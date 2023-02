TEST Range Rover Sport P510e (375 kW): Má rád klid, hodně jí a občas vleze do bahna

Radosti Komfortní podvozek Možnost táhnout až tři tuny Souhra pohonného systému Starosti Nesmyslná tabulková spotřeba Vysoká hmotnost Rozhodně to není levné 8 /10

Zatímco klasický Range Rover jezdí po tomto světě už od konce šedesátých let, jeho menší sourozenec Range Rover Sport je sotva dvacátník. Poprvé se menší, obratnější a hlavně levnější varianta opulentního Range Roveru objevila v roce 2005, předcházela jí studie Stormer z roku 2004. Je to střední SUV konkurující třeba BMW X5 a nabízí tak svět britských SUV i těm, kteří chtějí něco menšího, nebo na větší prostě nemají.

Teď mi to přijde vtipné, protože tato zbrusu nová třetí generace rozhodně malá není. Rozvor tři metry, délka pět metrů a šířka dva metry. Takhle byl mimochodem velký předchozí Range Rover. Když tak s novým Sportem někam přijedete, asi si o vás nikdo neřekne, že jste šetřílek. To ostatně určitě nebudete, základní cena činí nemalých 2,5 milionu a s výkonnějšími motory a solidní výbavou se snadno vyšplháte ke čtyřem.

První Range Rover Sport měl základy v integrovaném rámu od třetího Discovery. Druhá generace přidala trochu na luxusu a třetí už je plnohodnotným palácem stojícím na základech aktuálního Range Roveru, tedy MLA-Flex. To dává autu několik vlastností, kvůli kterým ho budou někteří zatracovat a někteří milovat. Má v sobě totiž tu plavnost a majestátnost Range Roveru. Nechová se jako off-road, ale jako… no prostě Range Rover. Ten jízdní podpis je velmi specifický. O jízdě ale až později. Zároveň tato platforma umožňuje čistě elektrickou zástavbu. To uvidíme za pár let.

Range Rover Sport je designově hodně podobný svému většímu sourozenci. Liší se ale v podstatných detailech, jako jsou třeba větší nasávací otvory v předním nárazníku, které vozu dodávají tvář něčeho, co slibuje slušnou dynamiku a soustředěnost. Range Rover Sport má ve všech specifikacích tmavé rámy oken a C sloupek, což jej dělá na pohled elegantnějším a nepůsobí tak humpolácky. Nicméně když u něj stojíte, tak rozhodně nevypadá jako to menší auto v nabídce. Na silnicích vyzařuje respekt.

Interiér je také celý velký brácha. Je tu stejná grafika displejů a motivy, materiály jsou prvotřídní a zpracování je bez výhrad. Tady asi není co dodat. Samozřejmě, že můžete mít červenou semianilinovou kůži na sedadlech, dvoubarevné čalounění stropnice, dekorativní obložení karbonem, chlazenou přihrádku na nápoje, masážní sedadla, audiosystém Meridian nebo takové rozlišení displejů, že by se za to nestyděl ani Apple. Však je to Range Rover, a teď svého většího bráchu připomíná více než kdy předtím, protože tam pod tím vším ten klasický Range Rover skutečně je, jen menší.

Nový Range Rover jsem neřídil, ale ten předchozí ano. A právě protože nový Sport je stejně velký a má téměř totožně rozvržený interiér, bylo mi prostředí velmi povědomé. Navíc je interiér hodně vzdušný, pět lidí se sem vejde naprosto v pohodě a bez výhrad k prostoru. Vzadu na konci středového tunelu mohou cestující libovolně ovládat klimatizaci, která je již v základu čtyřzónová. Nastavení sedadel je vzadu taktéž elektrické a panoramatická střecha sahá až skoro ke kufru.

Z pohledu řidiče je třeba počítat s tím, že sedíte opravdu hodně vysoko a chvilku trvá, než do hlavy dostanete rozměry karoserie. Auto vás sice jistí senzory a můžete se ubezpečovat kamerou, ale stejně je to o zvyku. Prvních pár dní budete auto určitě parkovat hodně pomalu. Ono totiž strouhat třiadvacítky o obrubníky není nic příjemného, ani levného. Na autě byla největší kola v nabídce za příplatek 84.599 Kč. Měli jsme zimní pneumatiky Scorpion Zero.

Sedadla jsou tvarovaná velkoryse, pro větší postavy. Boční vedení stehen je akorát takové, abyste v zatáčce nevypadli. To samé platí i o vedení opěrky zad. Sedadla tedy Sport tak úplně nejsou. Ovládání na volantu je dotykové, nicméně s příjemnou haptickou odezvou a logicky rozmístěnými tlačítky. Na tohle většinou právem nadáváme, ale Range Rover to má udělané dobře. Plochy jsou velké a hlavně ovládání hlasitosti má pořád svůj vlastní otočný volič.