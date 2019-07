TEST Range Rover Evoque P250: Stojí tvrdohlavý nezmar za skoro 2 miliony?

Radosti Pořád nesundal off-road masku Kultivovaný a pružný motor Luxusní interiér Starosti Vysoká spotřeba Pomalé reakce převodovky Některé laciné detaily zpracování 7 /10

Nabídka prémiových kompaktních SUV se v poslední době rozrostla o několik zajímavých přírůstků. Lidí, kteří jsou ochotni dát hodně přes milion korun za takový vůz, je stále dost a automobilky nevidí důvod jim je nenabízet. Vedle nedávno představené nové generace Audi Q3 a stále docela mladého Volva XC40 tak přijíždí i zcela nový matador této kategorie - Range Rover Evoque druhé generace.

Automobilka s ní navazuje na úspěch té předchozí, která před osmi lety přinesla do měst kompaktnější verzi majestátních Range Roverů. Britský luxus, který se snadno parkuje, ale i tak dokáže dojet na panské sídlo v horách a v šikovných rukou až na konec světa. Není to ale jen o tom. Novinka totiž má některé unikátní prvky a snaží se konkurenci zase o trochu předběhnout. Jestli se to podařilo, jsem se snažil zjistit s edicí First Edition, která měla pod kapotou druhý nejvýkonnější mild-hybrid P250 o výkonu 183 kW (250 koní).

Čistý jako křišťál

Vzhled nového Range Roveru Evoque se vydal cestou modelu Velar, který vsadil na čistší linie a elegantní linky. Od Velaru si propůjčuje i některé prvky, jako vysouvací kliky dveří. Jednoduchost designu jakoby podporovala majestátnost celku, kterou ještě podtrhnou 21palcová příplatková kola (v základu jsou dvacítky).

Oproti předchůdci se Evoque nepatrně zvětšil. Je delší o 16 mm a má o 22 mm větší rozvor náprav. Tato změna má v souladu s upraveným uspořádáním interiéru přinést více místa na zadních sedadlech, kterého u předchozí generace nebylo nazbyt.

Edice First Edition, která bude k mání pouze rok od uvedení na trh, přináší některé unikátní prvky, jako černé panoramatické střešní okno, měděné doplňky karoserie či všudypřítomné nápisy odkazující na první edici. Mně osobně nejvíce zaujaly Matrix LED světlomety s automatickým pohasínáním dálkových světel, které fungují na jedničku.

Království nebeské

I interiér odkazuje na čistotu modelu Velar. Místo pro posádku se nese ve stejně minimalistickém duchu jako exteriér. Minimum tlačítek a elegantní linky spolu s vybranými materiály a perfektním zpracováním nabídnou to nejluxusnější pracoviště v segmentu.

Velký počet tlačítek se schoval do dvou 10palcových obrazovek na středovém tunelu, jak je u nejlépe vybavených vozů koncernu JLR zvykem. Řešení Touch Pro Duo ovšem vyžaduje důkladné prostudování někde na parkovišti. Chvilku vám totiž bude trvat, než budete funkce automobilu ovládat „poslepu“.

Horní infotainment by zasloužil rychlejší reakce. Připojení mobilního telefonu pro zrcadlení vybraných aplikací funguje perfektně, ovšem až v balíčku Smartphone Pack, který dostanete s edicí First Edition. Ostatní verze vyžadují dodatečnou mobilní aplikaci.

Na složitější ovládání narazíte i na digitálním přístrojovém štítu, ovšem také se na něj dá zvyknout. Plusový bod dávám průhledovému displeji, který promítá ty nejpotřebnější informace na čelní sklo. Velký fanda jsem i zpětného zrcátka Clearsight, které promítá dění za autem bez ohledu na to, kdo sedí vzadu, nebo co máte naložené v kufru. I za šera je pak dění za vámi díky zvýšenému jasu displeje dobře viditelné.

Variabilita posezení za volantem nezná mezí. Sloupek řízení lze nastavit elektricky, mechanické ovládání byste hledali marně i u sedadel. Na hlavu je místa dostatek a stěžovat si nemohou ani ostatní cestující. Třeba ti vzadu, mají-li průměrný vzrůst. Kufr o objemu 591 litrů patří k největším v segmentu a pojme tak i věci na menší dovolenou.