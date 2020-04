TEST RAM 1500 Longhorn 5.7 V8 HEMI: Hustý pracant i Rolls-Royce zároveň

Při rozvoru 3569 milimetrů je prostor pro posádku gigantický. Vzadu si dokonce natáhnete nohy. Prostor, zpracování a materiály jdou pak ruku v ruce s výbavou, za kterou by se nemuselo stydět ani prémiové SUV. Najdete tu vyhřívaná sedadla, 12palcový vertikální infotainment, adaptivní i klasický tempomat, klimatizaci, elektricky nastavitelná sedadla a vůbec všechno, co vás jen napadne. A uvědomte si, že se pořád bavíme o „americkém užitkáči“.

Vnitřek vypadá jako klasický ranč někde v Texasu. Ošklivé plasty, kterými byly americké vozy nechvalně proslulé, jsou pryč. Místo toho nastoupila prvotřídní frajeřina s dýhovaným dřevem a prošíváním kůže s jedním stehem stejným jako druhým. Všelijaké kovbojské přezky a nápisy jsou už sice pod čarou umění a balancují na hranici kýče, ale kde jinde by podobné věci mohli být než právě tady. Skoro bych až čekal, že mezi cestujícími vpředu a vzadu budou klasické lítačky do saloonu.

RAM1500 je po všech stránkách obdivuhodné auto a v testované výbavě Longhorn to platí dvojnásob. O tom ale až později. Náš kousek s karosérií Crew Cab a kratší korbou měří 5916 mm na délku, 2084 mm na šířku a 1971 mm na výšku. U standardizovaného místa u nákupního centra tak sedí koly přesně na čarách a půlka korby kouká ven. Nedá se nic dělat, jinak to ani nejde.

Když pak kluci vyrostou, potřebují pick-upy k práci. Na stavbu, do lomu, do lesa, prostě kamkoliv. Když pak klasická modelová řada nestačí, dělají výrobci pick-upů i mnohem větší modely na zakázku. Z toho jsou pak plošiny, jeřáby, ale i plnohodnotné tahače. Nesmíme také opomenout, že Američané milují koně, takže pořádný pick-up prostě musí být součástí každého ranče.

Vysvětlovat obrovský úspěch těchto automobilů by bylo jako vysvětlovat, proč mají Češi rádi pivo. Prostě už tak nějak patří k tamnímu životnímu stylu. Studenti s pick-upy jezdí do školy, na párty do polí nebo honit Forresta Gumpa po lesních cestách. A kdo by nechtěl vzít svou milovanou a lehnout si s ní v létě u rybníka na korbu a koukat na hvězdy?

Americké statistiky prodejů nových automobilů Goodcarbadcar uvádí, že obliba pick-upů RAM od roku 2011 kontinuálně roste. V roce 2019 se jich v Americe každou hodinu prodalo 72. Na konkurenční Ford F-150 to ale stále nestačilo. Toho se totiž za hodinu prodala stovka. Chevrolet Silverado, další do této pracantské party, drží třetí příčku.

Síla mu tedy neschází, dokonce jí má i dostatek pro rychlé přejezdy po dálnicích a bezproblémové předjíždění. Jak je to tedy se spotřebou? Na rovinu: RAM 1500 si řekne o šestnáct litrů na 100 km. Při rozvážné jízdě to umí i za 13 litrů a při plném využívání potenciálu motoru i za 22. Na provoz tedy není z levného kraje, ale oproti evropským osmiválcům na tom vlastně není tak špatně. Třeba takové BMW M850i jezdí za 13 litrů benzínu a to má jen jeden účel.

V nižších rychlostech si lehce pobublává a ve středním pásmu otáček vrčí plechovým a hutným zvukem. Po čtyřech tisících otáčkách se pak nebudete stačit divit, jak vás s řevem mačká do sedačky. V celém spektru otáček navíc cítíte obrovskou sílu, se kterou nabydete dojmu, že utáhnete celou stodolu. A nebudete daleko od pravdy, vůz utáhne tři a půl tuny, to je ovšem dáno evropskou regulací. V Americe tahají tyto ramy 5100 kg.

Cena a poznatky na závěr

Řekněme, že vás RAM 1500 zaujal. Ve zkoušené výbavě Longhorn bych se tomu ani nedivil. Před jeho koupí ale potřebujete vědět pár věcí. Psal jsem o vysoké spotřebě, tažení maximálně třech a půl tun a obřích rozměrech. To jsou takové ty hlavní aspekty, se kterými musíte počítat.

Pro zajímavost bych rád doplnil, že vůz na objednání do výroby k vám dorazí do půl roku. V centrálním skladu je ale až tisícovka vozů k odběru. Dostanete záruku na 3 roky či 100.000 kilometrů, lze ji ale prodloužit na pět let. A pokud chcete jiný americký pick-up, musíte se spolehnout na individuální dovoz, oficiální cestou u nás koupíte jen RAM 1500.

Ale teď už konečně k té nejsilnější stránce vozu, kterou je cena. Tahle masivní hora plechu, dřeva, kůže a síly stojí 2.316.085 Kč. V ceně jsou příplatky za všechnu níže zmíněnou výbavu, panoramatickou střechu, vzduchový podvozek či hlubokou černou barvu. Napadá mě snad jen srovnání v podobě etalonu prémiových SUV BMW X5, které s osmiválcem M50i vyjde na 2.520.700 Kč, a to je cena bez příplatků.

Pokud si RAM můžete dovolit, jděte do něj, vážně totiž nenajdete nic lepšího. Kraluje jízdním projevem, všestranností, praktičností i cenou. Původně jsem si o něm myslel, že to bude masa plechu s velkým charakterem, ale mnoha chybami. Mýlil jsem se, je to automobilový masakr s jen drobnými muškami, které ale snadno setřete velkými stěrači. Je to nejlepší auto, do kterého jsem se kdy posadil a řada z vás by možná měla hodně podobný názor.

Ram 1500: Souhrn cen Základní cena vozidla 1.735.648 Kč (5.7 HEMI/291 kW Bighorn) Cena s testovaným motorem a výbavou 1.959.329 Kč (5.7 HEMI/291 kW Longhorn) Cena testovaného vozidla 2.316.085 Kč (5.7 HEMI/291 kW Longhorn)

Technické údaje: Dodge Ram Rok • stupeň výbavy 2019 • Longhorn

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 8/4 • OHV

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 5 654 cm 3

Nejvyšší výkon 291 kW (400 koní)

Nejvyšší výkon při otáčkách 5 600 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 556 Nm při 3 950 ot/min

Nejvyšší rychlost 173 km/h

Převodovka: způsob řazení • počet stupňů automatická • 8 stupňů

Objem palivové nádrže 87 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 2 479 kg • 3 575 kg

Prům. spotřeba: komb. 12,8 l/100 km

Rozvor náprav 3 672 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 5 916 × 2 084 × 1 971 mm

Standardní výbava (Longhorn): 12palcový infotainment, CD přehrávač, parkovací senzory, zadní kamera, LED světlomety, automatická dvouzónová klimatizace, starotvání klíčem na dálku, stěrače se senzorem deště, vyhřívaná zrcátka, volant a přední a zadní sedadla, ventilovaná přední sedadla, paket asistenčních systémů

Volitelná výbava: paket navigace, detekce slepého úhlu a elektricky výsuvných nášlapů (127.413 Kč), pneumatické odpružení (67.954 Kč), chromované disky kol (59.459 Kč), černá barva (8494 Kč), panoramatická střecha (50.965 Kč), RamBox Carbo boxy (42.471 Kč)