle sebe vejít měly) i na stísněných parkovacích místech před nákupákem a kočár naloží bez větší námahy do kufru díky nízké nákladové hraně. To je samozřejmě případ pětimístné konfigurace, alhambra však nabídne prostor až pro sedm cestujících (měřím 190 cm a nemám problém ani vzadu nad hlavou), a i tak za třetí řadou sedadel zůstane kufr o objemu 300 litrů.

Kdybych pracoval jako taxikář, chtěl bych auto jako je alhambra. Jednak díky velkému vnitřnímu prostoru, ale hlavně díky prakticky nezničitelnému interiéru. Přístrojovka je tak bytelná, že byste do ní klidně mohli mlátit gumovým kladivem a ona by to přežila. Částečně i díky poctivým měkčeným plastům, které toho dost „odpruží“. Stejné je to i s výplněmi dveří a dalšími částmi, kterých se posádka běžně dotýká. Zkrátka žádný aušus jako u některých modernějších aut. Alhambry jsou držáky, o čemž vypovídá i 17 let starý kousek kolegy Vládi Kadery. Má najeto skoro 400 tisíc kilometrů, ale dle stavu interiéru byste takovou porci pravděpodobně netipovali.

Po více než deseti letech na trhu už těžko odhalíme skryté stránky Seatu Alhambra, takže se nabízí shrnutí, že jde o mimořádně praktické a chytře navržené auto, které bude kdekomu sloužit ještě dlouhé roky. Sám jsem za poslední čtyři roky u kormidla Autorevue.cz o alhambře psal dvakrát a už bych se opakoval, zajímal mě však motor 1.4 TSI, který sice znám dobře, ale nikoliv pod kapotou alhambry.

Dobře už bylo

Papírově to vypadá dobře: výkon 110 kW je dostupný v 5000 otáčkách, točivý moment 250 N.m máte mezi 1500 až 4000 otáčkami za minutu, stovka za 10,7 sekundy neurazí a maximální rychlost 198 km/h je u rodinného sedmimístného auta v pořádku. Jenže zatímco v golfu, passatu a octavii byl motor 1.4 TSI perfektní, v alhambře se musí prát s provozní hmotností 1827 kilogramů, respektive 2480 kilogramy, budeme-li se bavit o maximální povolené hmotnosti. A to už taková sláva není.

Motor je pořád velice fajnový. Běží tiše, hladce a slušně si rozumí se sedmistupňovým automatem DSG, jenže dynamika je dostatečná jen v případě, že jste na palubě sami a nevezete kufr plný nákladu. Už jeden cestující navíc je při zrychlení znát, a kdyby se takových nasbíralo ještě pět, jste odkázáni na pravý pruh dálnice a na okreskách předjedete jenom opravdové šneky.

V dobách největší slávy alhambry byl v nabídce dvoulitr TSI z Golfu GTI (před zhruba pěti lety stál jenom 850.000 Kč) i nafťák 2.0 TDI se 135 kW, vedle těchto velikánů ale prostá čtrnáctistovka působí nepatřičně. Což o to, snaží se, desetilitrovou spotřebu ale snáz odpustíte dynamickému dvoulitru TSI než jedna-čtyřce, která se pod plynem docela trápí. Jako mamataxi takto poháněná alhambra stačí, víc od ní ale nečekejte.

Další věc, která mě po letech za volantem Seatu Alhambra zklamala, jsou brzdy. Do pedálu se musíte pořádně opřít a nebojím se říci, že i Dacia Sandero za třetinovou cenu nabídne lepší dávkovatelnost. Dá se na to zvyknout, ale dnešní auta jsou už prostě jinde. Ani po letech mě naopak nezklamal komfort jízdy na 18palcových kolech, pevné a přesné řízení či odhlučnění kabiny.

Zatímco se silným nafťákem a všemi čtyřmi hnanými koly byla radost s alhambrou projíždět zatáčky svižněji, s benzinovou jedna-čtyřkou a předním pohonem se prostě jenom vezete. Jízda je to pohodlná, příjemná, neunavující, ale jinak bez šťávy. Vzrušení není primární složkou jízdy v MPV, jenže dříve tady bylo a dneska už tu není. A za chvíli už tady nebude ani alhambra.