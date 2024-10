TEST Renault Rafale E-Tech full hybrid 200: Luxus bez provokací

Radosti Kvalitní a prostorný interiér Snadné ovládání Úsporný pohon a vysoký dojezd Jízdní komfort i na 20" kolech Starosti Pohon sem tam cukne Průměrná dynamika Horší obraz parkovacích kamer 9 /10

Když si odmyslíme mimořádně ohavný Ssangyong Actyon, éra SUV se splývavou zádí pořádně začala až s BMW X6. Vzít velké auto a připravit ho o trochu přepravní kapacity – odborníci si ťukali na čelo, zákazníci se o něj mohli poprat.

Dnes už podobný přístup najdeme téměř u každého, a to v menším i větším formátu. Renault si tyto tvary již vyzkoušel u menšího modelu Arkana, který se alespoň soudě dle prodejů strefil do vkusu zákazníků – například vloni se ho na českém trhu prodalo 577 kusů, zatím co nejpopulárnějšího modelu Renaultu, tedy Clia, šlo 1035 kusů.

Model Rafale po technické stránce vychází z Australu a Espace, stojí tedy na platformě CMF-CD, má stejné motory, možnost natáčení zadních kol a tak dále. Ale na první pohled je patrné, že nejde jen o Austral se seseknutou střechou vzadu. Renault říká, že jde o první auto, navržené zcela podle nového designového jazyka šéfdesignéra Gillese Vidala a když si vedle něj postavíte Austral nebo Espace, rozdíly jsou značné.

Zatímco klasická SUV mají světlomety ve tvaru písmene C a oblé tvary, Renault Rafale sází na šípovité tvary s oddělenými hlavními světlomety a denním svícením v dynamicky působících „křídlech“ ve spodní části předního nárazníku. Výrazně dynamičtěji působí také zezadu díky úzkým světlům, náznaku difuzoru zcela dole a tvarovanému kšiltu nad zadním sklem. Malá zajímavost – zatímco Espace nebo Austral mají svůj název na pátých dveřích vyvedený technokratickým hranatým písmem, Rafale se „podepsal“ ručním písmem, což odpovídá jeho joie de vivre přístupu.

Vkus je samozřejmě individuální, ale jde o pohledné auto se zajímavými proporcemi a v případě této varianty esprit Alpine vkusnými doplňky a detaily typu strukturované čelní masky, jejíž výplň s barvou pod drobnými kosočtverci působí při pohledu ze strany pokaždé trošku jinak.

Interiér: Návrat francouzské prostopášnosti

Vnějšek je skutečně originální, což majitelům může potvrdit řada zvědavých pohledů, vnitřek ale ničím nepřekvapí ty, kteří již seděli v Australu, Espace nebo třeba elektrickém Meganu. Máme tu digitální přístrojový štít s obrazovkou o úhlopříčce 12,3 palce, infozábavní systém openR link s 12palcovým displejem, šišatý volant… Vše už známe. A tak je nutné opět konstatovat, jak je fajn, že Renault ponechal ovládání klimatizace na tlačítkách a kolébkových spínačích, které nahmátnete i bez koukání. Nebo že ovládání hlasitosti tlačítky na boku hlavního displeje představuje dobrý nápad.

Samotný infotainment startuje s rozumnou rychlostí a velmi snadno se v něm zorientujete, ikony pro jednotlivé funkce jsou v horní části a vše běží na službách Google, takže po synchronizaci máte okamžitě přístup ke svým datům, cílům v navigaci i kontaktům. Bezproblémové je i soužití s digitálním štítem, který se nesnaží šokovat divokou grafikou a umí vám zobrazit navigační mapu. K elektronické stránce věci lze objektivně mít snad jen jednu výtku – parkovací kamery by mohly mít lepší rozlišení a větší obraz.

Díky výšce vozu se do sedadel pohodlně nasedá, ta jsou skutečně pohodlná a moc pěkně zpracovaná, v tomto případě i s masážní funkcí. Z pozice řidiče máte vše důležité na očích a v dosahu, včetně tlačítka pro aktivaci vlastního profilu asistenčních systémů vlevo pod volantem, přes nějž lze snadno vypnout pípání inteligentního asistentu rychlosti.

Stejně jako u sesterských modelů najdeme i zda širokou středovou konzolu s posuvným prvkem, na němž najdete bezdrátovou nabíječku telefonů a opěrku ve stylu ovládání tahu v letadlech. Součástí je i prostorná odkládací schránka, v níž nechybí 12V zásuvka a dva USB porty. Rovněž dva jsou k dispozici pro zadní sedadla, společně s jedním velechytrým řešením, které má výbava esprit Alpine v základu. Jde o inteligentní zadní opěrku. Když sklopíte zadní loketní opěrku, dají se z ní vyklopit dvě ramena s držáky chytrých telefonů, najdeme v ní i dva držáky nápojů. Je to užitečné a mechanismus působí robustně.

A když jsme u těch zajímavostí – vůz měl příplatkovou skleněnou střechu solarbay. Ta k svému zneprůhlednění využívá elektricky ovládanou PDLC folii, kterou lze elektronicky zneprůhlednit. Děje se tak za pomoci zajímavé animace po pásech a volit lze mezi zcela průhlednou, neprůhlednou, nebo mít průhledno vpředu a neprůhledno vzadu či naopak. Renault tvrdí, že oproti klasické roletce toto řešení nabízí více prostoru nad hlavou a kromě efektní změny režimů skutečně dobře odstíní slunce, ale zároveň pouští dovnitř trošku světla pro dojem větší vzdušnosti. Schválně si u prodejce vyzkoušejte, zda se vám chce dát za ni 37 tisíc korun. Jinak je na zadních sedadlech dost místa pro kolena i nad hlavou a ani zde Renault nic neodfláknul po stránce kvality – sedadla s Alcantarou a modré doplňky působí opravdu přesvědčivě.

Kufr je se svými 630 litry více než dostatečný a praktičnosti nahrává i dělení zadních opěradel v poměru 40:20:40. Po sklopení sice nejdou v rovině s podlahou kufru, ale to Rafale kompenzuje velikým využitelným půdorysem a možností uložit další věci pod podlahu. Tam můžete volitelně dostat i rezervní kolo za příplatek 5000 Kč, jinak zde najdete přihrádky z tvarovaného polystyrenu, do nichž se dají uložit i větší předměty, povinná výbava a sada na opravu pneumatiky.