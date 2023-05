TEST Renault Clio E-Tech full hybrid 145: Úsporně nejen do města, i když moc neušetříte

Radosti Úsporný a kultivovaný hybrid Moderně působící vnitřek Slušný jízdní komfort Starosti Cena oproti verzi bez hybridu Menší kufr oproti verzi bez hybridu Výstupek s voličem řazení umí překážet kolenu 8 /10

V první polovině letošního roku se Clio představilo s dosti rozsáhlým faceliftem, který se zaměřil a sjednocení designu s nejmodernějšími modely značky, hodnotnější interiér s ekologickými materiály a drobná zlepšení tu a tam, jak se na oživení v polovině životního cyklu sluší. Máme tu tedy asi poslední jízdu s francouzským městským autíčkem v jeho původní podobě, než dorazí nástupce. Dobrou zprávou je, že tato verze nestačila moc zestárnout a stále má co nabídnout, dokud se nezačneme bavit po penězích.

Vnitřek nestačil zestárnout

Když se usadíte za volantem, zvlášť v této dobře vybavené verzi Techno vlastně nepoznáte, že premiéra proběhla už před čtyřmi lety. Najdeme zde sice tvrdší plasty, ale ty jsou hezky uklizeny mimo zorné pole posádky. Máme tu hezký designový pás z měkčeného materiálu na palubní desce a vyvýšené poličce pro volič převodovky a odkládací přihrádku, ve stejném designu jsou i výplně dveří.

Punc sofistikovanosti vnitřku dodávají dvě obrazovky – infozábavní systém uprostřed s dotykovým displejem orientovaným na výšku a digitální přístrojový štít, které jsou v této prostřední výbavě (ze tří) Techno součástí balíčku Full Screen za rozumných 16.000 Kč. Akorát si k němu musíte povinně objednat i přední i zadní parkovací senzory plus kameru, nebo paket City Premium za dalších šestnáct tisíc – ale jde o užitečnou výbavu.

Displej uprostřed je prost záludností, v základním zobrazení má dlaždice s navigací, rychlým přístupem k rádiu a telefonu a snadno se zorientujete i v jednotlivých sub-sekcích. Mapa s navigačními pokyny se v tomto formátu na výšku příjemně čte, protože vidíte více „před sebe.“ Díky online připojení v ní najdete i aktuální ceny paliva na čerpacích stanicích, včetně jejich výhodnosti: Zelená rovná se dobrá cena, žlutá je průměr, červená značí drahotu.

Na displeji máte bohužel i nastavení hlasitosti, které ve spodní části obrazovky po paměti nenahmátnete – musíte odvrátit zrak od vozovky. Alespoň že voliče klimatizace mají klasický formát velkých otočných koleček. Prostě jednoduchost sama, stejně jako ovládání na volantu: Pravé rameno palubní počítač, handsfree a obsluha přístrojového štítu, vlevo tempomat a omezovač rychlosti.

Audiosystém můžete komandovat díky výstupku vpravo pod volantem, ten je zde ale v novějším a méně příjemném renaultím formátu, kdy tlačítka mačkáte směrem ke sloupku řízení a netaháte k sobě. Digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10 palců dává celému vnitřku punc luxusu – má vysoké rozlišení, výborně se čte i na slunci a snadno jej ovládnou i méně technicky zdatní jedinci. Má několik režimů zobrazení (včetně navigační mapy) a jednoduchou strukturu palubního počítače, v ničem si nezadá s ukazateli v „dospělejších“ Renaultech.

Přední sedadla mají solidní šířku v oblasti stehen i trupu, za jízdy v nich nekloužete ze strany na stranu. Na auto této velikostní kategorie mají řidič a spolujezdec k dispozici solidní množství místa i nad hlavou, větší postavy ale mohou narážet kolenem na již zmíněný výstupek pro volič automatu. Před ním máme hezky velkou odkládací poličku i s 12V zásuvkou a dvěma USB zdířkami. Ty má základní verze Equilibre a nejvyšší R.S. Line i s podporou Apple CarPlay a Android Auto, tato prostřední Techno standardně dostává jednu, zde jsou 2x díky paketu Full Screen. Další drobnosti se vejdou pod loketní opěrku a do dveří s příjemně dimenzovanými kapsami.

Špatné to není ani vzadu, sedáky jsou sice nízko nad podlahou takže průměrný člověk si o ně jen stěží opře stehna, ale v ramenou a nad hlavou není problém. Hodilo by se sem alespoň jedno USB pro nabíjení. Kufr má v této podobě se sadou pro opravu pneumatik u hybridu 299 litrů, pokud zvolíte rezervu (příplatek 5000 Kč), jde jen o 243 litrů. Clio bez elektrické asistence má až 392 litrů. Zadní opěradla, dělená v poměru 1/3 ku 2/3, se nedají sklopit do roviny s podlahou zavazadelníku, vzniká zde také menší schod.