TEST Renault Captur 1.3 TCE 160 R.S.Line: Ve sportovním oblečení, ale bez fyzické zdatnosti

Žijeme v době Škody Fabia nebo Seatů Arona či Ibiza klidně za sedm set tisíc korun. Tak proč by tolik nemohl stát malý crossover Renault Captur? Přesně takové auto jsme otestovali, znamenalo to nejvyšší výbavu a nejsilnější motorizaci bez velké elektrické asistence. Je to zároveň jediná cesta, jak se k tomuto motoru 160 EDC dostat. Takže jak jezdí Renault Captur s výkonem 160 koní?

Statečné stádo koní

Renault Captur měl do nedávna jako nejvýkonnější spalovací motor TCe 140, nyní je to TCe 160 mild-hybrid, který můžete znát třeba z většího modelu Arkana. Nacpat více koní do menšího auta se často jeví jako dobrý nápad a slibuje to nečekanou dynamiku. Na papíře to funguje, výkon 118 kW (158 koní) v 5500 otáčkách a točivý moment 270 N.m od 1800 otáček rozhýbe 1373 kg vážící autíčko z 0 na 100 km/h za 8,5 sekundy a roztáhne ho až na 204 km/h.

Motor je spojený výhradně s převodovkou EDC, sedmistupňovou dvouspojkovou a pohonem předních kol. Teorii bychom měli, ale jak to funguje v praxi? Předně spotřeba, výkon 158 koní sice dává autu nadprůměrnou dynamiku, ale nijak výrazně nešponuje jeho spotřebu někam, kde by to bylo nepříjemné. Zcela bez problému se budete pohybovat mezi sedmi a osmi litry, u mě dělal průměr 7,7 l/100 km po 700 kilometrech s většinovým podílem dálnic a okresních silnic. Jízdou na spotřebu se dostanete i pod sedm litrů, ale v případě takových choutek asi nebudete kupovat nejsilnější motor.

Motoru toho není moc co vytýkat. Moc hezky se s autem sbírá, má chuť jít do otáček a ani zvuk není špatný. Předjíždění není otázkou rozmýšlení, ale okamžitého jednání. Nemusíte se bát ani tahání za volant při plné akceleraci a při výjezdech ze zatáček, výkonu není zase tolik, aby dělal s vaším řízením nějaké psí kusy. Naprosto bez problému můžete jezdit 160 km/h po německé dálnici. Špatné není ani zpřevodování, při 130 km/h točíte 2200 otáček za minutu.

Jízdní projev ale trochu podrážela dvouspojková převodovka EDC. S podřazováním velmi často váhala a raději se chtěla držet v nižších otáčkách. Můžete si samozřejmě pomoct pádly pod volantem, ale pohotovější reakce by se stejně hodily. Pak je tu vlastnost, kdy vám auto vyřadí třeba když jedete 50 km/h po městě. Řekněme ale, že potřebujete zrychlit na 70 km/h. Šlápnete tedy na plyn, auto s vámi lehce cukne, jak naskočí zpět do původních otáček a pak s vámi ještě jednou škubne, protože převodovka podřadí, vy skočíte do pásma nejvyššího točivého momentu a auto se horlivě vyhrne vpřed.

A pak je tu podvozek. Captur je mezi crossovery po stránce jízdy nadstandardní. Pokud přijmeme fakt, že zvýšené hatchbacky mezi námi prostě jsou a vy byste si museli jeden vybrat, tak Renault Captur a Ford Puma jsou prostě dobrá auta. Vlastně ani na zimních pneumatikách 215/55 R18 se auto nežvýkalo, bylo stále stabilní a předvádělo velmi dospělou jízdu. Odznak R.S. Line hlavně neznamená tvrdý podvozek, možná je trochu utaženější, ale stále komfortní. Řízení má celkem strmý převod, ale nepřekvapivě v něm není takřka žádný cit.