Líný redaktor by v tom měl jasno hned a celý text by řešil, proč se galská novinka nejmenuje Grand Austral, ale Espace. Na fotkách to tak vypadat může, první jízda s tímto renaultem ale odhalila zcela svébytný charakter.

Douro, majestátní řeka kroutící se podél severní poloviny Pyrenejského ostrova, zásobuje kvalitní vodou rozlehlé území od Iberských hor až po slunné Porto. Co víc, její klikatějící se profil dává za vznik tomu nejkvalitnějšímu portugalskému vínu a lehce obtéká i výrobní závod Renaultu ve španělské Palencii. Douro zkrátka přináší prosperitu po celých 897 km své oficiální délky – což je vzdálenost, kterou s hybridním espace nebude problém ujet na jedno tankování.

Nepřekvapí tedy, že jsme vlajkovou loď francouzské značky přivítali nedaleko místa, kde se majestátní řeka vlévá do Atlantského oceánu. S výjimkou symbolického kontextu totiž Renaultu na novém espace hodně záleží. Model, který přišel na trh v roce 1983, se zapsal do historie nejen coby popularizátor segmentu MPV ale v Evropě, v každé své další generaci přinášel i pořádnou dávku svébytnosti.

Hodně „nej“

Šestá generace ale již na první pohled vychází z modelu Austral, který je aktuálně prvním rokem na trhu. Proti němu je ale o 212 mm delší (4722 mm) a 71 mm přibylo v rozvoru (2738 mm). I díky tomu se automobilka může chlubit největší hodnotou podélné prostornosti napříč všemi generacemi, která je celkově o 4 mm větší než u předchůdce. Základ v existujícím modelu stojícím na platformě CMF-CD zároveň umožnil vůz odlehčit až o 215 kg v porovnání s minulou generací. Až 43 kg ušetřila platforma, 50 kg pohonná jednotka a zbývajících 122 kg náleží konstrukci a karoserii. Nový espace tak dle verze váží od 1587 do 1663 kg.

Když už je řeč o interiéru, ten byl také převzat z velké míry z australu, což je jen dobře. Je plný hodnotných materiálů a zpracování je na špičkové úrovni, o zábavu a informace je postaráno prostřednictvím systému openR s dvojicí obrazovek ve tvaru písmene L, digitální přístrojový štít má 12,3”, dotyková obrazovka multimédií potěší 12” úhlopříčkou. Obě pak nadchnou operačním systémem od Googlu, který spolu s výkonným hardwarem zabezpečuje plynulost funkcí srovnatelnou s chytrým telefonem.

Teorie a realita

Co do prostornosti v reálném světě je to s espace trochu složitější. Jistě, cestující v druhé řadě mají k dispozici rekordních 321 mm pro kolena, přičemž prostřední lavice je podélně posuvná v rozmezí 220 mm. Nastupování do třetí řady sedadel by i navzdory delšímu rozvoru mohlo být komfortnější, dvojice zadních sedadel je spíš nouzová, na cestování v sedmi do Chorvatska to není. Coby přeprava dvou osob navíc na kratší vzdálenosti je ale bezpochyby využitelná.

Objem zavazadelníku se sice po vyklopení sedaček smrskne na 159 litru, pod podlážkou nabídne i odkládací prostor na roletku kufru. A nejen to, pod zadní lavicí se skrývá i dojezdové rezervní kolo. V sedmimístné konfiguraci se sklopenou třetí řadou espace nabídne až 677 litrů objemu, v pětimístné specifikaci pak 777 litrů.

Za zmínku stojí, že i když nejsou české ceny ještě známy, zástupci automobilky prozradili, že sedm míst bude v espace bez příplatku. Zákazník si tedy za stejnou cenu zvolí preferenci velkého zavazadelníku, nebo dvojice míst navíc.

Překvapivý atlet

Očekávanou novinkou u espace je hybridní systém E-Tech full hybrid 200, který kombinuje dvanáctiventilový tříválec s přímým vstřikováním, řetězovými rozvody a turbodmychadlem s dvojicí elektromotorů – startér-generátorem s 25 kW a trakčním motorem s 50 kW. Maximálních 96 kW ze spalovacího motoru je k dispozici při 4500 otáčkách za minutu a točivý moment 205 Nm je připraven od 1750 otáček. Elektromotor přináší dalších 205 Nm a startér-generátor ještě 50 Nm. O kombinaci sil se stará multimódová převodovka se čtyřmi stupni pro spalovací motor a dvěma stupni pro elektromotor.

Renault Espace: technické údaje Motor E-Tech full hybrid 200 Auto Motor hybrid, R3 Objem [ccm] 1199 Výkon [kW/ot.min] 96/4500 Točivý moment [N.m] 205/1750 Elektromotor [kW] 50+25 T. moment elektromotoru [N.m] 205+50 Systémový výkon [kW] 147 Pohon 2WD Převodovka 4+2, multimódová automatická Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,8 Max. rychlost [km/h] 175 Kom. Spotřeba [l/100 km] 4,6 Poh. hmotnost [kg] 1587-1663 Rozvor [mm] 2738 Rozměry [mm] 4722 x 1843 x 1645 Objem zavazadelníku [l] 777 - 1818

Sílu na silnici sice přenášejí jen přední kola, i ta zadní ale mají co dělat díky systému natáčení zadní nápravy 4Control Advanced, který je převzatý z australu. Je to vylepšená verze stávajícího systému, který nyní poskytuje až 13 úrovní nastavení natáčení zadní nápravy ve směru jízdy, nebo proti němu. Je schopna vybočení až do 5° (proti 3,5 u předchůdce) a umožňuje poloměr otáčení vozu v rámci 10,4 metru, což je stejná hodnota jako u clia.

Vylepšený 4Control jsme uvítali již při úvodních manévrech v letištní garáži, systém opravdu funguje a v nízkých rychlostech ovladatelnosti výrazně pomáhá. Hybridní systém překvapil velmi vysokou mírou využití elektrického módu ve městě, dle Renaultu až 80 % času.

Při jízdě po horských silnicích espace překvapil výrazně dynamičtějšími jízdními vlastnostmi. Vůz se téměř nenaklání, odpružení je spíš z těch tužších. Jízda je ale nadále komfortní, jen vás informuje o drobných nerovnostech s větším zřetelem. Dokonce jsme se přistihli i při řezání zatáček se širším úsměvem, než by bylo pro sedmimístný vůz vhodné – kvalita asfaltového svršku přitom v Portugalsku hodně připomíná ten český. Espace jezdí prostě dobře. Jsme zvědavi, jak si jeho nový hybridní systém povede i v regulérním silničním testu.

Hodnocení Světa motorů Klady Skvěle odhlučněná kabina Výborný multimediální systém Dobré jízdní vlastnosti Ovladatelnost Zápory Poslední řada sedadel je spíš nouzová Na pohled jen větší austral Pouze jedna motorizace

Článek vyšel v časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.