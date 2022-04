TEST Porsche Taycan Turbo: Tolik koní, že vám z toho jde hlava kolem. A z ceny taky...

Porsche se u svých modelů se spalovacími motory stále drží jen částečně digitálního přístrojového štítu. Taycan má ze zjevných důvodů plně digitální, ale zaslouží chválu. Je přehledný, čitelný a snadno ovladatelný. Stejně dobrou grafiku mají i zbylé dva displeje v palubní desce, jen jak jsem psal, centrální by nemusel být tak utopený, aby se snáze ovládal. Celkově se tak na palubě žije dobře, ale upozorňuji, že jsem s autem strávil pouze 400 km. Delší užívání by verdikt nad interiérem jistě ještě změnilo.

Zpracování je na výborné úrovni a i tady máte pocit, že když budete do palubní desky bušit kladivem, jak rád poznamenal kolega Honza, tak se ani nehne. Nicméně bylo tu pár drobností, které by mě zrovna u Porsche mrzely. Třeba opěradlo spolujezdce se na větších nerovnostech lehce klepalo a vrzalo u toho. No a startovací tlačítko se nijak neliší od toho, jakým doma zapínáte třeba vysavač. Jak říkám, detaily, ale u 911 se mi nic takového nestalo.

Celkově vzato není interiér nejsilnější stránkou vozu. Dotykově ovládaný infotainment budiž, ale v palubní desce je víc utopený než u 911. Je poměrně nízký a dělat v něm něco za jízdy je za trest. Porsche na to myslelo a udělalo tak ze spodní části dolního displeje touchpad, ale absolutně nevidím důvod, proč opakovat chyby Lexusu, když už tam se to ukázalo jako slepá ulička.

Porsche Taycan se na první pohled jen málo liší od svého sedm let starého konceptu Mission E, za což můžeme být jen rádi. Pětimetrový grand tourer působí při osobním setkání monumentálně a je v něm ta špetka nadšení, jako když stojíte u supersportu. Jak je rozšláplý, jak má vytažené blatníky a nízko položenou příď s kabinou, to všechno je samozřejmě kvůli aerodynamice, ale pomalu vás to zahlcuje respektem a když víte, že ho budete řídit, dostaví se i pýcha.

Taycan je technicky fantastický počin a pro Porsche nesmírně důležitý model. Nejenže je prvním elektromobilem, ale také je prvním hmotným výsledkem masivních investic do vývoje vozů s tímto pohonem. Klasický Taycan doplnily ještě dvě karosářské varianty, čeká nás elektrický nástupce SUV Macan a už je potvrzené i elektrické pokračování sportovní řady 718 . Elektrické karty Porsche jsou tak na stole. Fanoušci tradičních modelů s tím mohou nesouhlasit, ale to je tak to jediné, co zmůžou.

Tolik koní, že vám z toho jde hlava kolem

Jak už bylo řečeno, Porsche Taycan Turbo má jeden elektromotor pro každou nápravu, konkrétně jsou to synchronní elektromotory o celkovém výkonu 460 kW (625 koní). Taycan Turbo je tedy čtyřkolka, ostatně jedinou zadokolkou je základ s jedním elektromotorem. V případě funkce Launch Control, kterou vyvoláte velmi snadno sešlápnutím pedálů brzdy a akcelerátoru najednou, činí výkon 680 koní a soustrojí dokáže tehdy produkovat až 850 N.m točivého momentu. To vyústí v akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,2 sekundy.

Verze Turbo S je technicky shodná, jen dokáže při Launch Control předat na kola až 761 koní. Jak se tedy s takovým návalem koní žije? Vlastně úplně normálně, Taycan není žádná nabroušená mrcha, ale kultivované auto, kde je při běžné jízdě všechna ta síla někde „ve sklepě“. Když ale chcete, můžete v tichosti odkudkoliv zmizet, jen musíte dávat opravdu bacha, protože objekty před vámi se po silné akceleraci hodně rychle přibližují.

Nic jako komfortní režim Porsche nemá, standardem je Normal a můžete dále jít do jednoho ze dvou sportovních režimů, dát si individuální režim nebo naopak zvolit úsporný režim Range. Jen sportovní režimy (a Individual) vám jsou schopné dynamiku doprovodit nějakou zvukovou kulisou, nic víc než futuristické hučení ale nečekejte, a ještě se za to 14 tisíc připlácí. I když to pak v autě máte, jde to vypnout. Pro mě osobně jde ale o nejlepší zvukové šidítko na trhu... ať už to zní sebedivněji.

Dynamika v jakémkoliv směru je drtivá a i pro řidiče, který přesně ví, kdy akceleraci čekat a je zapřený o volant, čekají chvilky s protočeným žaludkem a sevřeným hrdlem. Ten pocit, kdy v hlavě začnete cítit géčka se rovná tomu, jaký zažijete na pouťových atrakcích, na které pouští jen dospělé. A tohle přirovnání se hodí, protože celý ten proces rychlého přesunu z místa na místo je bez jakýchkoliv radostných emocí z vytočeného motoru. Jen jste šokovaní za doprovodu futuristických zvuků.

V Taycanu tak jen sedíte a žasnete, jak je to možné a pak to zkusíte znovu. A pak klidně ještě párkrát, dokud nedojde baterie. Samozřejmě vám tady teď nemusím psát, že auto s výkonem až 680 koní je rychlé, tabulky jsme už viděli všichni, ale ten způsob, jakým se Taycan při plném zrychlením pohybuje, je skutečně impozantní a zcela se vymyká pocitům z podobně výkonných aut se spalovacími motory.

Technicky je pohon zajímavý také přenosem síly elektromotorů, kdy na přední nápravě se tak děje díky jednostupňové planetové převodovce a na zadní nápravě díky dvoustupňové převodovce. Zadní převodovka vyvinutá v Porsche má první převodový stupeň velmi krátký a aktivní je především v režimech Sport a Sport Plus, aby zajistil co nejrychlejší akceleraci z místa. Po překročení zhruba 100 km/h přeskočí systém na druhý, již delší převod.

Proces řazení je znatelný a při modulování zvuku v kabině na to byl brán zřetel. Až vám tedy bude někdo jako posměšek tvrdit, že Taycan simuluje zvuky řazení, tak to není jen nějaké šidítko, ale reflektuje to skutečnou mechanickou funkci. Když nohu z plynu nesundáte, pojede Porsche Taycan až 260 km/h. To je hodnota, kam dosáhne jen málo elektromobilů. Zároveň se hodí dodat, že hmotnost Porsche Taycan Turbo činí 2380 kilogramů. Auta schopná takto dynamických výkonů mají i o tunu méně. Takže jak se takové auto zastavuje a z jaké kosmické čertoviny jsou vlastně pneumatiky?

Tohle překvapí

Testovaný kousek obouval zimní papuče Pirelli P Zero Winter o rozměrech 245/45 R20 vpředu a 285/45 R20 vzadu. Jinak řečeno tohle auto má vzadu stejně širokou gumu jako nové BMW M3, a vpředu dokonce užší. Je docela zajímavé, že auto s takřka okamžitým náporem 680 koní si vystačí s obyčejným obutím v konvenčním rozměru.

Taycan Turbo vyjíždí standardně s brzdami PSCB, tedy s kotouči potaženými karbidem wolframu, které se vyznačují podobnou výdrží jako dražší karbon-keramické řešení a mají delší životnost než klasické ocelové. Tyto ventilované kotouče mají vpředu průměr 415 mm a vzadu 365 mm. Ano, vzadu jsou menší. Námi testované auto šlo ale do high-end řešení v podobě karbon-keramických brzd za 170 tisíc korun.

V takovém případě má kotouč vpředu průměr 420 mm a vzadu 410 mm. Za našimi dvacítkami byly kotouče se žlutými třmeny doslova nacpané a mezera mezi třmenem a samotným diskem je spíše spárou. Taycan se vyznačuje opravdu silným rekuperačním účinkem a na to konto doporučuje Porsche výměnu brzdových destiček jednou za šest let. Samozřejmě to platí při běžném používání.

Osobně jsem se ale nedokázal sžít s poměrně zvláštním pocitem v pedálu. Auto sice brzdí v běžných rychlostech skoro jako o zeď, ale ovládací síla je díky rekuperaci dost nezvyklá a odlišná od jiných modelů Porsche. Navíc ani obří keramické kotouče nesmažou hmotnost 2,3 tuny, se kterou hýbe přes 600 koní. Tak dobře jako sportovní vozy Porsche prostě nebrzdí, ale podobně těžká Panamera na tom není o moc lépe.

Kolik to žere a kam to dojede?

Porsche Taycan bylo prvním sériově vyráběným elektromobilem na 800V architektuře a při nabíjení si umí odebrat až 270 kW. To se hodí především u nabíječek Ionity, kde získáte za pár minut 100 km dojezdu. To jsem bohužel neměl možnost vyzkoušet a zastavil jsem se jen u stojanu s výkonem 50 kW. Pro baterii o kapacitě 93,4 kWh (83,7 kWh využitelných) jsem za půl hodiny ze stojanu získal 22 kWh.

S autem jsem tedy najel 407 km a dostal se na hodnotu 29,5 kWh/100 km. Taycanu elektřina prostě chutná a nejméně jsem se dostal na 25,6 kWh/100 km při 62,5 km dlouhé cestě do práce včetně „vychutnání“ si několika pražských kolon. Avizovaný kombinovaný dojezd 410 km nevidím při zachování určitých podmínek jako nereálný, nicméně mně ukazovalo auto dojezd na 75 % baterie 250 km.

Jiná dimenze

Porsche Taycan exceluje nejen výkonovými parametry, ale také technikou a naladěním podvozku. Nápravy jsou z hliníku, vpředu jsou dvojitá příčná ramena a vzadu víceprvek. Stabilizační systém karoserie Porsche 4D Chassis Control je součástí standardní výbavy, stejně tak i vektorování točivého momentu a adaptivní vzduchové odpružení. Tohle všechno s vámi spolupracuje zatímco vy sedíte hezky nízko u země, s volantem natočeným k sobě a s výhledem na enormní přední blatníky.

A je to právě tahle oblast, kde Taycan převyšuje ostatní elektromobily, a dokonce bych řekl, že v rámci své váhové kategorie i model Panamera. Vzduchové odpružení funguje na českých silnicích bravurně, menší nerovnosti sežere a větší se obejdou bez nepříjemných rázů do kabiny. Pneumatiky široké 245 mm a 285 mm jsou při dálničních rychlostech překvapivě tiché i se zimním vzorkem. Jemně ruší jen svist kolem zrcátek a bezrámových oken. To ale ještě nejsem u toho podstatného.

Stabilita je na neskutečné úrovni a Porsche Taycan se kupředu hýbe sebejistě stovkou i dvojnásobnou rychlostí. Posilovací účinek řízení není přehnaný, s volantem musíte pořád pracovat, ale odmění se vám přesným vedením stopy a solidní zpětnou vazbou. Naprosto fascinující je ale vaše spojení s podvozkem v zatáčkách na nerovné silnici, kdy jste schopni cítit se pánem situace i ve velkých rychlostech, ke kterým se navíc dostanete snadněji než ve většině jiných aut. Karoserie a podvozek jsou navíc jako jeden celek, žádné kroucení.

Kompresi tlumičů zaznamenáváte jen lehce a odskoky jsou jemné a vůbec ne nebezpečné. Karoserie tak věrně kopíruje povrch vozovky a doprovází to enormním množstvím trakce. Ani s vypnutou stabilizací vás auto na suchu nechce pustit na mez přilnavosti. Až strašidelné ale je, že limity auta budou ještě dál, protože naše zimní pneumatiky už přestaly rychlé tempo stíhat. Ačkoliv jsem za volantem necítil žádný náznak nedotáčivosti a neměl jsem ho zbytečně moc natočený, vřeštěly už pode mnou bolestí.

Dostupnost tak ohromných rychlostí je dechberoucí, nicméně stále mám z vozu dojem jako z ohromujícího grand toureru, než jako ze sportovního auta. Ostatně takový je úděl verzí Turbo napříč celým modelovým portfoliem značky Porsche. Na mokru a na sněhu bude Taycan Turbo zábavný, ale na suchu s dobrými pneumatikami vás „jenom“ vyzuje z bot svými enormními rychlostmi a obrovským množstvím trakce. Schopnost maskovat hmotnost je tady prostě lepší než v Panameře, ale brzdy pak stejně neošálíte. No a pokud budete chtít jezdit přetáčivými smyky na suchu, tak všichni svatí s vámi...

A co mi zbyde?

Vysokou cenu čekáte asi všichni a u prémiových aut jsou známé případy, že si koupíte spíše polotovar, který si pak vybavíte podle sebe. Ne každý totiž potřebuje vyhřívané sedačky a další serepetičky. I tak mám ale dojem, že kamkoliv v tomhle autě kouknu, dívám se na příplatek. Co vlastně zbyde, když si je odmyslíme?

V seznamu příplatkové výbavy jsou třeba elektricky sklopná boční zrcátka, šedě tónovaný pás na čelním skle kvůli sluníčku, adaptivní tempomat, bezklíčové odemykání a startování, LED osvětlení dveřního prostoru nebo tepelné čerpadlo. Tohle všechno nemá auto za 4,2 milionu ve standardu. Musíte tak počítat s tím, že za nabušený Taycan Turbo dáte opravdu hodně peněz. Ten náš stál 5,2 milionu.