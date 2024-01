TEST Renault Espace E-Tech full hybrid 200: Jiný recept, stejný výsledek?

Je prostorný, sedmimístný a praktický – prostě Espace. Akorát už nejde o MPV. Ale bude to někomu vadit?



Část 1 / 3



Radosti Prostorný a praktický vnitřek Rozumná spotřeba Hodnotně působící interiér Snadná obsluha Starosti Rozlišení parkovacích kamer Pomalejší podřazení pod plynem 9 /10 Tipnete si, kolik bylo v posledních letech registrováno Renaultů Espace minulé generace? V roce 2022 to byl jeden. V roce 2021 pak 25 kusů. O rok dříve 39. Jak praví klasik, to není mnoho, a i když byla předchozí verze osazena zajímavou technikou, nyní si už můžeme přiznat, že se příliš nepovedla. Odchýlila se od praktičnosti ve prospěch designu, zvenčí byla velká a uvnitř zase docela malá, prostě něco jiného, než na co byli kupci z předchozích generací zvyklí. Pamatuji si z vlastní zkušenosti na čtyřkový Renault Espace, dostupný také v prodloužené verzi Grand, z něhož se daly vyjmout plnohodnotné sedačky, mohli jste si jej dopřát i s šestiválci na naftu či benzín (i když rozumní lidé volili čtyřválcové dCi), a který byl ve své době označován za etalon mezi MPV. Což byl. Prostě dokonalé řešení pro rodinu. Renault Espace je naladěný na notu svých uživatelů. V nouzi podrží, ale pozor na rychlost Jenže doba pokročila, MPV mizí z nabídek prakticky všech automobilek a náhradou mají být SUV. Proto Renault vcelku logicky sáhl po tradičním názvu, který je již od roku 1984 vlastně synonymem pro praktické rodinné auto. Když se na něj podíváte, bude vám nový Espace dost povědomý – aby také ne, když jde v podstatě o prodloužený Austral. Ten má rozvor 2667 mm a délku 4510 mm, zatím co novinka nabídne 2738 mm a 4722 mm. Jisté designové odlišnosti tu samozřejmě jsou, ale základní tvary čelní masky se světly ve tvaru písmene C nebo širokými zadními světly jsou podobné. Co se u většího modelu povedlo o chlup lépe – na zádi má nápis EspacE se zdůrazněným posledním písmenem, značícím elektrifikovaný pohon. Na Australu si přečtete „AustralE,“ což působí vcelku divně. Jako přes kopírák jsou auta uvnitř, což vlastně ničemu nevadí. Interiér: Hodnotný a prostorný Espace dostal uspořádání kokpitu, které se poprvé představilo u elektrického Meganu. To znamená 12palcovou obrazovku na výšku uprostřed, digitální 12,3palcový přístrojový štít a spoustu páček za oválně tvarovaným volantem. Renault naštěstí nezanevřel na přehledné ovládání – pod středovým displejem máte devět tlačítek pro plnohodnotné ovládání klimatizace, hlasitost řešíte stiskem plošky vedle displeje nebo pohodlněji plus spolehlivěji díky páčce vpravo pod volantem. Stejně jako u dalších nových modelů Renaultu běží navigace na systému Google s jeho (alespoň pro mne) přehlednými a spolehlivými mapami, volbou trasy podle provozu či překážek a snadnou obsluhou. Do jednotlivých sekcí palubního menu vstupujete stiskem piktogramů v horní části obrazovky, která je pro pohodlí řidiče lehce natočena k jeho pozici. Grafika je přehledná, rozlišení parádní, nic se neseká – možná by to chtělo o chlup lepší rozlišení a vlastnosti v šeru u parkovacích kamer, které v této špičkové výbavy pokrývají celý prostor okolo vozu. Podobně ostrou a jemnou grafiku má i přístrojový štít, u nějž lze volit z několika typů zobrazení. Volant hezky padne do ruky a navzdory poměrně odvážnému tvaru se s ním rychle sžijete. Kromě klasických tlačítek a páček na něm najdete i přepínač jízdních režimů, kterým ale cyklujete, takže se k tomu požadovanému musíte „proklikat,“ nebo sáhnout po nastavení na displeji. Za kormidlem najdete již zmíněné páčky – celkem čtyři. Vpravo nahoře je volič automatu, jistě se vám ze začátku stane, že místo stěračů sáhnete po něm, ale netrvá dlouho abyste si toto řešení šetřící prostor na středovém tunelu osvojili. Tunel má posuvnou opěrku na ruku, která usnadní obsluhu středového displeje, a v níž máte i indukční nabíječku telefonu. Pod ní se nachází objemná schránka s dvěma USB-C porty a 12V zásuvkou plus držáky nápojů, u loktů řidiče pak další otevíratelná schránka. Odkládacích prostor je zde tedy dostatek, než se přesuneme dozadu, musíme ještě pochválit panel tlačítek vlevo od volantu s aktivací/deaktivací vedení v jízdních pruzích i regulací jasu podsvícení. Modernizovaný Renault Arkana má české ceny. Základ je poctivý, v topu hraje hlavně na design Druhá řada sedadel nabídne skutečně královské množství místa. Lavice se dá posouvat v rozsahu 22 centimetrů, takže kolena se sem vejdou i velmi vysokým pasažérům. S místem nad hlavou a v ramenou také není žádný problém, cestování zde zpříjemní výdechy ventilace na konci středového tunelu a dvě USB-C zdířky pro nabíjení telefonů. Kufr může mít dvě podoby – zákazník si zvolí buď pětimístné provedení s maximálním objemem 777 litrů, nebo sedmimístnou verzi (bez příplatku), u níž je maximem o sto litrů méně. Zavazadelník má na šířku 101 centimetrů, extra sedadla třetí řady mají poměrně krátká opěradla, což se Espace snaží eliminovat dlouhými opěrkami hlavy. S praktičností není žádný problém, nakládací hrana leží v rozumné výšce a dovnitř se toho vejde hodně. Ale když si opět vzpomeneme na již zmíněný čtyřkový Espace, výhody klasického MPV zde prostě absentují, zejména možnost mít zcela plochou a nízko uloženou podlahu, nemluvě o vyjmutí sedadel druhé a třetí řady. Alespoň že si můžete za 5000 Kč pořídit normální rezervní kolo.

Pokračování 2 / 3 Jízda: Úsporně a pohodlně Z hlediska volby pohonu vám Renault v tuto chvíli ušetří vybírání – Espace je k dostání pouze s hybridním systémem, který kombinuje tříválcovou dvanáctistovku s dvěma elektromotory. Princip hybridního systému francouzské značky je stejný jako u dalších modelů. Spalovací jednotka má variabilní geometrii turbodmychadla a pracuje v Millerově cyklu, disponuje výkonem 96 kW. K nim se přidává 50 kW hlavního elektromotoru a dalších 25 kW ze startér-generátoru. O přenos síly se stará multimódová převodovka s dvěma stupni na straně elektrického pohonu a čtyřmi na straně spalovací jednotky. Hybrid umí fungovat v sériovém i paralelním režimu, samotná převodovka nabízí 15 kombinací pro co nejvyšší efektivitu. Auto se vždy rozjíždí na elektřinu, kterou čerpá z baterie o kapacitě 2 kWh. Při plynulé jízdě to celé funguje hezky, změny kvaltů a přechodů mezi jednotlivými režimy pohonu si prakticky nevšimnete. Hybrid od vás nevyžaduje žádnou aktivitu, snad až na možnost nastavit si intenzitu rekuperace pádly pod volantem. Pod plynem se umí toto velké auto rozjet s dostatečnou silou pro bezpečné předjíždění nebo připojování do rychlejšího provozu, pružnost je na dobré úrovni. Při zpomalování je pak v brzdovém pedálu dostatek citu. Pohon se nechá vyvést z míry jen pokud zadupnete pedál do podlahy, pak si chvilku rozmýšlí, co se po něm vlastně chce, jakou kombinaci zařadit a teprve poté vás pošoupne kupředu. V tabulkách Renault tvrdí, že se dá kombinovaně jezdit za 4,6 až 4,9 litru na sto kilometrů – reálně jde o zhruba šest litrů, což je i tak slušná hodnota, zvlášť v kombinaci s normálně dimenzovanou 55litrovou nádrží. Jedete-li podle navigace, auto bere v potaz profil trasy ve vzdálenosti 7 kilometrů před sebou a uzpůsobuje mu využití elektrické síly. Tohle že je základ? Nejlevnější Renault Espace má skvělý styl i bohatou výbavu, cena je oprávněná Pokud na ta 20palcová kola hledíte s nedůvěrou, vězte, že na jízdní komfort mají jen zanedbatelný vliv. Kola stíhají kmitat nahoru i dolů i na větších nerovnostech nebo roletách v asfaltu, abyste dostali ránu zespodu, musíte strefit opravdu velkou díru v silnici. K pohodě na palubě dále přispívá i solidní odhlučnění, šumu od vozovky je málo a aerodynamický hluk v dálniční stotřicítce prakticky neexistuje. Pokud sáhnete po vyšších výbavách Esprit Alpine nebo Iconic, dostáváte zadní nápravu typu multi-link v kombinaci s řízením zadních kol 4Control Advanced. To umožňuje natáčet zadní kola v rychlostech nad 50 km/h po směru jízdy a do 50 km/h proti směru jízdy. U minulé generace to šlo o 3,5 stupně, zde kola zvládají až pět stupňů, což zmenšuje poloměr otáčení na 10,4 metru místo 11,6 metru u základního provedení bez 4Controlu a s polotuhou zadní nápravou. Intenzitu natáčení zadních kol si mimochodem můžete nastavit. V praxi to po chvilce sžívání se funguje náramně. Za jízdy je auto krásně ovladatelné a stabilní, i když si musíte zvyknout na jemnější práci s volantem. Při manévrování v nižších rychlostech se pak vytočíte do ostrých oblouků a pohodlně zaplujete i do těsných parkovacích míst. Za zmínku stojí také spolehlivě fungující asistenti a povedená účinná maticová světla, za něž se vyplatí připlatit 22.000 Kč.

Pokračování 3 / 3 Verdikt: Téměř bez chyb a za fér cenu Základní cena 999.000 Kč vám dodá auto plné užitečné výbavy na 19“ kolech, s plnohodnotným infotainmentem, onou šikovnou posuvnou lavicí, s předními i zadními senzory plus kamerou. Schválně se podívejte do ceníku, soupis standardního vybavení je hodně obsáhlý. Zkoušené špičkové provedení Iconic přidává třeba automatické parkování, výhřev volantu plus sedadel (u řidiče i masáž), adaptivní tempomat, 360stupňové kamery, 4Control a další prvky – to vše za slušných 1.119.000 Kč. A když k autu dohážete veškerou dostupnou příplatkovou výbavu, jako je tomu v tomto případě, jste na 1.241.000 Kč s úplně plnou palbou. Což je na takto praktické a hezky fungující auto s marginálními chybkami fér – i když to není ten „starý dobrý“ Espace. Renault Espace: Souhrn cen Základní cena vozidla 999.000 Kč (full hybrid 200/147 kW Techno) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.119.000 Kč (full hybrid 200/147 kW Iconic) Cena testovaného vozidla 1.241.000 Kč (full hybrid 200/147 kW Iconic) Technické údaje: Renault Espace Rok • stupeň výbavy 2024 • Iconic Počet válců/ventilů na válec 3/4 Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 1 199 cm3 Vrtání • zdvih 75,5 mm • 89,3 mm Nejvyšší výkon 96 kW (130 koní) Nejvyšší výkon při otáčkách 4 500 ot/min Nejvyšší krouticí moment 205 Nm při 1 750 ot/min Zrychlení z 0 na 100 km/h 8,8 s Nejvyšší rychlost 175 km/h Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 6 stupňů Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 677 l • 1 714 l Objem palivové nádrže 55 l Hmotnost: provozní • celková 1 698 kg • 2 360 kg Prům. spotřeba: komb. 4,9 l/100 km Rozvor náprav 2 738 mm Rozchod kol: vpředu • vzadu 1 590 mm • 1 585 mm Rozměry: délka × šířka × výška 4 722 × 1 843 × 1 645 mm Základní výbava: 4Control advanced, adaptivní tempomat, dešťový a světelný senzor, poloautomatická parkovací brzda s funkcí auto-hold, systém kontroly tlaku v pneumatikách, kamerový systém 360°, systém multi-sense, přední, zadní, boční parkovací senzory, Easy Park Assist, pádla pod volantem, rear cross traffic alert s detekcí chodců a cyklistů, zadní posuvná lavice, automatická dvouzónová klimatizace, opěrky hlavy Relax, vyhřívané zadní sklo, vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná, elektricky sklopná s memory funkcí, volant potažený kůží Nappa, filtr vzduchu, dvojitá podlaha zavazadlového prostoru, elektrické otevírání víka zavazadlového prostoru, zrcátko pro dohled nad dětmi, stropní osvětlení, výškově a podélně nastavitelný volant, elektrické ovládání předních oken s impulzním ovládáním, přední sedadla el. nastavitelná v 6 směrech, bederní opěrka a masážní funkce na straně řidiče, hands-free karta Renault, bezrámečkové elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, vysoká středová konzole s loketní opěrkou, elektrické ovládání zadních oken s impulzním ovládáním, vyhřívané přední sklo, vyhřívaný volant, vyhřívaná přední sedadla, digitální přístrojový štít 12,3", indukční nabíjení pro smartphone, disky kol z lehkých slitin 20" Příplatková výbava: světlomety matrix LED vision (+22.000 Kč), panoramatické střešní okno fixní (+25.000 Kč), 9,3" head-up displej (+15.000 Kč), multimediální systém openR link 12": navigace, audio Harman Kardon, 12 reproduktorů (+24.000 Kč), pack advanced driving assist (+9000 Kč), rezervní kolo (+5000 Kč)