TEST Rolls-Royce Cullinan (441 kW): Jako kdyby nestačilo jahodové pivo a naftové Bentley

Když už jsme u těch nezpevněných cest, hodí se zmínit, že Cullinan je první vůz své značky s pohonem všech kol. Je založený na pohonu zadních kol a umí poslat na přední nápravu až 50 % hnacích sil. Jak se s autem jezdí? Inženýři si dali jasný cíl - dostat typický jízdní podpis Magic Carpet Ride i do SUV, a to na jakémkoliv povrchu. To, že se auto po krásné silnici nese, dnes umí i zcela konvenční značky, ale Cullinan to má umět opravdu úplně všude, nebo to dělat alespoň lépe než ostatní.

Nabízí se myšlenka, že pod tou obří karoserií najdete základy BMW, ale tak to není. Cullinan používá stejnou platformu jako Phantom, které se interně říká Architecture of Luxury. Je to samonosná hliníková konstrukce s pomocnými rámy, kde jsou všechna kola nezávisle zavěšena - vpředu dvojitá příčná ramena, vzadu pětiprvkové zavěšení. Přirozeně pro Rolls-Royce pak máte i vzduchové odpružení, které má větší rozpětí než to u Phantomu, především kvůli režimu mimo zpevněné cesty.

Cullinan se představil v roce 2018 na na Ville d´Este. Jmenuje se podle největšího diamantu na světě. V prodeji je od roku 2019 a vydrží minimálně jedenáct let, protože od roku 2030 se bude Rolls-Royce zaměřovat už jen na elektromobily. Je to model nad Ghostem a pod vlajkovou lodí Phantom. Je jednoduché existenci auta pochopit - má odpovídat na každodenní potřeby svých zákazníků, kteří třeba na večeři jezdili s šoférem ve Phantomu, ale po okolí jezdili třeba právě Range Roverem.

Takže proč byste měli chtít Cullinan a ne Range Rover? Proč utrácet o stovky tisíc eur víc za auto, které je ve své kategorii nováčkem a ostatní mají desítky let zkušeností? Byly mi na den od jednoho exempláře svěřeny klíče a pokusím se na to odpovědět. Cullinan je totiž mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát a svými schopnostmi dokáže i překvapit.

Nicméně tak to dávno není, Rolls-Royce prodá mnoho aut na Středním východě, v Asii, ale i v Americe. I propagační fotografie modelu byly na sněhu a na písku, místo pouze před nějakým zámkem na venkově, jak jsme u takových aut zvyklí. Je to majestátní palác s cenovkou nad Range Roverem a Bentley Bentayga. Povědomí široké veřejnosti o tom, co je a není vkusné, ale schvaluje jenom Range Rover, nicméně ty ostatní si kupují lidé, které názor veřejnosti stejně vůbec nezajímá.

Oznámení, že Rolls-Royce bude dělat SUV, pěkně zahýbalo s celým automobilovým světem. Ono přece nestačí jahodové pivo a naftové Bentley , ještě se do toho přimotá Rolls-Royce s vyvýšeným autem. Svět se zbláznil, že? No, bylo to prostě kontroverzní, minimálně pro tu část automobilové veřejnosti, která si majitele této značky představovala jako továrníka, který pije pouze rumy vytažené z vraků pirátských lodí, má sluhu na trhání kousků toaletního papíru a každou větu začíná slovem jářku.

Kouzelný koberec

Asi nečekáte, že jsem s autem jezdil do terénu. Ještě když jsme měli verzi Inspired by Fashion. Takto se označují vozy, které se inspirovaly světem módy, takže naše auto vypadalo tak, jak vidíte na fotkách. Barevná kombinace na mě působila velmi přívětivě, ačkoliv na fotografiích může působit až vulgárním dojmem. Na čalounění to ale nejezdí. Jízda v Rolls-Roycu Cullinan je nesmírně komfortní. Páni, tady někdo objevil Ameriku, že? Tak jinak - jízda je tak komfortní, že vám cokoliv jiného přijde jako trakař. Ale pozor, má to svá ale.

Vzduchové odpružení je aktivní a dokáže udělat miliony výpočtů za sekundu, aby byla posádka vždy jako v bavlnce. Tomu napomáhají i elektrické aktivní stabilizátory. Ale chápu, že tohle už jste četli i u jiných aut a nic vám to reálně neřekne. To, co dělá tohle auto jedinečným, je způsob, jakým pracuje s náklony. Cullinan se na brzdách nehrne čumákem dopředu, karoserie jde jako by do protipohybu a vy tak zastavujete plynule, jako s vlakem. Zprvu mi to přišlo nepřirozené, ale rychle jsem si zvykl.

To samé cítíte v zatáčkách. Cullinan snad ani nepotřebuje sportovní sedačky, protože vás dokáže krásně vyrovnat a vy tak vykroužíte zatáčku poměrně rychle, ale ani vám to vlastně nedojde. Prostě pořád jedete dál, celkem svižným tempem a kabina je v tichu a klidu. Tohle je ten hlavní rozdíl, který jsem cítil oproti Range Roveru. Upřímně jsem byl zpočátku skeptický, protože mezi komfortem zas tak propastný rozdíl nebyl, ale jakmile se projeví jízdní podpis s dvěma R, začne vám být jasné, že v tomhle světě prostě není nic srovnatelného.

Jak už jsem ale psal, je tu i pár otazníků, respektive zdvižených prstů. 22palcové pneumatiky Continental o rozměrech 255/45 vpředu a 285/40 vzadu jsou na velmi těžkých kolech, které na hodně rozbité silnici vzduchový podvozek nestíhá obstarávat tak, jak by asi měl. Cullinan se tak umí i lehce roztřást, pokud není povrch silnice dokonalý. Na to je třeba myslet. Nemyslím si tak, že by Cullinan dokázal práskat stovkou po polní cestě a zůstal komfortní, což třeba do jisté míry umí takové Subaru Outback. Bez legrace. Pokud ale někdo s Cullinanem bude jezdit jako smyslů zbavený, tak to nebude na poli, ale v písku, čímž nechci nahrávat stereotypům, ale videa, co se dělá s luxusními auty v poušti okolo Dubaje, viděli asi všichni.

Jenže není to tak úplně podvozek, co mi dělalo během toho dne tak dobře. Byl to motor. Pod nudným označením N74B68 se ukrývá vynikající vidlicový dvanáctiválec původem od BMW (nepřeplňovaný předchůdce motoru N73 poháněl BMW 760i E65). Motor je zde dvakrát přeplňovaný a můžete ho mít v provedeních o výkonech 571 a 600 koní. My měli výkonnější variantu, která se nazývá Black Badge a pojí se s ní i trochu tužší podvozek. Je tu pro lidi, kteří nevyžadují až takovou peřinku od podvozku. Nicméně jak jsem psal, komfort je neuvěřitelný i u této verze Black Badge.

Motor 6.75 V12 je spojený s osmistupňovou převodovkou ZF, která dokáže predikovat rychlostní stupně podle navigace. Vzhledem k dokonale naladěnému softwaru a přirozené nátuře značky Rolls-Royce zde nenajdete pádla pod volantem, ačkoliv bych je u verze Black Badge čekal. Se spotřebou 12 až 20 l/100 km, podle stylu jízdy, je tohle jedno z nejlepších spojení, jaké můžete v dnešních autech zažít. Řazení je těžké postřehnout a motor se nedá oposlouchat. Tlumení okolo vás je samozřejmě požehnaně, ale nic nedokáže odvrátit projev pořádně strojovny, která k vám zhruba od třech tisíc otáček promlouvá syrovým a charismatickým zvukem.

Maximum točivého momentu činí 900 N.m a motor je naladěný tak, aby byla tato porce dostupná již od 1650 otáček, což je nevídané. Na větvi budete i z ovládacích sil pedálů. Himmelherrgott, takhle má na člověka působit brzdový pedál. Dávkování účinku je naprosto přesné a dokonale si můžete hrát s decelerací svého vozu. Stejně skvělá je i odezva na plynový pedál, který vždy pobídne motor k akci bleskově rychle a pokud je vás pokyn tak razantní, že je nutné podřadit, stane se tak okamžitě.

Pokud vás zajímá dynamika, tak na stovku se Cullinan rozjede za 5,2 sekundy a může jet až 250 km/h. U čísel zůstaneme - na délku měří 5341 mm, na šířku 2000 mm a na výšku 1835 mm. Rozvor činí 3295 mm. Cullinan je tedy větší než Mercedes-Benz GLS, BMW X7, Audi Q7 i Range Rover. Vlastně jedním z mála konkurentů ohledně velikosti je až Range Rover s prodlouženým rozvorem. Ale je tu ještě jedno číslo - 2690. Jde o kilogramy, vůz je tedy těžší než mnoho luxusních elektromobilů, třeba Audi RS e-tron GT váží 2347 kg.

A jak se s Cullinanem žije? Skvěle. Usedání je s vysokou karoserií snadné, dveře za sebou zavřete tlačítkem a všechno je uvnitř dokonale zpracované. Za jízdy nic nevrže a mnoho toho odpruží i skvělá sedadla. Infotainment je jedinou věcí, kde jsem poznal příbuznost s BMW, jinak působí vůz velmi svébytně. Obrazovku ovládáte otočným voličem jako je iDrive, mnoho hi-tech funkcí tu ale nehledejte, infotainment je velmi jednoduchý a má jen pár přehledných nabídek. Nic na vás nebliká a nikde nejsou stupidní animace. O složitostech Rolls prostě není.

Je to tedy interiér bez zbytečností, nicméně pokud jako zbytečnosti považujete minibar, diody ve stropnici imitující noční oblohu, elektrické zavírání dveří na tlačítko a huňaté koberce z jehněčí vlny, tak ano, pár jich tu je. Neměl jsem samozřejmě šanci za jeden den všechno prozkoumat a lhal bych, kdybych vám řekl, že auto znám. To ani náhodou. Vím ale přesně, že tohle je ten Rolls-Royce, který bych nechtěl. Překvapuje vás to? Mě vůbec ne.

Auto je totiž opravdu hodně těžké a velké, na mnoha českých silnicích jsem měl dojem, že se snad ani nevejdu. Ne, že by Cullinan byl nesnesitelně velký, ale měl jsem v něm občas pocit, že všechny na silnici sežeru. Podívejte se třeba na fotografii, jak malou mám v autě hlavu. A pak jsou situace, kdy narazíte na opravdu vysokou hmotnost, je to prostě cítit i na těch brzdách. Chválil jsem je a chválit budu, ale mám pocit, že Cullinan bude fungovat tak, jak má, pouze za ideálních podmínek a pokud jste řidič řekněme BMW X5 a občas někam pospícháte, asi se vám to v tomhle autě nebude úplně pozdávat. Cullinan je na plavbu po krajině a dynamické zacházení mi pro něj nepřijde přirozené.

Takový je nicméně dojem po pár hodinách, třeba by se to po pár dnech zlepšilo. Zase se sluší pochválit skvělý výhled z kabiny ven, mrkněte třeba na tu velmi nízkou hranu oken, kdy máte skutečně přehled o tom, kde s autem zrovna jste. Pravým opakem je pro mě třeba nové BMW řady 7, limuzína, ze které nevidím moc dopředu a mám pocit, že se v kabině topím. To v Cullinanu jsem si přišel jako na posedu. A hlavně bych ho nepotřeboval, schopnosti mimo zpevněné cesty jsou mi k ničemu. Odpovědí pro mě by byl Ghost.