TEST Renault Clio 1.0 TCe 100: Nový vrchol třídy? I Fabia může tiše závidět!

Nové Clio se zbavilo všech uvedených malých bizarností a podle mě mu to jde docela k pleti. Nechápu akorát, že se při tom tvůrci dopustili dalšího, ještě hloupějšího přešlapu. Patrně kvůli zachování jednolitosti pátých dveří a parkovací kameře integrované do loga přemístili tlačítko otevírání zavazadelníku do nárazníku mezi žárovičky osvětlení espézetky. Nejenže je teď neprakticky nízko ale navíc v místě, kde bude záď kvůli víření vzduchu věčně špinavá. Pochopení pro trochu té francouzské extravagance bych i měl, vážně ale nešlo dát tlačítko otevírání kufru na klíček nebo mu najít vhodné místo alespoň na palubní desce? No, asi nešlo.

Netvrdím ani, že to platí paušálně ve všem. I dobře připravená revoluce určitě může mít své kouzlo. Pokud ale zůstaneme u designu, mnohem více je mi u zavedených značek sympatická stylistická kontinuita, inspirace tím, co se osvědčilo a líbilo než snaha za každou cenu ohromit tlustou čárou za svou minulostí. A můžu s potěšením konstatovat, že nové Clio svůj vzhled na extrémech nestaví.

Pokud čtete mé tlachání pravidelně, možná víte, že jsem svým smýšlením tak trochu zkostnatěná konzerva. To neznamená, že mám v dílně na plakátech koňské povozy, parní stroje a Berthu Benz. Chci tím jen říct, že mám daleko raději, když se věci vyvíjejí postupně, s rozumem, tak aby fungovaly, a ne že je uděláme nově protože proto či z donucení, a pak se to za chodu nějak doladí.

Omluvte mě za tu možná zbytečně dlouhou vzpomínkovou vsuvku, chtěl jsem tím ale naznačit, že jsem měl při prvních fotkách nové páté generace Clia velmi smíšené pocity. Vždyť od pohledu vypadala jako původní auto po větším faceliftu a… Víte co, pojďme na to popořádku.

Musím přiznat, že jsem tehdy neměl žádná očekávání. V podstatě jsem netušil, do čeho jdu. O to více mě pak ten podivný mix lesklých plastů, přeposilovaného řízení, vcelku pohodlného podvozku a pozoruhodně nepřesvědčivého motoru dokázal odzbrojujícím způsobem konsternovat. Ten podměrečný tříválec byl jedním slovem zoufalý a svou nekultivovaností, vibracemi, a především binárními projevy (apatii střídaly extáze a nic mezi tím) devalvoval celé auto.

Nebe a dudy

Přímý nástupce nešťastné foukané verze minulého Clia, která mě bude strašit nepochybně až do konce mých dnů, má pod kapotou taky jen tříválec a k dobru získal pouhé deci objemu. Přesto mám za to, že je novější TCe svým charakterem o světelné roky dál.

Abych zase nepřeháněl, nepředstavujte si tu motorovou resuscitaci jako boží zázrak. Nepatrně větší jednotka svým zvukovým projevem počet pálících svíček zamaskovat nedokáže a pod dva tisíce otáček se taky nechá trochu přemlouvat, aby hejbla kostrou. Tím jsem ale repertoár stížností v zásadě vyčerpal.

Tisícovka je v celém svém využitelném spektru nesrovnatelné lépe odhlučněná a všechny její vibrace zůstávají na hranici kabiny. Jedenáct koní navíc a k dobru další dvacítka newtonmetrů (74 kW a 160 N.m) možná nejsou zanedbatelným dynamickým dopingem, mnohem důležitější ale je, že kupříkladu snaha o plynulé rozjezdy už nepřipomíná utrpení mladého Werthera. Nebo že se v nižších otáčkách povedlo zkrátit prodlevu řádově z týdnů na desetinky sekundy.

Zkrátka 1.0 TCe se chová jako normální maloobjemový přeplňovaný motor, který se teď s chutí zvedá do otáček, potěší svým odhodlaným a relativně silným středním pásmem, a i když začne s blížící se hranicí šesti tisíc otáček poněkud uvadat, nemáte za volantem pocit, že tříválci pořád něco stojí na průduškách a vytrvale brání naplno otevřít stavidla.

Tedy pokud máte zvrhlou potřebu zažít něco podobného, prosím, i to je v zásadě možné. Stačí zmáčknout tlačítko Eco, které vám jako hlas ze záhrobí připomene, že může být mnohem hůř. Neumím si ale dost dobře představit, který blázen by si šel dobrovolně zaběhat s lahví chloroformu pod nosem, protože přesně takový účinek začnou mít na Clio i zelené algoritmy.

Bohužel podobně otupující účinek na tento Renault má rovněž pouze pětistupňová manuální převodovka. Dobře, přeháním. Tak strašné to není. Každopádně převody skutečně těžké jsou a můžeme si jen domýšlet, jak by malý francouzský hatchback ožil, kdyby šestka zůstala tam, kde je dnes pětka a motor nadále točil při stotřicítce něco málo pod tři tisíce otáček, a zbylých pět kvaltů by se rovnoměrně vtěsnalo do současného rozsahu. Mám tušení, že by to mohla být docela psina. Škoda.

Přesto musím uznat, že Clio vysloveně ospalým dojmem nepůsobí. Pod plynem umí být živé, a spíše mi vadilo, že samotné řazení má delší dráhy a ani samotná kulisa není vzorem strojové přesnosti. Strefit se do kvaltu potíže nečiní, v jednotlivých pozicích jsou ale trochu větší vůle, než by mohly být.

Dnes už atypickou konstrukcí, kterou najdete i ve střevech 1.0 TCe, je nepřímé vstřikování paliva. Vedle TSI a dalších benzínových agregátů s moderním přímým vstřikem by se mohlo zdát, že jde o nevýhodu, ono je to ale ve skutečnosti naopak. Francouzský tříválec bez problémů zvládl nejnovější emisní limity i bez filtru pevných částic, a navíc toto řešení brání tvorbě úsad na sacích ventilech, takže litrovému Cliu nebudou škodit ani krátké jízdy po městě.

Pokud si myslíte, že vám Renault onen konstrukční „archaismus“ spočítá při tankování, tak ani to není pravda. Během týdne jsem s převažujícím podílem silnic mimo město najel přes třináct set kilometrů s průměrnou spotřebou 5,8 litru na 100 km (při podobném stylu jízdy i profilu tratě bralo staré Clio skoro o dva litry více). Na 100koňový zážehový turbomotor v tunovém autě to je docela zajímavá hodnota.

Když dáte tříválci prostor, aby se předvedl se všemi triky používanými při economy runech, nemělo by vás překvapit, že umí Clio jezdit v průměru i za 3,6 litru benzínu na 100 km. Nějak zvlášť významné toto číslo ale nebude, stejně jako pro běžného řidiče nebude mít velkou váhu zjištění, že splašený mini Renault umí jet i za dvanáct.

Permanentně s náhubkem

Rád bych vám do této prozatím překvapivě velmi sympatické skládačky přidal podobně povedený a podrobně prozkoumaný dílek s nápisem jízdní vlastnosti a ovladatelnost, s čistým svědomím ale něco takového udělat nemůžu.

Předně proto, že se v Renaultu rozhodli vzít nám možnost vypnout stabilizaci i protiprokluz. Zrovna u malého auta s běžnou motorizací asi nemá smysl rýpat se v tom. Stejně to bude vadit jen málokomu. Zatímco u Clia R.S. by – doufám – řvali všichni jak na lesy. Beztak mi to ale nedá, protože i obyčejná verze dostala skvělý podvozek a zajímavější řízení. Ve volantu poznáte, že je daleko přesnější, výtečně naposilované a o dost rychlejší. Ve Fiestě je možná ještě o kousek lepší, s tím ve čtyřkovém Cliu je ale nesrovnatelné.

Zavěšení opět tvoří klasika v podobě vzpěr MacPherson vpředu a vlečených ramen spojených torzně pružnou příčku vzadu, přechod na novou platformu však změnil mnoho. Zatímco dřívější auto těžilo z vynikajícího komfortu, schopnosti filtrovat nerovnosti, ale zároveň bylo od náprav hlučnější, nová generace jde jinou cestou.

Zpevněla nejen karoserie ale i odpružení, nicméně Renault si nadále zachoval slušnou míru poddajnosti, aby změnou kurzu neutrpěl komfort posádky. Pocitově je teď Clio méně vyměklé, zdá se být stabilnější, zmenšily se náklony, dá vám více jistoty na brzdách i v nájezdech do zatáček a na větších či ostřejších nerovnostech zjistíte, že navíc ztichlo.

Kam se posunulo ve skutečnosti, vám ale popsat nedokážu. Stabilizace se sice nechová splašeně, jenže mnoho prostoru vám při zkoumání limitů nenechá. Evidentně talentovaný podvozek dostal elektronický obojek i s náhubkem a místo ukázky svých faktických schopností před vámi panáčkuje jen do určité chvíle. K čemu je tato digitální drezura dobrá, nevím. Vodítko snad odepíná jen ten, kdo ví, že má vše pod kontrolou a může si to dovolit.