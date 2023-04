TEST Renault Kangoo Van TCe 130 Sesame (96 kW): Budete za frajery nejen ve stavebninách

Radosti Šikovné dveře Sesame Čiperný motor Dobré jízdní vlastnosti Starosti Hluk v kabině Horší výhled šikmo vpřed 8 /10

Užitkový Renault Kangoo je jedním z těch aut, o kterých se nedá říct nic špatného. Horší plasty v interiéru? No však je to dodávka, u osobní verze to bude vadit určitě víc, ale tady hraje prim to, že se příjemně ovládá, má spoustu odkládacích prostor a nabídne výbornou pozici za volantem. Vysoká cena? To vůbec ne, základ je za 465.500 kč a ani nejvyšší výbava nepřesáhne 600 tisíc korun.

Renaultu Kangoo Van hodně odpustíte, protože je to klasická malá dodávečka, co nepotřebuje velký motor, díky skromným rozměrům je nenáročná na jízdu a skvěle se s ní manévruje. Už od pohledu je Kangoo navíc sympatické, má vtipné jméno a s příplatkovou barvou červená Carmin nemusí být jen nudně šedé. Takhle by to úplně stačilo, aby bylo auto úspěšné, ale představte si, že se v tom ti Francouzi ještě trochu vrtali, aby nové Kangoo nebylo jen další nová plechová skříň.

Inovacemi vpřed

Kangoo je sice autem z devadesátých let, ale tato aktuální verze je teprve 3. generací. Dodávky mají tuhý kořínek, tohle byla navíc jedna z prvních se základy v osobním voze, což výrazně přispělo k tomu, aby jezdila dobře. Možná si říkáte, kam zmizel Express. Nikam, jen už to není plně plechovaná verze Kangoo, ale levnější varianta na platformě B0, oproti CMF-C u třetího Kangoo. Komu by ale Express stačil, potěší ho základní cena 384.500 Kč. Elektrická varianta pohonu pro něj ale není.

Třetí Kangoo si šikovně poradilo s nelakovanými nárazníky. Ten přední totiž ladí s tmavou maskou a černou lištou mezi světlomety. Na bocích vozu je pak černá lišta na spodku dveří a dohromady to tak nějak hraje, hlavně s naší kontrastní světlou barvou. Ve zmiňované červené se to už trochu bije. Díky LED světlometům a kontrastním stříbrným prvkům tak Kangoo designově neuráží a mezi dodávkami není šedou myší.

Někde ty peníze ale musí být vidět, však je to levný užitkový vůz. A tím místem je interiér. Plasty nejsou nic moc, jejich kvalita není prvotřídní, ale na druhou stranu je tu všechno hezky zpracované a při sahání do regálů pro díly měli Francouzi šťastnou ruku. Třeba příplatková dvouzónová klimatizace má otočné voliče z osobních Renaultů a vozů Dacia, ty hezké se stříbrným lemováním.

Displej infotainmentu má úhlopříčku 8 palců a jeho grafika není úplně aktuální, spíše by seděl právě do zmíněné Dacie. Rozlišení je jako na starších chytrých telefonech, ale jednotlivé úkony zvládá systém rychle a nesetkal jsem se s žádnými záseky. Potěší i klasická kaplička přístrojů s analogovými budíky a malým displejem uprostřed. Čísla jsou skvěle čitelná a máte před sebou jen ty nejdůležitější informace.

Posaz za volantem je opět o kus blíže k cestovním vozům, vysoko položená řadicí páka vám ale ihned prozradí, že sedíte v něčem na práci. Vedle toho se Kangoo chlubí také velkým množstvím odkládacích prostor, nad displejem je otevřený odkládací prostor, nad kapličkou přístrojů pak přihrádka s plastovými dvířky. Kastlík před spolujezdcem je řešený netradičně jako šuplík. Na jednu stranu se do něj budete hůře dostávat se spolujezdcem na palubě, ale na druhou stranu je skutečně prostorný.

Interiér je tak šikovně řešený a hlavně snadno ovladatelný. Vlastně bych si postěžoval jen na dvě věci. Tou první je vstup pro USB kabel na displeji, takže vám pak kabel trčí z přístrojové desky do prostoru. A pak držáky nápojů, které jsou utopené a vylovit za jízdy kelímek s kávou není tak komfortní, jako když jsou nápojáky nalevo od volantu, což známe z velkých dodávek. Možná si řeknete, že to jsou prkotiny, ale z hlediska dlouhodobějšího užívání by vás něco z toho mohlo mrzet.

Tímhle se budete chlubit

Ale ještě jsme se nedostali k párty triku, se kterým se Renault Kangoo přede všemi chlubí a vy budete taky. Můžete si totiž připlatit za verzi Sesame, které chybí B sloupek na pravé straně. Po otevření dveří spolujezdce, kterým to panty dovolí takřka do pravého úhlu, a otevření šoupaček, se vám rázem mnohem lépe zpřístupní nákladový prostor. Pozor ale, váže se to se zcela sklopným sedadlem spolujezdce, což znemožní mít jej s funkcí Isofix.

Pokud to ale uděláte, můžete nástupní otvor 1446 mm využít opravdu na maximum a převážet předměty o délce tří metrů. Je ale nutné odaretovat dělenou přepážku řešenou ocelovou konstrukcí se sítí (vypadá to jako drátěnka), otočit směrem do prostoru pro posádku a opět aretovat. Připadal jsem si sice trochu jako ve vězeňském autobuse, ale přínos této funkce to určitě vyvažuje.

Další věcí, kterou je nutné zmínit, je určitě digitální zpětné zrcátko. Funguje díky malé kameře ukryté ve žraločí ploutvi na střeše vozu. Obraz se promítá na displej, který je umístěn tam, kde by jinak bylo vnitřní zpětné zrcátko. Stojí to 16.940 Kč, ale přínos je k nezaplacení, protože je to buď tohle zrcátko, nebo žádné. Je nicméně třeba si zvyknout na výhled hodně shora a také na to, že kamera hodně přibližuje, takže lidem v autě za vámi třeba v koloně uvidíte skoro až do klína.