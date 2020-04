TEST Renault Captur TCe 155 EDC Intens: Je fajn mít se na co těšit!

Přestože vůz mezigeneračně narostl i do výšky, pořád není nafukovací a se svými 190 cm výšky už mám kvůli více skloněným předním sloupkům trochu problém s výhledem šikmo vpřed a při vystupování jsem se nejednou třísknul do hlavy. Pozor na hlavu si dejte i vzadu, kde jste prakticky schovaní za sloupkem C karoserie, nastupování a vystupování ale naštěstí usnadňuje velký úhel otevírání dveří a bohatý nástupní prostor.

Renault mu říká E-Shifter a vypadá fakt dobře, jen počítejte s tím, že mu chybí manuální či sportovní režim pro přímé řazení a manuální změnu kvaltů tak provádíte pouze páčkami pod volantem, což překvapivě není nejrychlejší. Pokud navíc volič třeba při parkování nedomáčknete až úplně do dorazu, může se vám snadno stát, že navzdory vašemu přesvědčení o zařazené zpátečce zůstane převodovka stále v režimu D. Co může následovat, si sami odvodíte. Je to samozřejmě o zvyku, by-wire volič automatu už ale dneska nabízí kdekdo a nevzpomínám si, že by mi kdy auto při „couvání“ cuklo dopředu. S tím cuknutím navíc moc nepřehání, ale o tom až později.

Pojďme si to podpořit čísly. Nový Renault Captur na délku měří 4227 mm, je 1797 mm široký a 1576 mm vysoký. V porovnání s předchůdcem je tedy o 105 mm delší, 19 mm širší a 10 mm vyšší. Není divu, že naživo působí fakt obrovsky, byť je pravdou, že třeba na Fiat 500X do délky i výšky ztrácí necelé dva centimetry. Důležitý je i rozvor náprav 2639 mm. To „krátký“ scénic je na tom lépe. Je 4407 mm dlouhý, 1866 mm široký, 1645 mm vysoký a rozvor jeho náprav činí 2734 mm. Je evidentní, že ho captur v jeho roli plně nenahradí, v nabídce však i nadále zůstává i „velký“ scénic , který rozhodně neřekl poslední slovo.

Boží motor, méně boží převodovka

Zážehový čtyřválec 1.3 TCe patří k tomu nejlepšímu, co dnes můžete v kubaturách do 1,5 litru objemu pořídit. Popravdě řečeno je dost dobrý nejen pro vozy Renault a Dacia, ale také pro Mercedesy, které se za něj ani v nejmenším nemusejí stydět. Renault tento motor v capturu nabízí ve dvou výkonových provedeních (96 a 113 kW), jenže zatímco to slabší jde kombinovat s manuální šestistupňovou i automatickou sedmistupňovou převodovkou EDC, to silnější, testované, je kombinováno výhradně s automatem.

Ne nadarmo kolegové přirovnávají projev třináctistovky k atmosférickému zážehovému dvoulitru. Čtyřválec je na volnoběh a při běžných rychlostech velmi dobře odhlučněný, ve vyšších otáčkách, do kterých se žene překvapivě srdnatě, však nabírá na jadrnosti a do nějakých 4500 otáček táhne prakticky lineárně. Výkon 113 kW máte k dispozici v 5500 otáčkách a točivý moment 270 N.m leží v 1800 otáčkách za minutu, hezky zatlačit do opěradla vás tedy captur umí prakticky okamžitě a občas jsem si všimnul i lehkého náznaku tahání za volant. Inu, je to čipera.

Pojedete-li klidně, nepostřehnete práci automatické sedmistupňové převodovky. Řadí plynule, logicky, motor zbytečně nepodtáčí ani jej dlouho neudržuje ve vysokých otáčkách, ale zase není líná na to, aby vám tam v případě potřeby rychle šoupla nižší kvalty a vy mohli vyrazit vstříc pravému pruhu. Problém jí však dělá náhlé ubrání plynu, třeba když si před předjížděním „připravíte“ trojku, motor více vytočíte a náhle vám třeba na městském okruhu vjede do cesty auto z vedlejšího pruhu. To pak převodovka dost výrazně cukne a výše popisovaná harmonie je v čudu.

Obezřetnost je na místě i při popojíždění šnečí rychlostí nebo při parkování. Skříň EDC totiž při rozjezdu spíná spojky dost razantně a je třeba citlivěji pracovat s plynem, podobně jako tomu bylo třeba u minulého golfu 1.5 TSI s převodovkou DSG. Tam jsem si časem zvyknul lehce povolit plyn hned po rozjezdu, což cukání vyřešilo.

Když pominu zmíněné cukání, je motor 1.3 TCe velice příjemný i na dlouhé cestování. Dech mu nedochází a běžně si neřekne ani o moc paliva. Při dálniční stotřicítce počítejte se zhruba sedmi litry Naturalu na sto kilometrů (motor na sedmičku točí 2350 otáček), klidná jízda mimo město tlačila spotřebu k pěti litrům v a kombinovaném jsem se bez snažení dostal na 6,3 l/100 km. To není špatné, vezmu-li v potaz, že se bavíme o vrcholném motoru v autě o provozní hmotnosti přes 1,3 tuny. Nezdá se to moc, ale třeba adekvátně poháněná Škoda Kamiq či DS 3 váží o zhruba 140 kilogramů méně.

Král silnic to není, ale…

Řada lidí si crossovery představuje jako taková auta pro všechno a v zásadě s nimi souhlasím. Často plní roli jediného auta do rodiny, takže musí být praktický, pohodlný, tichý a bezpečný a ke všemu by měl dobře vypadat. Tyto atributy Renault Captur splňuje, byť v minulé generaci tomu tak úplně nebylo. Karoserie je i díky nové platformě tužší, vůz lépe tlumí nerovnosti a od podvozku do kabiny neprostupuje tolik valivého hluku a vibrací. Zlepšilo se i řízení s tužším nastavením elektrického posilovače, než bych u auta dané třídy čekal. Je v něm ale dost citu a zpětné vazby od předních kol.

Jestli ale něco nový captur doopravdy není, tak „sporťák“ na okresky, kterému pro tento účel výkon rozhodně neschází. On tuto roli jednoduše odmítá a v rámci prevence nechává rychle a důrazně zasahovat stabilizační systém. Svižná jízda samozřejmě není zakázána, časem ale zjistíte, že vás vlastně ani moc nebaví a podvědomě se začnete kochat okolím.

Captur je zkrátka takové kochací auto, které nenarušuje tok myšlenek výraznějším boucháním na nerovnostech, bubnováním na roletách a podobně. Není to Rolls-Royce, ale na danou třídu a velikost kol má fakt skvěle zmáknutý podvozek. Kdo si nechá standardní sedmnáctky, neprohloupí, jinak jde ale o hezkou ukázku toho, že poctivě naladěný standardní podvozek bez nastavitelných tlumičů může být nakonec lepší než „všeuměl“, u nějž upravíte charakteristiku tlumení stisknutím tlačítka.

Zajímavostí jsou zadní bubnové brzdy namísto kotoučových i u nejvýkonnější verze celé nabídky. Nemyslím si ale, že by captur špatně brzdil, respektive že bych v praxi pocítil nevýhodu horšího odvodu tepla a menšího účinku. Renault do toho zřejmě šel hlavně s ohledem na větší životnost a menší pronikání nečistot do mechanismu. Navíc čekejte, že bubnové brzdy v autech zažijí renesanci. Ale o tom až někdy příště.