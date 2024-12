TEST Renault Mégane GrandCoupé TCe 140 EDC: Závan nostalgie pod půl milionu

Radosti Intuitivní ovládání interiéru Živý motor Nízká hmotnost Starosti Horší multimédia Méně prostoru na zadních sedadlech Aerodynamický svist 7 /10

Čtvrtá generace Renaultu Mégane se představila na frankfurtském autosalonu v roce 2015. To bude příští rok deset let. Čas současné generace se už téměř nachýlil ke konci, v dubnu se u nás ukončil prodej karosářských variant hatchback a kombi. Varianta elegantního sedanu GrandCoupé však stále sjíždí z výrobních linek v turecké Burse a prodává se i u nás.

Je to celkem zajímavá situace, protože tato karosářská varianta u nás prodeje asi nikdy úplně nevedla, je oblíbená spíše na východ od nás a naopak od nás na západ se kolikrát ani vůbec nenabízela. A ačkoliv se tento vůz jmenuje GrandCoupé, nenabídne žádnou extra velikost, není kupé a nemá třeba ani bezrámová okna. Je to prostě Mégane sedan s trochu chic siluetou.

GrandCoupé teď ale láká zákazníky cenou pod půl milionu korun v základní výbavě. Pokud využijete i nějaké ty bonusy včetně financování, dostane se cena na 484.000 Kč i u námi testované vyšší výbavové verze Techno s automatem EDC. Motorizace je k mání pouze jedna - TCe 140, což je čtyřválec o objemu 1,3 litru, který disponuje výkonem 103 kW (140 koní).

GrandCoupé může vábit zákazníky také z nostalgie, protože v jádru je to pořád auto z roku 2015, které už má ale v základu dvouzónovou automatickou klimatizaci, zadní parkovací kameru, 7palcový infotainment nebo 16palcová kola. Naše Techno k tomu přidává světlomety LED Pure Vision, přední parkovací senzory, 17palcová kola, ambientní osvětlení interiéru nebo zadní loketní opěrku.

Za volant jsem se těšil. Nostalgie umí být zrádná, ale v tomto případě to za mě tak úplně neplatí. Ano, infotainment má zastaralou grafiku a když se podíváte třeba na ty nové elektrické renaulty, tak ty už jsou takové hezčí a útulnější. Ale mají tlačítka na vyhřívání sedadla? Nemají. Postrádají také otočné ovladače pro ovládání klimatizace a třeba Megane E-Tech má ovládání převodovky pod volantem vpravo, což už je tam třetí páka. Tady máte klasicky volič na středovém tunelu.

Ovládání GrandCoupé je prostě tak jednoduché, jak bylo jednoduché ovládat renaulty před deseti lety a přes displej si volíte pouze ty věci, které za jízdy nejsou potřeba. Také tento vůz má ale moderní asistenční systémy, bez kterých by to nešlo. Z toho důvodu oceníte stejné řešení, jako má třeba Dacia Duster, tedy tlačítko vlevo od volantu. Stačí ho dvakrát stisknout a spustí se vám personalizovaný režim jízdních asistentů, kde můžete mít vypnuté hlídání jízdních pruhů i pípání při překročení rychlosti.

Vůz má rozvor 2711 mm a na délku měří 4632 mm. Vnitřní prostor je naprosto dostatečný a svažující se střecha není pro zadní pasažéry nikterak omezující, pokud tedy nemají dva metry. S takovou výškou se ale čahouni budou špatně skládat do většiny kompaktů. Mnohem horší je to vzadu s místem pro kolena, které je spíše průměrné. Zavazadelník o objemu 550 litrů je taktéž dostatečný, nicméně GrandCoupé nemá víko spojené se sklem, je to prostě sedan, takže nástupní otvor je trochu stísněný.