TEST Renault Rafale E-Tech 4x4 300: Talisman můžete zahodit, teď se bude létat!

Máme tu novou vlajkovou loď, tentokrát z Francie. Je to plug-in hybrid, který ačkoliv má tříválec, může se pochlubit výkonem až 300 koní. Jenže to slovíčko ‚‚až‘‘ je důležité.



Část 1 / 3



Radosti Velmi komfortní podvozek Šikovné moderní technologie Neotřelý design Starosti Absence rychlého nabíjení 300 koní mu moc nevěříte 8 /10 Pod pojmem vlajková loď si představíte nejspíš auta jako Audi A8 nebo BMW řady 7, jenže v Renaultu si řekli, že se vzdají svých historických kořenů v některých zajímavých sedanech (Talisman, Safrane) a předají tuto štafetu SUV v segmentu D, tedy autu o velikosti třeba Mercedesu-Benz GLC. No a jak už je u Francouzů zvykem, udělali si i to SUV tak nějak po svém. Auto šéfů Jmenuje se Rafale a odkazuje na bohatou historii značky v letectví. A hned po uvedení se vůz chopil role vlajkové lodi svědomitě, vyfasoval ho prezident Francie a byl i naaranžovaný do netflixové show Drive to Survive jako služební vůz Flavia Briatoreho. Prezentováno je tedy více než dobře a pokud jde o samotný vzhled a to, jak na vás na parkovišti i v pohybu působí, je to podle mě také trefa do černého. My jsme měli tu nejnabušenější výbavu Atelier Alpine, která maximálně těží ze svého příbuzenstva v podobě sportovní automobilky Alpine. Rafale má správné barvy a hezké tvary. Ačkoliv je to jen další SUV, umí se ostrými hranami a některými chytrými detaily, jako je třeba propracovaná přední maska, vymanit ze všednosti a nabídnout něco, na co se opravdu hezky dívá. Za designem stojí mimochodem Gilles Vidal, který má na kontě třeba takový Peugeot SR1. Je to krásné pokoukání. Výbava plně odpovídá mnoha dalším novým autům s cenou mezi čtvrtkou a půlkou druhého milionu. Očekávejte tedy Matrix-LED světlomety, dvouzónovou automatickou klimatizaci, elektricky nastavitelná přední sedadla a spoustu asistenčních systémů. Ty otravné se mimochodem vypínají snad nejlépe jak to jde. Stačí si své nastavení uložit pod příslušné tlačítko nalevo od volantu a po nastartování ho dvakrát stisknout. Hotovo! Renault se ale rozhodl, že tahle výbava nestačí a že vám tedy za těch 1,3 milionu vytře zrak. Rafale v naší výbavě se tak může pochlubit třeba něčím, co se jmenuje solarbay. Je to okno téměř přes celou střechu, které elektricky ovládá svou průhlednost z mléčného na čiré. Díky jednotlivým segmentům si můžete nechat třeba nad předními sedadly sklo čiré a nad zadními zatemnělé. Nový Renault 5 Turbo 3E je kapesní střela s výkonem 545 koní. A míří do prodeje! Prý se tím ušetřilo třeba místo na hlavu, protože takové řešení nepotřebuje roletku. Je to také samozřejmě pěkná fičura, kterou už jsme sice párkrát viděli, ale ještě nás nezačala nudit. Funguje to prý tak, že mezi dvěma skleněnými deskami, které jsou nabité elektrickým proudem, jsou tekuté krystaly rozptýlené v polymeru. Nemusíme se tvářit, že tomu rozumíme. Jo a můžete to ovládat hlasem, jako to umí třeba Volkswagen ID.7. Co nás také ještě nezačalo nudit, je vertikálně umístěný displej infotainmentu se systémem od Googlu. Funguje spolehlivě a rychle, jen bude chvíli trvat než se naučíte, kde se všechny funkce nachází. Renault si jede vlastní rozhraní, které se od ostatních trochu liší, ale zase ne nijak zásadně. Vertikální displej je sympatické řešení, které je i díky svému skvělému zasazení do palubní desky jedním z mých oblíbených. Renault rozšiřuje péči o klasické vozy. Pro majitele a sběratele uvádí novou řadu služeb V případě naší výbavy budete z interiéru určitě nadšený. Krásně se do něj promítá modrá barva, která byla v našem případě i na karoserii. Všechno hraje prošíváním, modrými elementy na bezpečnostních pásech nebo ambientním osvětlením. Pokud jde o prostornost, je Renault Rafale vpředu srovnatelný s konkurencí. Svažující se střecha ani výrazně nevadí místu na hlavu na zadních sedadlech. Pokud vás čeká nějaké stěhování, pojedete s testovaným vozem asi vícekrát, protože plug-in hybrid má kvůli zástavbě pohonného ústrojí jen 539 litrů, zatímco běžný hybrid má 630 litrů. Taky někam musíte dát kabely a podlaha zavazadelníku je poměrně vysoko. Nebo náklad můžete dát na vozík, protože obě varianty pohonu utáhnou až 1500 kg. První jízda s roztomilým Renaultem 5 E-Tech: Nejen retro stylovka, nejen do města Jsou věci, ze kterých lidé jako já vřískají nadšením, nebo naopak vztekle rozhazují rukama. Rafale má něco pro oba extrémy. Například středový tunel má hezkou posuvnou přihrádku, která si skvěle hraje s prostorem. Přesněji je to posuvná loketní opěrka, pod níž je úložný prostor a můžete si ji posunout skoro až k infotainmentu. To je super. Jenže v cestě máte ještě nápojáky, takže si do velkého pití bouchnete, když na něj zapomenete. Nebo do horké kávy... A pak tu jsou ty opravdu milé věci, jako originální grafika přístrojů, piktogram malého letadélka na skle nebo dobře hrající audiosystém, které vám to uvnitř dokáží velmi zpříjemnit. A co teprve modře čalouněné kapsy ve výplních dveří nebo stejně barevné koberečky. Takové věci prostě potěší. Video: Svět motorů

Pokračování 2 / 3 Strastiplná cesta tří set koní V názvu auta je 300, což indikuje maximální výkon, který je vůz schopný vyprodukovat. Je to tedy plug-in hybrid, jak už bylo řečeno. V nabídce je pak ještě dvoustovka, což je ten samý motor s menším podílem elektřiny a bez externě nabíjeného hybridu. Jedním dynamickým parametrem vás plug-in hybrid ohromí, ale druhým zase trochu zklidní. Řeč je o úctyhodné akceleraci na stovku za 6,4 sekundy, ale maximálce jen 175 km/h. A pak je tu spotřeba, která se jako u každého plug-in hybridu pohybuje od nuly až po čísla, na která budete ten spalovací motor honit. V mém případě tedy 0,0 l/100 km až 9,2 l/100 km. Z wallboxu se nabíjí výkonem 7,4 kW, přičemž hotovo je za 2 hodiny a 55 minut. Dojezd na elektřinu automobilka slibuje až 105 km, ale v reálu počítejte spíš lehce přes šedesát, prostě jak budete šikovní. Také pokud budete na pravý pedál v elektrickém režimu šlapat neuváženě jako při nafukování matrace, spalovací motor se stejně připojí. Dacia uvede nový malý elektromobil. Nahradí Spring, cenu udrží pod 450 tisíc korun A čemu že vděčí Rafale těmto parametrům? Srdcem všeho je tříválec o objemu 1,2 litru. Ano, vážně. Tomu sekundují tři pomocníci. Jedním je startér-generátor o výkonu 25 kW, druhým přední elektromotor o výkonu 50 kW a třetím zadní elektromotor o výkonu 100 kW. Samotný spalovací motor má v 5500 otáčkách 110 kW. Tohle je tudíž elektrická čtyřkolka bez mechanického spojení mezi předními a zadními koly, která má v podlaze 22kWh akumulátor a když to všechno spolu komunikuje, dává 300 koní, tedy 221 kW. Rázem jsme se tak dostali na výkon lepších ostrých hatchbacků. A musí se nechat, že Rafale umí zapůsobit, při razantní akceleraci vás vykopne vpřed elektromotory, pak se téměř bez cukání rozjede spalovací motor a společně vás táhnou vpřed. Předjíždění tady není problém. Jenže asi už začínáte tušit, že tohle pohonné ústrojí je poněkud komplikované a moc tomu nepomáhají ani dvě převodovky - čtyřstupňová je pro spalovací motor a dvoustupňová pro elektřinu. Asi taky není třeba psát, že otáčkoměr je v takovém autě irelevantní. A ačkoliv je dynamika vozu zajímavá, není kvůli tolika množství motorů v zápřahu zcela konzistentní a jako řidič se od celého zážitku připadáte poněkud distancovaní. Pádla pod volantem slouží k ovládání rekuperace, nikoliv převodovky, což je logické. Renault vrací do hry sedan s naftovým motorem. Cena je více než férová Nic z toho ale neznamená, že je Rafale jízdně špatné auto. Pokud se s pohonem naučíte trochu pracovat, umí být působivý jak při běžném cestování, tak i při trochu svižné jízdě. Aby to ale nebylo jen o motoru, má Rafale ještě pár trumfů v rukávu, které posouvají jízdu vlastně až na zážitek. Prvním je 4Control, řízení zadních kol. Do 50 km/h jdou zadní kola proti těm předním, což usnadňuje třeba parkování. Od padesátky jdou ale zadní kola s těmi předními, aby vám pomohla dotočit oblouk. Díky řízení zadních kol tak renaulty s touto funkcí lépe manévrují a stáčejí se do zatáček, a to u Rafale v kombinaci s poměrně strmým převodem řízení 13:1. No a pak je tu technologie, kterou jsem viděl třeba u Audi S8. Řeč je o aktivním odpružení, co se umí na nerovnosti připravit podle kamery na čelním okně, která snímá povrch vozovky před autem. Nevím, jestli je to tou kamerou, nebo prostě kvalitou tlumičů, ale Rafale je mimořádně pohodlné auto, a to i na obskurně velkých 21palcových kolech. Vzácný závodní Renault 5 Turbo Superproduction je na prodej. Vznikly jen tři kusy Ve výsledku tak máte velmi zajímavé auto, které to hraje spíše na tu komfortní notu, ačkoliv jeho papírový výkon a dravý vzhled mohou naznačovat něco jiného. Je na smeknutí, jakým způsobem dostali Francouzi z tohoto auta takovou porci koní a musíme uznat, že by to ještě před pár lety asi nikoho nenapadlo. Dříve jsme taková čísla honili velkými motory, případně přeplňováním a dnes to dělá elektřina. To vše ale samozřejmě v zájmu nízkých emisí. Jenže zatímco nadšení do nových technologií se nevytratilo, prestižní pocit z pohonné jednotky už jakoby se pomalu loučil. Na papíře má Rafale stejných tři sta koní jako třeba Volkswagen Golf R (konkrétně teda 333), ale průběh akcelerace a celé to divadelní představení okolo je zcela odlišné. Z Rafale je cítit, jak má toho tříválec plné brýle, zatímco pro čtyřválcový dvoulitr je rychlá jízda přirozenou polohou. Jenže to jsou prostě ti Francouzi. Vždycky dělalo všechno jinak.

Pokračování 3 / 3 Závěr Renault Rafale si nebudete kupovat kvůli motoru, ale kvůli jeho vzhledu, příjemným a oku lahodícím odkazům na letectví a především komfortnímu podvozku. Pobyt na palubě je příjemný, stejně jako ovládání všech důležitých prvků. Se současnou akční cenou vychází Rafale s touto výbavou a tímto motorem na 1.258.660 Kč. Připlácí se head-up displej, lepší reproduktory nebo ta zmíněná střecha, ale jinak je všechno podstatné ve standardu. První pohled na elektrický Mercedes GLC. Nástupce EQC přinese zásadní vylepšení Pokud hledáte two car solution a máte rádi francouzské vozy, tak podle mě ani nemusíte odejít z nabídky Renaultu. Velmi povedené a chic auto na každý den může být úplně bez problému model Rafale, kde bych upřímně šel klidně do té slabší verze s výbavou Esprit Alpine a ušetřil 300 tisíc. No a druhé auto na víkendy je jasné - Alpine A110. Renault Rafale: Souhrn cen Základní cena vozidla 939.060 Kč (Techno/E-Tech 200) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.258.660 Kč (Atelier Alpine/E-Tech 300) Technické údaje: Renault Rafale E-Tech 300 Rok • stupeň výbavy 2025 • Atelier Alpine Počet válců/ventilů na válec • rozvod 3/4 • DOHC Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 199 cm3 Nejvyšší výkon 110 kW (150 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 5 500 ot/min Nejvyšší krouticí moment 230 Nm při 1 750 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 6,4 s Nejvyšší rychlost 175 km/h Převodovka: způsob řazení automatická Zákl. objem zavazadlového prostoru 539 l Objem palivové nádrže 55 l Hmotnost: provozní • celková 2 009 kg • 2 469 kg Rozvor náprav 2 738 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 710 × 1 886 × 1 613 mm Základní výbava: Disky kol z lehkých slitin 21", design chicane, kouřově černé s diamantovým efektem, Přední a zadní parkovací senzory, Zadní parkovací kamera, Dvouzónová automatická klimatizace, Systém multi-sense, Hands-free karta Renault, Přístrojový štít 12,3", Multimediální systém openR link 12": navigace, služby Google, audio Arkamys, 6 reproduktorů, Metalický lak černá etoilé, Systém sledování mrtvého úhlu s aktivní korekcí jízdní dráhy, Volant potažený syntetickou kůží s dekorem Alcantara s prošíváním v barvě francouzské trikolóry, Čalounění z recyklované textilie / syntetická kůže s dekorem Alcantara a prošíváním v barvě francouzské trikolóry, tmavé, Ozdobné prvky palubní desky – přírodní břidlice, Inteligentní zadní opěrka ingenius® s držáky pro chytré telefony a tablet, 2 USB-C vstupy a držáky na kelímky, Maska chladiče s 3D efektem s modrým podkladem, Znak esprit Alpine na předních blatnících, 4Control advanced, Světlomety matrix LED vision, Easy Park Assist (inteligentní parkovací asistent), Active driver assist (asistent pro jízdu na dálnici a v kolonách), Aktivní odpružení s prediktivní kamerou, Sedadlo řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelné v 6 směrech, nastavitelná bederní opěrka a masážní funkce na straně řidiče, funkce easy entry pro snadné nastupování, opěrky hlavy Relax, Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná, elektricky sklopná s memory funkcí, Uvítací osvětlení s projekcí loga na vozovku, Elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru s hands-free funkcí a další. Volitelná výbava: Střešní okno Solarbay (+37.000 Kč), 9,3” head-up displej (+15.000 Kč), pack Harman Kardon (+24.000 Kč), dvoubarevné provedení karoserie modrá Sommet Satin/střecha černá Etoilé (+60.000 Kč)