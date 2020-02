TEST: S Mitsubishi L200 jsme postavili lesní posed. Ale hodí se i na výlety?

A když už jsme u té práce, musíme se taky trochu ušpinit. Přes podnik Lesy ČR jsme s pracovní L200 vyrazili postavit samostatně stojící posed do brdských lesů. Ne že bychom redukování počtu divočáků v Brdech považovali za součást novinářské práce, ale jako krátkou ukázku schopností L200, to udělat můžeme.

Stejně robustní a dělnická nálada se promítá i do kabiny. Měkčené plasty tu nehledejte, kůži taktéž ne. Vnitřek L200 Invite je odrazem potřeb typického zákazníka. Plasty jsou tvrdé jako kámen, ale hodně vydrží. Sedadla jsou velmi prostorná a naddimenzovaná a s měkkým bočním vedením. Usadí se tak do nich i pořádný pořez a při popojíždění v zimě si nemusí sundavat pracovní „péřovku“. Do výčtu předností interiéru patří i perfektní ergonomie ovládacích prvků a bohatý prostor pro cestující vzadu.

Nízká cena L200 se nijak výrazně nepodepisuje na standardní výbavě. Najdete v ní manuální klimatizaci, denní svícení, tempomat, výškově nastavitelné sedadlo, rádio s MP3 nebo elektricky ovládaná okna. Testovaný vůz obsahoval ještě skrytou zbraň v podobě příplatku za paket Navi. Ten za 25 tisíc korun do vozu přidá plnohodnotný infotainment s podporou zrcadlení chytrých telefonů, navigaci TomTom a zadní parkovací kameru. Navíc byl po vzoru vozů Mitsubishi jednoduchý, přesný a přehledný. Zmínění konkurenti přitom infotainment do vstupní výbavy nenabízí ( vyjma SsangYongu ).

Výsledná nátura vozu se však odvíjí od zvolené výbavy. Ty jsou čtyři – Invite, Invite+, Intense a Instyle. Vstupní Invite má představovat nekompromisního pracanta do náročných podmínek. Dále platí, že čím vyšší výbava, tím všestrannější a příjemnější auto pro každodenní používání. Vzali jsme si proto do testu základní verzi Invite a vrchol nabídky Instyle - obě s karoserií Double Cab.

Pracant ve fraku

Na druhém konci nabídky Mitsubishi L200 stojí výbava Instyle za 954.650 Kč. Má shodný motor a téměř shodné rozměry. V čem tedy spočívá ten rozdíl 200 tisíc korun? Předně v převodovce. Jde o klasický šestistupňový automat s hydrodynamickým měničem točivého momentu. Souhra s motorem je v pořádku – při cestování zbytečně nepodřazuje a využívá točivý moment motoru. Na první tři stupně se ale stačí podívat na plynový pedál, otáčkoměr vyskočí na dva tisíce a auto trochu cukne. S manuální převodovkou jsme se při popojíždění cítili lépe.

Instyle přebírá veškerou terénní výbavu z Invite, respektive Invite+, a navrch přidává systém kontroly trakce v terénu. Čtyřkolku Easy Select povyšuje na řadu Super Select-II, která má funkci 4LLc pro stoupání do prudkého svahu a umí se vypořádat i s hlubokým sněhem či bahnem. Dále má jako jediná výbava asistenta pro sjíždění strmých svahů (od 2 do 20 km/h). K ostatním jízdním asistentům pak přidává i systém předcházení čelního nárazu s detekcí chodců a monitorování jízdního pruhu.

Rozdíly mezi testovacími vozy nebudete hledat dlouho. Instyle má spoustu chromovaných doplňků a zadní LED svítilny. Rozdíly jsou ale nejvíc znatelné až uvnitř. Otočné ovladače manuální klimatizace se odporoučely a místo nich nastoupila tlačítka pro digitální dvouzónovou s jinak tvarovanými výdechy v hliníkovém obložení. Rozmístění tlačítek je jiné, ale stále logické. Na co jsme si hůř zvykali byla vyšší řada infotainmentu, která se klasických tlačítek vzdala a ovládá se dotykovými ploškami.

Při opětovném mačkání obrazovky pro snížení hlasitosti rádia jsme se slzou v oku vzpomínali na klasický otočný ovladač v Invite+. Chválíme ale parkovací kameru s projekcí okolí celého vozidla. Vtěsnat se s vozem i do úzkého parkovacího místa byla hračka. S délkou 5305 milimetrů ale stejně vždy kousek kouká.

Velmi měkká a pohodlná sedadla s koženým čalouněním, která více korespondovala s luxusní náturou vozu, se nám také moc líbila. Navíc se k nim automaticky váže vyhřívání s dvěma stupni intenzity. Cestující vzadu pak mají na konci středového tunelu úložný prostor s dvěma USB konektory.

Jízdní projev je stejný jako u vstupní výbavy Invite. Je to samozřejmé, nic zásadního, co by mělo na jízdu vliv, se totiž nemění. U této lepší výbavy by nám při dlouhodobém užívání vadil hluk motoru o trochu víc. Rámový podvozek je typicky houpavý a má rád spíše jemnější zacházení. Svůj charakter si prostě neodpáře a o kultivovanosti VW Amarok si může nechat zdát.

Na druhou stranu ani nejvyšší výbava neztrácí nic na schopnostech výhradně pracovní verze. 200 tisíc korun navíc si zaplatíte pouze za to, že se v něm lépe žije a v některých situacích je dokonce schopnější, čímž narážím na rozšířenou funkci čtyřkolky.

S L200 Instyle jsme vyrazili na takřka stejnou cestu na Šumavu. Zaprvé jsme chtěli najít konečně nějaký sníh, kde by se dal pohon 4x4 lépe vyzkoušet a zadruhé jsme zjišťovali rozdíl ve spotřebě na stejné trase. Pokud jde o sníh, volba destinace byla opět nešťastná. Bílo nebylo. Spotřeba pak byla řádově o litr vyšší, což jsme vzhledem k automatu čekali. Hodnota 8,5 litrů nafty je ale i tak skvělá.

Zmínit se musíme i o hardtop nástavbě nákladového prostoru. S dalším kusem karoserie vypadá L200 jako mnohem větší auto. Samotná nástavba pak dělá z korby spíše zavazadlový prostor, do kterého se přes otevřené víko hůře leze. Nejlepší je, když jeden člověk vleze dovnitř a druhý mu podává věci. A to moc praktické není.

Závěr

Není pochyb o tom, že L200 ve výbavě Instyle je velmi příjemně vybavené auto a oproti základní verzi nabízí obrovskou porci komfortu. Rozdíl 200.000 Kč je opodstatněný. My bychom ale chtěli s L200 jenom pracovat. Na každodenní používání bychom sáhli po VW Amarok, který je poddajnější.

Nové Mitsubishi L200 září díky svěžímu vzhledu, nízké ceně (bez DPH koupíte výbavu Invite lehce nad šest set tisíc) a robustní technice, která vydrží léta. Jako pracovní nástroj je ideální volbou na hory, do lesa či do lomu. Luxusní verze nás nepřesvědčila o každodenní použitelnosti už jenom kvůli hluku na dálnici. Pro vedoucího stavby, který to do práce nemá sto kilometrů, může ale být ale velmi zajímavou volbou.